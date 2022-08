Avec deux chèques en septembre, le revenu de sécurité supplémentaire est insuffisant

Camille Tokerud Photographie Inc. | Pierre | Getty Images

Le chèque maximal est de 841 $ en 2022 pour les personnes admissibles à ce programme fédéral, qui offre un soutien aux personnes handicapées, aveugles et âgées qui ont peu ou pas de revenus. La prestation mensuelle moyenne est de 624 $.

“SSI fournit simplement un soutien minimal aux personnes âgées et aux personnes handicapées”, a déclaré Johnson. “Cela met vraiment en évidence le peu de soutien que nous apportons aux Américains les plus vulnérables.”

Gérer l’argent des 8 millions de bénéficiaires qui dépendent des prestations du SSI peut être difficile. En effet, ils sont confrontés à des règles strictes en matière d’actifs et de revenus, dont la plupart n’ont pas été mises à jour depuis des décennies.

Ce printemps, deux sénateurs de l’Ohio – le démocrate Sherrod Brown et le républicain Rob Portman – ont présenté un projet de loi qui permettrait aux bénéficiaires de mettre plus d’argent de côté sans compromettre leur admissibilité aux prestations.

“Oublier SSI pendant plus de 40 ans est l’affiche du pourquoi, c’est la pièce A de la raison pour laquelle les personnes handicapées ne pensent pas que leurs dirigeants à Washington se soucient d’eux”, a déclaré Vallas.

Les prestations du SSI attendent depuis longtemps une mise à niveau, a déclaré Rebecca Vallas, chercheuse principale et codirectrice du Disability Economic Justice Collaborative de la Century Foundation.

“En fin de compte, vous n’avez pas à vous gaver ou à dépenser plus d’argent que vous ne le voudriez, car cette limite de 2 000 $ ne s’applique pas au deuxième chèque”, a déclaré Richard Weishaupt, avocat principal chez Community Services juridiques de Philadelphie.

Le projet de loi de Brown et Portman vise à augmenter ces limites, qui n’ont pas changé depuis 1984, à 10 000 $ pour les particuliers et 20 000 $ pour les couples.

L’administration de la sécurité sociale appelle cela une «limite de ressources», qui comprend les actifs qu’une personne possède et qui peuvent être transformés en espèces, tels que des comptes bancaires, des actions, des obligations ou d’autres biens.

Les bénéficiaires du SSI sont actuellement soumis à un plafond d’actifs de 2 000 $ pour les particuliers et de 3 000 $ pour les couples.

Les bénéficiaires peuvent avoir jusqu’à 20 $ de revenus non gagnés par mois, et leurs premiers 65 $ de revenus sont exemptés des règles du programme. Mais au-delà de ce seuil, leurs prestations SSI seront réduites de 50 cents pour chaque dollar de revenu.

En plus des limites d’actifs, les bénéficiaires du SSI sont également confrontés à des restrictions sur le revenu qu’ils peuvent gagner avant que leurs prestations ne soient réduites.

Ces seuils n’ont pas changé depuis 1972, selon un rapport récent de l’Urban Institute, et ils ne sont pas non plus indexés sur l’inflation.

S’ils avaient été ajustés pour suivre l’inflation, ils seraient plus de cinq fois plus élevés aujourd’hui, selon l’Urban Institute, avec le seuil de revenu général à 128 $, au lieu de 20 $ aujourd’hui. De plus, le seuil de revenu gagné serait de 416 $ par mois, contre 65 $ actuellement.

“Si vous ne pouvez pas travailler, il est difficile d’améliorer votre niveau de vie”, a déclaré Johnson. “Les bénéficiaires du SSI dépendent vraiment massivement des prestations gouvernementales.”