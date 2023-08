Avec des milliers de personnes évacuées des TNO en Alberta, les experts locaux craignent l’impact de la crise des drogues toxiques

Un petit groupe de travailleurs de la santé de l’Alberta s’efforce d’informer les personnes évacuées par les incendies de forêt des Territoires du Nord-Ouest sur les endroits où accéder aux médicaments courants pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes à Calgary et à Edmonton.

Manquer ne serait-ce qu’un jour de médicaments provoque des symptômes de sevrage, tandis que plusieurs jours sans augmenter le risque de rechute pour des patients par ailleurs stables – ce qui signifie que davantage de personnes risquent de mourir de l’approvisionnement en drogues toxiques de la rue, explique le Dr Kate Colizza, une médecine de la toxicomanie et interne médecin de médecine à Calgary.

« Ce n’est pas le type de médicament où beaucoup de gens peuvent planifier à l’avance ou avoir des extras disponibles », a déclaré Colizza, qui a créé des dépliants répertoriant les cliniques et les programmes de thérapie par agonistes opioïdes (OAT) dans les deux villes.

« Le problème avec beaucoup de ces médicaments – comme le Suboxone, la méthadone, Kadian – c’est que… vous devez vous rendre à la pharmacie tous les jours pour récupérer et prendre vos médicaments. »

Des milliers de personnes ont fui Yellowknife et les Premières Nations environnantes depuis la semaine dernière, remplissage des centres d’évacuation à Calgary, à Edmonton et dans les environs. Au milieu d’une crise de drogue toxique qui a tué au moins 7 328 personnes partout au Canada l’an dernier, les experts et les défenseurs craignent que les déplacements dus aux incendies de forêt n’entraînent davantage d’empoisonnements aux drogues toxiques et de décès.

Colizza et ses collègues ont commencé à rassembler des informations pour les dépliants dès qu’ils ont appris que des évacués arriveraient en Alberta. L’objectif est de faciliter l’accès des personnes aux soins lorsqu’elles n’ont pas de régime d’assurance-maladie de l’Alberta et que les médecins ne peuvent pas accéder à leurs dossiers de santé.

Après avoir partagé les informations sur les réseaux sociaux, Colizza a déclaré que les défenseurs sur le terrain avaient commencé à imprimer les dépliants et à les distribuer dans les centres d’accueil des évacués.

Petra Schulz, cofondatrice de Moms Stop the Harm, a déclaré que le groupe avait trouvé quelqu’un pour traduire l’information en cri – et est toujours à la recherche d’un traducteur déné – pour la rendre plus accessible aux personnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.

« Lors de situations stressantes, nous revenons à ce que nous savons qui nous fera nous sentir mieux », a déclaré Schulz. « Il y a un risque élevé que même les personnes qui n’ont pas consommé de substances [for a long time] utiliser à nouveau. »

Les évacués des incendies de Yellowknife affluent dans la ville albertaine après un voyage éprouvant de 700 km High Level, en Alberta, se démène pour accueillir les résidents des Territoires du Nord-Ouest qui ont reçu l’ordre de quitter Yellowknife et d’autres communautés à l’approche de dangereux incendies de forêt. Calgary se prépare également à recevoir jusqu’à 5 000 personnes.

Une crise évitable

Colizza craint que le manque d’informations disponibles sur les endroits où accéder aux médicaments ne soit aggravé par la stigmatisation associée à la consommation de drogues.

« Il y a encore beaucoup de stigmatisation si vous consommez de la drogue même si vous prenez certains de ces médicaments », a-t-elle déclaré. « Même s’il y a des zones d’accueil mises en place, ce n’est peut-être pas quelque chose que les gens se sentiront en sécurité pour demander ou même savoir à qui demander. »

Colizza a également tenté de joindre des médecins des Territoires du Nord-Ouest pour déterminer combien de personnes dans la région ont des antécédents d’accès à l’OAT, dans le but de savoir quelle serait la demande dans les centres d’accueil et d’évacuation de l’Alberta. Mais dans le chaos des incendies de forêt et des évacuations en cours, ces informations ne sont pas encore disponibles.

Les incendies de forêt et autres catastrophes alimentées par le changement climatique devraient également perturber les chaînes d’approvisionnement en drogue de rue, a noté Schulz, ce qui entraînera à son tour une toxicité supplémentaire dans l’approvisionnement en drogue de rue et davantage de décès – un modèle qui a été observé au plus fort des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

« Prévenir le niveau de changement climatique que nous avons en ce moment va être très difficile et demander beaucoup d’efforts, mais prévenir la crise de l’empoisonnement à la drogue est politique », a déclaré Schulz. « Nous savons quoi faire et les solutions sont simples. »