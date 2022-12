Avec des preuves détaillées et un appel à rendre des comptes, le panel du 6 janvier cherche un héritage

Parmi les nouvelles preuves, il y avait des révélations sur la façon dont le 6 janvier, M. Trump était au courant du chaos au Capitole.

Après avoir prononcé un discours devant ses partisans à l’Ellipse, M. Trump est tombé sur un membre du personnel de la Maison Blanche et lui a demandé s’il avait regardé son discours à la télévision.

“Monsieur, ils l’ont coupé parce qu’ils se révoltent au Capitole”, a déclaré l’employé vers 13h21, dans une première indication que M. Trump était au courant de la violence, selon le rapport.

Peu après 14 h 44, M. Trump a été informé que l’émeute était devenue meurtrière.

Un officier de la police du Capitole avait tiré sur un émeutier nommé Ashli ​​Babbitt, et une note manuscrite présentée au président – ​​imprimée sur une carte de poche de la Maison Blanche et conservée par les Archives nationales – disait: « 1x civil blessé par balle à la poitrine @ porte de House chaber .” Un employé de la Maison Blanche a vu la note sur la table à manger devant M. Trump, selon le rapport du comité.

Pourtant, M. Trump a attendu des heures pour appeler ses partisans à rentrer chez eux.

Le comité a présenté des preuves que M. Trump avait rejeté un plaidoyer interne pour une “déclaration plus directe” pour dire aux émeutiers de quitter le Capitole, en disant : “Ces gens souffrent”.

Lors de son dernier appel téléphonique de la nuit, M. Trump s’est entretenu avec Johnny McEntee, son directeur du personnel. “C’est une journée folle”, lui a dit le président. M. McEntee a dit que son ton était du genre “wow, pouvez-vous croire cela?” Mais lorsqu’on lui a demandé si M. Trump avait exprimé sa tristesse face à la violence, M. McEntee a répondu non, ajoutant: «Je veux dire, je pense qu’il a été choqué par, vous savez, que cela devenait un peu incontrôlable, mais je ne me souviens pas de la tristesse. , Plus précisément.”

Le rapport du comité a révélé de nouvelles preuves sur la façon dont les membres de l’administration Trump avaient perçu la conduite du président.