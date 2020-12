Pendant des mois, les centaines de scientifiques et de chercheurs qui vivent en Antarctique ont habité le seul continent au monde sans cas de COVID-19 signalé. Mais maintenant, le virus est même arrivé là-bas.

Les passagers d’un bateau militaire se dirigeant vers le Chili depuis la péninsule antarctique ont été testés positifs pour le COVID-19, a annoncé vendredi l’Institut chilien de l’antarctique au Conseil des gestionnaires des programmes nationaux antarctiques, selon un communiqué envoyé par courrier électronique aux États-Unis AUJOURD’HUI.

«Le programme antarctique chilien a décidé de surveiller l’état de santé de ceux qui se trouvent dans ses stations et d’effectuer des tests PCR pour COVID-19», indique le communiqué.

La National Science Foundation des États-Unis est au courant des rapports sur l’épidémie, a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique à USA TODAY. Mais le personnel des stations du programme antarctique américain n’aurait aucun contact avec les stations chiliennes, y compris celle avec l’épidémie signalée: la station antarctique O’Higgins.

Citant des médias chiliens, le New York Times a rapporté que le virus avait été trouvé chez 26 membres de l’armée chilienne et 10 agents de maintenance, qui avaient tous été évacués de la base et isolés.

Les efforts pour empêcher le virus de pénétrer dans l’Antarctique ont été robustes, car les dirigeants craignaient qu’une épidémie ne soit dévastatrice dans la région éloignée où les gens s’abritent des éléments de près et les capacités médicales sont limitées.

Michelle Rogan-Finnemore, secrétaire exécutive du Conseil des gestionnaires des programmes nationaux antarctiques, a déclaré précédemment que les personnes prévoyant de se rendre en Antarctique sont généralement testées dans leur pays d’origine avant de partir, puis mises en quarantaine pendant au moins deux semaines dans leur dernier pays d’entrée avant de prendre l’avion pour Antarctique. Une fois sur place, a-t-elle déclaré, les personnes sont généralement testées à nouveau et doivent d’abord rester socialement éloignées et porter des masques.

La plupart des pays ont réduit le nombre de scientifiques et de personnel qu’ils envoient en Antarctique, mais des centaines de personnes sont encore arrivées récemment dans le cadre d’opérations de routine.

Dans le monde entier, plus de 77 millions de cas de virus ont été signalés dans près de 200 pays, selon l’Université Johns Hopkins. Plus de 1,7 million de personnes sont mortes.

Contribuer: The Associated Press