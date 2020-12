Pour la première fois en plus d’une décennie, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre entameront leurs trois derniers matchs de la saison avec un sort en séries éliminatoires incertain.

Les Patriots sont entrés dans la semaine à la 10e place de l’AFC et ont traversé l’une de leurs pires années du mandat de Bill Belichicks. Maintenant 6-7 après une défaite de 24-3 contre les Rams de Los Angeles jeudi soir, les espoirs de la Nouvelle-Angleterre de prolonger un record de la NFL de 11 apparitions consécutives en séries éliminatoires se sont encore plus évanouis.

Et les questions sur l’avenir de la Nouvelle-Angleterre au quart-arrière qui entouraient l’équipe cette intersaison après le départ de Tom Brady sont revenues, avec peut-être encore plus d’urgence.

La défaite des Patriots face aux Rams a été marquée par les mêmes problèmes qui ont frappé la Nouvelle-Angleterre pendant la majeure partie de 2020.

Les difficultés de Cam Newton dans le jeu de passes ont refait surface, laissant l’attaque unidimensionnelle et prévisible face à une défense acharnée de Los Angeles qui a perturbé le jeu de course des Patriots et a traversé une ligne offensive qui a rendu six sacs, un sommet de la saison.

Cela a conduit Newton à être mis au banc au quatrième trimestre en faveur du remplaçant Jarrett Stidham, soulevant la question de savoir si un changement plus permanent pourrait être à l’horizon. Mais lorsqu’on lui a demandé après le match s’il prévoyait de continuer avec Newton comme partant, Belichick a été sans équivoque.

Cams notre quart-arrière, dit-il.

Belichick a été interrogé à nouveau vendredi et a de nouveau rejeté l’idée de créer Stidham.

J’ai répondu à cette question pour la dernière fois, a déclaré Belichick.

Quant à savoir où vont les Patriots d’ici, le capitaine de la sécurité et de l’équipe, Devin McCourty, a déclaré que leur approche resterait inchangée jusqu’à ce qu’ils soient éliminés des éliminatoires.

Continuez à jouer. C’est ce que c’est actuellement. Eh bien, continuez à vous battre. Eh bien, voyez comment ça marche, dit-il. Mais il n’y a pas de réponse facile à part qu’il nous reste trois matchs. Le but est toujours le même. Essayez de gagner les trois matchs restants.

C’était un sentiment qui a été répété par ses coéquipiers.

Nous ne sommes pas un groupe de démissionnaires », a déclaré le plaqueur défensif Lawrence Guy. «Peu importe quel est le record. Peu importe le résultat. … Nous allons aller jouer au football.

CE QUI FONCTIONNE

Le jeu des équipes spéciales continue d’être l’un des rares points positifs pour les Patriots. L’artilleur Olszewski, qui est entré dans le match en tête de la NFL avec une moyenne de retour de botté de 26,9 verges, a renvoyé un botté de dégagement de 21 verges au quatrième quart. Nick Folk a également prolongé sa séquence de buts sur le terrain à 21.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Lorsque la Nouvelle-Angleterre a déplacé le ballon à l’attaque, elle n’a pas pu terminer les entraînements, ce qui était un refrain familier. Les Patriots étaient à 0 pour 4 dans la zone rouge jeudi et n’ont pas réussi à atteindre la zone des buts pour la deuxième fois cette saison. En 13 matchs, ils sont classés 27e de la NFL dans la zone rouge, marquant un touché sur 52,3% de leurs occasions.

STOCKER

Le demi de coin Myles Bryant continue d’impressionner. Le rookie non repêché a décroché sa première interception en carrière au premier quart, éloignant le ballon de Robert Woods pour le choix. Bryant a roulé sur ses pieds et a renvoyé le ballon à 32 mètres pour un touché apparent, mais il a été rejeté par contact après un examen, annulant le score.

STOCK EN BAS

La défense contre la course. Cam Akers, de Los Angeles, a parcouru 35 verges lors du deuxième jeu du match. Cela a donné le ton pour une nuit au cours de laquelle Los Angeles a choisi une défense de la Nouvelle-Angleterre qui a permis 186 verges au sol. C’était la quatrième fois que les Patriots abandonnaient 150 verges ou plus au sol cette saison.

BLESSURES

Sécurité Adrian Phillips s’est blessé à la main avant la mi-temps, mais est revenu en seconde période. Damien Harris, qui mène l’équipe à la course, a également quitté le terrain au quatrième quart.

NUMÉRO DE CLÉ

17 La séquence de 10 saisons consécutives par les Patriots qui a été cassée avec la défaite de jeudi.

PROCHAINES ÉTAPES

Au minimum, la Nouvelle-Angleterre sera à deux matchs de la dernière place de wild card des AFC après les matchs de ce week-end. Les Patriots terminent la saison contre les Dolphins (8-4), les Bills en tête de l’AFC Est (9-3) et les Jets sans victoire (0-12).

Suivez Kyle Hightower sur Twitter à https://twitter.com/khightower

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL