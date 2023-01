Avec des procurations résidentielles d’origine éthique, les utilisateurs sont récompensés pour leur participation

Stuart Templeton, directeur du Royaume-Uni

L’intérêt pour les solutions de service proxy s’est accéléré ces dernières années à mesure que de plus en plus de personnes réalisent les avantages. Les entreprises et les particuliers trouvent qu’ils peuvent protéger leur adresse IP de la destination, ce qui leur donne une couche de confidentialité.

Les utilisateurs exploitent des solutions de service proxy pour le grattage et l’acquisition de données, pour parcourir des sites Web non bloqués et non détectés tout en comparant les prix avec des concurrents, et pour la recherche SEO. Les particuliers peuvent également utiliser des proxys pour accéder à du contenu géo-restreint et trouver des offres intéressantes en ligne pour les abonnements et les biens numériques. Les habitants des pays où l’accès à Internet est fortement restreint et contrôlé peuvent utiliser des proxys pour exprimer librement leurs opinions et partager également des informations. La pandémie n’a fait qu’accroître la demande, car les réseaux proxy peuvent aider les particuliers et les organisations à accéder en toute sécurité à des ressources distantes et à se connecter à des données et applications cruciales.

Pourtant, un problème majeur existe avec la plupart des services de proxy – beaucoup sur le marché, et les proxys résidentiels en particulier, ne sont pas d’origine éthique. Les procurations résidentielles sont acquises à la fois par l’intermédiaire d’un fournisseur de services Internet – où le trafic est acheminé via le réseau du fournisseur – et plus généralement via les appareils physiques des personnes ordinaires. Souvent, ces utilisateurs finaux ne savent pas qu’ils participent à ce réseau résidentiel. Ils n’ont pas donné leur consentement. Récemment, un fournisseur de proxy a infecté des millions d’appareils avec ses logiciels malveillants, vendant des proxys “pour tous les besoins”.

Les solutions de services proxy d’origine éthique offrent une meilleure alternative, plus fondée sur des principes. Avec plus de 2 849 053 adresses IP, IPRoyal dispose d’un réseau proxy résidentiel composé de véritables adresses IP provenant en toute transparence d’utilisateurs réels qui ont donné leur consentement. IPRoyal récompense également les personnes qui participent via son programme Pawns.app. Pour participer, les utilisateurs téléchargent l’application IPRoyal et acceptent de partager leur connexion internet. IPRoyal paie pour tout le trafic qu’il utilise à 0,2 $ par Go. Les utilisateurs peuvent partager autant ou aussi peu qu’ils le souhaitent, et ils peuvent rejoindre ou quitter le réseau quand ils le souhaitent.

Les avantages d’IPRoyal incluent une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un rapport qualité-prix parmi les meilleurs de l’industrie. Les entreprises peuvent utiliser des proxys résidentiels pour collecter des données précieuses en ligne qu’elles peuvent utiliser pour améliorer leurs opérations. Les entreprises peuvent examiner les tendances du marché, recueillir des informations sur les prix pour optimiser leur stratégie et recueillir les commentaires des utilisateurs, ce qui les aide à améliorer leurs produits et services existants et à venir. Ils peuvent également effectuer des recherches SEO et optimiser leur présence en ligne pour s’assurer que leurs produits apparaissent au-dessus de la concurrence dans les moteurs de recherche. Ils peuvent également accéder au Web du point de vue d’un internaute régulier dans une région spécifique pour vérifier si leurs publicités s’affichent correctement pour leur public cible.

IPRoyal

Pour les entreprises et les particuliers, le proxy offre un anonymat précieux lorsqu’il masque l’adresse IP d’une personne, en la remplaçant par la propre adresse IP du proxy, ainsi que l’emplacement d’une personne ou d’une entreprise et d’autres données identifiables. Cela fournit une couche de sécurité supplémentaire qui peut réduire considérablement les risques de cyberattaques.

Les quatre plans d’IPRoyal comprennent :

Proxies résidentiels – ceux-ci commencent à 4 $ par Go avec d’excellentes remises sur le gros (jusqu’à seulement 0,8 $ par Go). Le trafic n’expire jamais. Leur pool de proxy couvre plus de 190 pays dans le monde.

Proxies résidentiels statiques – ils sont disponibles à 2,5 $ par proxy, offrent une bande passante illimitée et un support SOCKS5.

Proxies de centre de données – ceux-ci commencent à 1,5 $/proxy (ou 7,5 $/mois pour 5 proxys), offrent des vitesses élevées et une bande passante illimitée et sont plus faciles à détecter que les proxys résidentiels.

Proxies de baskets – ils sont utilisés pour l’achat et la revente automatisés de baskets. Par exemple, lorsque Nike décide de sortir une nouvelle sneaker, les gens utilisent un proxy de sneaker pour acheter autant de paires que possible, puis les revendent plus tard.

Pour les entreprises et les particuliers qui recherchent des services de procuration légaux et fiables, il n’y a pas d’alternative aux procurations résidentielles d’origine éthique. IPRoyal se consacre à la transparence et à fournir le meilleur service de sa catégorie à ses clients grâce à une variété de solutions et de plans abordables qui sont accompagnés d’une assistance 24 heures sur 24.

Pour en savoir plus sur la solution de service proxy d’origine éthique d’IPRoyal, cliquez sur havant.