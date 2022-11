Avec des objectifs records d’immigration au Canada, les craintes liées au logement montent en flèche, mais les inquiétudes ne sont pas fondées, selon les experts

Trouver suffisamment de travailleurs pour assembler des murs et des planchers préfabriqués à l’usine d’Etobicoke où Paul Askett gère la fabrication est une corvée.

Il espère qu’une vague record de nouveaux Canadiens attendue au cours des trois prochaines années l’aidera. La demande pour le produit de l’usine – installé dans des logements en Ontario – augmente, mais Askett dit que l’équipe d’assemblage de l’atelier manque généralement d’environ 10 %.

“Cela a certainement été un obstacle. C’est certain. La pandémie a en quelque sorte tout changé pour nous”, a déclaré Askett, vice-président de la fabrication chez Brockport Home Systems.

Cette entreprise de construction est l’un des nombreux secteurs qui luttent pour trouver des travailleurs, avec environ un million d’emplois vacants à travers le pays.

Pour aider, le Canada vient d’annoncer des objectifs d’immigration record – 1,5 million de nouveaux Canadiens au cours des trois prochaines années – avec des plans pour faire venir 500 000 personnes en 2025. Les responsables fédéraux affirment que cela contribuera à stimuler l’économie, mais les objectifs ont également accru l’anxiété à propos de où tous ces nouveaux citoyens éliront domicile, compte tenu de la crise du logement qui sévit dans le pays.

De futurs néo-Canadiens écoutent lors d’une cérémonie de serment de citoyenneté le jour de la fête du Canada en 2019, à l’aéroport de Calgary. Les responsables fédéraux affirment que le plan visant à augmenter le nombre d’immigrants que le Canada accueille contribuera à stimuler l’économie. (Stephen Lubig/CBC)

Les nouveaux arrivants ont besoin de plus que d’un logement

Askett dit qu’il est encouragé par les nouvelles cibles, car son entreprise embauche et forme souvent de nouveaux Canadiens.

“Pour nous, c’est définitivement une bonne nouvelle”, a-t-il déclaré. “Oui, nous attendons avec impatience tous les nouveaux arrivants parce que nous pouvons coacher, nous pouvons former et faire progresser les gens et, espérons-le, leur donner un emploi rémunérateur.”

L’expert en fiscalité foncière de Vancouver, Paul Sullivan, de Ryan ULC, une société mondiale de logiciels de fiscalité des entreprises et de conseil en immobilier, affirme que le Canada a besoin d’un meilleur plan pour à la fois stimuler une économie en difficulté et garantir qu’il y a suffisamment de logements et de services pour les Canadiens entrants.

“Nous construisons environ 265 000 maisons par an. Et ici, nous parlons de 500 000 immigrants qui arrivent chaque année. Nous sommes sous-approvisionnés avant même de parler de cet afflux d’immigrants”, a déclaré Sullivan.

“Ce ne sont pas que des maisons, c’est des garderies, c’est du transport en commun, c’est des hôpitaux. Quel est le plan, les gars ? Comme, vous ne pouvez pas continuer à y jeter des gens.”

Un travailleur de la construction se tient debout sur un ascenseur dans un nouveau lotissement à Ottawa en octobre. Un afflux de nouveaux citoyens est plus susceptible d’affecter les loyers que les prix des logements, selon les experts en données. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Les nouveaux immigrants n’auront pas d’impact sur les prix des maisons: expert

Alors que certains craignent qu’un afflux record de nouveaux citoyens ne fasse grimper encore plus les prix de l’immobilier, les experts en données affirment que la peur n’a pas de fondement solide.

Murtaza Haider, directrice de l’Urban Analytics Institute de la Toronto Metropolitan University, étudie les données sur l’immigration et l’immobilier au Canada.

La plupart des nouveaux immigrants… n’auraient pas d’argent ou suffisamment d’économies pour commencer à acheter des maisons. Je ne m’attends pas à ce qu’ils exercent autant de pression sur les prix des logements, mais plus sur la demande locative. – Murtaza Haider, Institut d’analyse urbaine de l’Université métropolitaine de Toronto

Haider dit que des études antérieures suggèrent que le plan fédéral visant à augmenter l’immigration d’environ 150 000 à 200 000 personnes supplémentaires par an (vivant dans des ménages de trois ou quatre), aura peu d’impact.

“Je suppose que la plupart des nouveaux immigrants n’auront pas d’argent ou suffisamment d’économies pour commencer à acheter des maisons”, a-t-il déclaré.

“Je ne m’attends pas à ce qu’ils exercent autant de pression sur les prix des logements, mais plus sur la demande locative.”

Haider a déclaré qu’il faut environ deux ou trois ans aux nouveaux immigrants pour devenir actifs dans le cycle de propriété.

“Donc, si nous accueillons un demi-million d’immigrants en 2023 et un autre demi-million en 2024, je suppose qu’ils exerceraient une pression sur la propriété ou le logement en propriété dans l’année jusqu’en 2026, 2027.”

Il a déclaré que des études antérieures – et l’expérience lors des fermetures lorsque les marchés du logement ont surchauffé pendant la pandémie, lorsque l’immigration a été gelée – prouvent que l’immigration n’est pas ce qui fait grimper les coûts du logement.

“En décembre 2020, nous avons connu une augmentation sans précédent des prix des logements au Canada à une époque où il n’y avait presque aucune immigration parce que les aéroports étaient fermés.”

Des travailleurs martèlent une partie d’une unité de faible hauteur installée par Brockport Home Systems en Ontario. Les prévisions des données sur la main-d’œuvre montrent que l’industrie canadienne de la construction devra recruter 171 850 travailleurs d’ici 2027. (Brockport Home Systems/HomeTech)

La pénurie de logements remonte à des décennies

Haider pense que la véritable cause de la pénurie de logements est un échec systémique à garantir la construction d’un stock suffisant, un problème qui, selon lui, remonte à des décennies.

“Les gouvernements se sont réveillés en réalisant que nous n’avions pas construit suffisamment de logements en bas”, a-t-il déclaré.

BuildForce Canada, une organisation qui étudie les données sur la main-d’œuvre pour l’industrie de la construction, prévisions que l’industrie canadienne de la construction aura besoin de plus de 1,2 million de travailleurs et devra recruter 171 850 travailleurs d’ici 2027. Ils s’attendent à manquer de 29 000 travailleurs une fois que les baby-boomers prendront leur retraite.

Entre 2016 et 2021, les immigrants ont représenté les quatre cinquièmes de la croissance de la population active au Canada. Plus de la moitié des immigrants récents – 748 120 des 1,3 million de personnes admises au Canada entre 2016 et 2021 – sont entrés au pays dans la catégorie économique.

« L’immigration est le principal moteur de la croissance démographique au Canada. Maintenant, pour que nous, notre économie et nos entreprises puissions croître, ils ont besoin de plus de travailleurs », a déclaré M. Haider.

Ricardo Tranjan, économiste politique et chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives, affirme qu’une immigration vigoureuse est cruciale pour plus que l’industrie de la construction; les nouveaux arrivants insufflent de la vie à l’économie, dit-il, et le Canada a toujours compté sur l’immigration pour répondre aux besoins de main-d’œuvre.

« La pénurie de main-d’œuvre que nous constatons en ce moment – qui est l’un des facteurs qui influent sur la hausse de l’inflation – est en partie due au fait qu’au cours des deux dernières années, nous n’avons pas accueilli suffisamment d’immigrants au pays. le fait que nous allons avoir des objectifs élevés et essayer d’en attirer plus, c’est une bonne nouvelle.”

Les chiffres du recensement publiés le mois dernier ont révélé que les immigrants et les résidents permanents représentent maintenant 23 % de la population du Canada, un sommet sans précédent.

Selon Statistique Canada, les immigrants arrivés entre 2016 et 2021 sont en moyenne plus jeunes que le reste de la population et ont joué un rôle essentiel pour pourvoir des emplois.

Un juge de la citoyenneté s’adresse aux nouveaux Canadiens lors d’une cérémonie de citoyenneté virtuelle à l’occasion de la fête du Canada 2020. Les chiffres du recensement publiés le mois dernier ont révélé que les immigrants et les résidents permanents représentent désormais 23 % de la population, un record absolu. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

La pression initiale sera sur le marché locatif

Les économistes affirment que toute pression sur les marchés du logement de la part des Canadiens entrants se manifeste initialement sur les marchés locatifs, et Tranjan a déclaré que des contrôles plus stricts de l’inoccupation et des loyers pourraient aider à atténuer la flambée des loyers.

“Le Canada a une législation très souple concernant les augmentations de loyers dans de nombreuses provinces”, a-t-il déclaré.

“Les loyers peuvent augmenter de n’importe quel montant d’une année à l’autre. Presque aucune province n’a de contrôle des loyers sur les logements vacants et tout cela fait vraiment monter les prix.”

Tsur Somerville, professeur à la Sauder School of Business Strategy, affirme qu’historiquement, les nouveaux arrivants s’installent dans des villes comme Toronto, Montréal et Vancouver, où les marchés du logement sont déjà stressés.

“Si vous faites venir beaucoup de gens qui sont en concurrence sur le marché, les gens en bas, les plus pauvres seront ceux qui seront vraiment blessés”, a-t-il déclaré.

Bien que certaines municipalités rationalisent déjà les approbations de construction ou permettent maintenant aux maisons sur ruelle d’augmenter la densité, davantage de logements locatifs sont nécessaires, selon les experts et les constructeurs.

Mais les constructeurs disent qu’ils ne peuvent pas aider à atténuer la crise du logement sans travailleurs.

Tad Putyra, président de Great Gulf Low Rise, la société mère de l’usine préfabriquée d’Etobicoke, Brockport Home Systems, qui manque chroniquement de personnel, affirme que les murs et les planchers préfabriqués qu’ils fabriquent aident à compenser le manque de travailleurs qualifiés sur les chantiers de construction parce que le produit peut être construit quel que soit le temps, mais pas sans ouvriers.

C’est pourquoi il applaudit les objectifs records du Canada en matière d’immigration, affirmant que c’est bon pour les affaires.

“Vous savez que c’est une situation de poule et d’œuf”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin de gens pour construire les maisons qui finiront par être occupées, vous savez, par les gens qui les construisent et vice versa.”