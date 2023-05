Avec des marteaux et des scies, ces élèves construisent une maison au lycée

Un programme scolaire immersif donne à certains élèves du secondaire de l’Alberta la possibilité de construire des maisons à partir de zéro.

En partenariat avec Coventry Homes, les élèves de 10e année de la division scolaire Parkland, à l’ouest d’Edmonton, peuvent obtenir des crédits de diplôme tout en construisant une maison à partir de zéro.

Cette année, les étudiants du programme Building Futures construisent un duplex dans un quartier de Spruce Grove.

Le programme, l’un des nombreux offerts par Connections for Learning, un site d’éducation alternative pour la division scolaire, a débuté en 2020.

« Il y a une belle vie à vivre dans les métiers », a déclaré Mike Holton, enseignant du programme, à CBC Edmonton AM.

« Nous essayons simplement d’exposer les enfants à cela et de leur donner une expérience avec cela. »

Les étudiants étudient leurs cours à l’intérieur du garage du duplex qu’ils construisent. (Ariel Fournier/Radio-Canada)

Holton, qui dirige une entreprise de toiture lorsqu’il ne donne pas de cours, a toujours admiré les compétences qu’il a apprises de son père, un homme de métier.

Il estimait que les étudiants devraient avoir la possibilité d’apprendre les métiers pendant leurs études.

« C’est un programme assez enrichissant de la part d’un enseignant [viewpoint] parce que vous voyez les enfants grandir tellement au cours d’une année », a-t-il déclaré.

À la fin de la première année du programme, un enseignant de la division scolaire a acheté la maison que les élèves avaient construite.

Ecoute maintenant | Edmonton AM15:47Un programme qui permet aux élèves du secondaire local d’apprendre la construction Un élève de 10e pourrait faire mieux ? Renseignez-vous sur un programme qui permet aux élèves du secondaire de construire une maison.

Ashton Jolicoeur, un étudiant du programme cette année, dit qu’il a toujours voulu être dans les métiers.

« Mon père était dans les métiers, il est plombier », a déclaré Jolicoeur. « Je l’ai admiré et j’ai toujours voulu le suivre. »

Il a dit qu’il aimait beaucoup encadrer la maison et qu’il prévoyait de rejoindre l’équipe d’encadrement en tant qu’apprenti, mais qu’il pouvait se passer du froid.

« J’ai aimé l’aspect d’être sur le chantier et de faire des travaux scolaires de temps en temps », a déclaré Jolicoeur.

Le premier jour où sa classe a été emmenée sur le site, les élèves ont été invités à ramasser tous les déchets qu’ils remarquaient. La semaine suivante, ils ont vu qu’un trou avait été creusé pour les fondations de la maison.

« C’était juste amusant », a déclaré Jolicoeur, ajoutant qu’il est difficile d’équilibrer les travaux scolaires, la construction de la maison et son travail à temps partiel.

Une approche de classe

Les étudiants travaillent à la construction de la maison de septembre à juin. En même temps, ils suivent les cours de base requis pour le diplôme d’études secondaires de l’Alberta.

Ils font leurs études sur le chantier. Les garages sont transformés en salles de classe de fortune avec des bureaux et des chaises.

Les étudiants s’associent à des entrepreneurs et apprennent tout, de la charpente à la plomberie et plus encore, a déclaré Mike Lees, qui travaille avec Coventry Homes.

Cali McIntyre a déclaré qu’elle avait un sentiment d’accomplissement lorsqu’elle se reculait pour regarder le duplex que sa classe était en train de construire. (Ariel Fournier/Radio-Canada)

Cette année, 22 étudiants sont inscrits au programme. Holton a déclaré que 12 d’entre eux envisageaient déjà le programme d’apprentissage enregistré à partir de l’année prochaine.

Ceux qui entrent dans le programme d’apprentissage recevront 100 heures de menuiserie, 50 heures d’électricité et 50 heures de plomberie pour leur métier.

Les étudiants reçoivent également jusqu’à 35 crédits d’études secondaires.

Lees espère étendre le programme à un plus grand nombre de niveaux scolaires à travers la province pour aider à remédier à la pénurie de travailleurs dans les métiers.