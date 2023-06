Avec des maisons de départ difficiles à trouver ou à se permettre, les acheteurs font preuve de créativité

En 2020, Amanda Schneider a été forcée de quitter son logement locatif près de Nashville, Tennessee, lorsque son propriétaire a vendu la propriété. Fatiguée de louer, elle a décidé de devenir propriétaire et a lancé une idée inhabituelle : co-acheter une maison avec ses deux colocataires. Plus ils y réfléchissaient, plus cela avait du sens. Les trois femmes, toutes dans la vingtaine, étaient proches – « comme des frères et sœurs » – et le partage des coûts leur a permis d’acquérir une maison qu’elles n’auraient pas pu acheter seules. Schneider et ses colocataires ne sont pas les seuls à trouver des moyens créatifs de financer leur première maison dans un contexte de flambée des prix. Le co-achat entre amis est de plus en plus populaire. Le nombre de co-acheteurs avec des noms de famille différents a augmenté de 31% depuis 2019, selon les données les plus récentes d’ATTOM, un fournisseur de données immobilières. L’augmentation des situations de logement inhabituelles est en grande partie née de la nécessité : les prix médians des maisons aux États-Unis ont a bondi de 33 % depuis janvier 2020, de 329 000 $ à 436 800 $. Pour payer le paiement hypothécaire mensuel d’une maison au prix médian, les acheteurs doivent gagner plus de 100 000 $bien au-dessus du revenu médian des ménages américains de 70 784 $, selon Données du bureau de recensement. Et la « maison de départ » – généralement une maison de deux chambres à prix modique avec moins de commodités, comme moins d’espace de stockage ou pas de jardin – est devenue extrêmement rare, sauf dans une poignée de marchés. « L’idée d’une » maison de départ « est devenue un conte de fées », déclare Denis Smykalov, courtier immobilier basé en Floride chez Wolsen Real Estate. En conséquence, « il est de plus en plus difficile pour les premiers acheteurs de trouver une propriété d’entrée de gamme abordable qui répond à leurs besoins », explique Smykalov. « Maintenant, de nombreux premiers acheteurs sont obligés d’épargner plus longtemps ou d’envisager d’autres options. »

Acheter une maison avec des amis : « Cela élargit la possibilité de ce que nous pourrions obtenir »

Il n’a pas fallu longtemps à Schneider et à ses colocataires, Stephanie Vandergrift et Kathy Keel, pour décider de partager le coût d’achat d’une maison. Ils savaient qu’ils voulaient toujours vivre ensemble et partagent tous le même état d’esprit, dit Schneider. « Nous trois, nous sommes très axés sur notre carrière et nous ne sommes pas intéressés par le mariage ou le fait d’avoir des enfants. »

De gauche à droite : Amanda Schneider, Kathy Keel et Stephanie Vandergrift. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Schneider.

En possédant une maison ensemble, ils pourraient s’engager dans quelque chose « de plus long terme où c’est aussi un investissement », explique Schneider. De plus, ils auraient plus de contrôle sur les rénovations et les réparations, dont les coûts seraient plus faciles à couvrir avec trois personnes payantes. Après quelques semaines de recherche, les colocataires ont trouvé une maison individuelle en brique de deux étages sur 1,25 acre de terrain à Gallatin, Tennessee, pour 315 000 $. La maison comprend trois chambres, un garage fini avec une pièce au-dessus, un bureau au rez-de-chaussée et une grande cour avec un foyer. Ils versent un acompte de 10 % et contractent une hypothèque pour les frais restants, qu’ils partagent également. Les autres dépenses, y compris les services publics et les réparations, sont également réparties également. Si l’un d’eux décide de déménager, les deux autres colocataires prévoient de racheter leur part de propriété. « En tant qu’acheteur unique, je ne pense pas que je n’aurais pas pu obtenir quelque chose d’aussi beau », déclare Schneider. « Avec trois revenus, cela élargit la possibilité de ce que nous pourrions obtenir, et nous apprécions vraiment de vivre ensemble en tant qu’unité de colocataires. »

Amanda Schneider, Stephanie Vandergrift et la maison de Kathy Keel. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Schneider

Cela a également été une décision financière intelligente. En tant qu’investissement, la maison a « monté en flèche » en valeur depuis que Schneider et ses colocataires ont emménagé il y a trois ans, dit-elle. Cependant, acheter une maison avec des amis n’est pas pour tout le monde. Il est « essentiel » que vous soyez sur la même longueur d’onde avec vos co-acheteurs, dit Schneider, afin que « vous travailliez ensemble comme une unité, plutôt que seulement trois personnes distinctes vivant dans la même maison ». Bien qu’ils se soient qualifiés pour une hypothèque plus importante, ils ont fixé un plafond de dépenses d’environ 325 000 $. Ils voulaient maintenir les paiements hypothécaires mensuels bas pour s’assurer que deux colocataires pourraient couvrir les coûts si l’un d’eux décidait de déménager. « Nous sommes très reconnaissants », déclare Schneider. « Cela ressemble à une maison, plutôt qu’à une situation temporaire. Nous avons maintenant un atout si solide qui nous assure que nous avons fait le bon choix en achetant une maison ensemble. »

Amanda Schneider, Stephanie Vandergrift et Kathy Keel devant leur nouvelle maison en 2020. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Schneider.

Louer une partie de votre logement : ‘J’ai opté pour un duplex car il y a plus de valeur’

En 2019, Vadim Yuryev, 25 ans, et sa femme, Annette, avaient assez d’argent pour acheter une première maison pour leur jeune famille à Spokane, Washington, où il a grandi. Mais il voulait une propriété génératrice de trésorerie qui pourrait aider à couvrir les coûts mensuels. La solution : le piratage de maison, c’est-à-dire lorsque les propriétaires couvrent partiellement ou entièrement leur hypothèque en louant une partie de la propriété, qu’il s’agisse d’une chambre ou d’une unité individuelle, comme un pool house ou une cabane dans le jardin. « J’ai opté pour un duplex parce qu’il a plus de valeur », explique Yuryev, aujourd’hui âgé de 29 ans. « Ce n’est pas beaucoup plus cher qu’une maison, mais vous obtenez deux unités que vous pouvez louer pour beaucoup plus que l’hypothèque. . »

Vadim et Annette Iouriev. Avec l’aimable autorisation de Vadim Yuryev.

Yuryev a acheté le duplex pour 235 000 $, qui a été financé par un acompte de 15 % et une hypothèque de 200 000 $. Lui et sa femme ont dépensé 35 000 $ supplémentaires en rénovations pour la moitié de la propriété, où le couple vivait tout en louant l’autre moitié. En 2021, Yuryev a profité des taux d’intérêt bas et a refinancé l’hypothèque, abaissant le taux de 3,99% à 2,875%. Cela a ramené les paiements hypothécaires mensuels – qui comprenaient les taxes foncières et l’assurance – de 1 329 $ à 1 217 $. La majeure partie de cela a été compensée par les 1 000 $ qu’ils ont reçus en revenus de location mensuels. Au total, Yuryev n’a payé qu’environ 500 $ en frais de logement mensuels pour couvrir le reste de l’hypothèque ainsi que les services publics. Le couple a quitté le duplex pour s’installer dans un logement locatif plus grand en janvier 2023. Le duplex est désormais une propriété génératrice de trésorerie, les deux logements étant actuellement loués pour un revenu mensuel total de 2 800 $.

Vadim et Annette Yuryev devant leur duplex. Avec l’aimable autorisation de Vadim Yuryev.

Il y avait des inconvénients à louer une partie de la propriété, a découvert Yuryev. Bien que les locataires puissent générer des revenus, vous avez toujours besoin de beaucoup d’argent au départ, en particulier pour les bâtiments plus anciens, dit-il. Pour couvrir les coûts des réparations et les éventuelles vacances de son logement locatif, Yuryev a maintenu une réserve de trésorerie de 15 000 $ lorsqu’il était propriétaire-occupant. Finalement, les Yuryev prévoient d’acheter une autre maison, mais ils attendent le marché immobilier pour l’instant en raison des taux d’intérêt élevés et de l’espoir que les prix des maisons à Spokane se refroidiront à un moment donné.

Acheter une petite maison : « Cela ne semblait pas du tout être un compromis »

Lorsque son mariage de 18 ans a pris fin en 2018, Jen Gressett s’est retrouvée hors du marché immobilier de Boulder, au Colorado. Elle vivait dans une maison de quatre chambres et de 3 000 pieds carrés avec son mari de l’époque et leurs deux enfants, mais en tant que personne à revenu unique dans un marché du logement où les prix médians des maisons étaient supérieurs à 600 000 $acheter seule une maison de taille normale n’était pas une option. Une façon de contourner les prix exorbitants : posséder simplement moins de maison. Une petite maison – souvent portable et de moins de 400 pieds carrés – coûte en moyenne 52 000 $, soit 87 % moins cher qu’une maison ordinaire, selon une enquête Porch.com de 2022.

Jen Gressett devant sa petite maison. Photo gracieuseté de Jen Gressett

« J’ai cherché des appartements, car c’est ce que font la plupart des gens lorsqu’ils divorcent », dit-elle. « Mais c’était tellement cher – un deux chambres coûtait près de 2 000 $ par mois. » Gressett, maintenant âgée de 51 ans, était au courant des petites maisons, mais ce n’est que lorsqu’elle a vu certaines des plus belles que cela a eu plus de sens comme lieu de vie. « Je me voyais vivre dans un. Et cela ne semblait pas du tout être un compromis », dit-elle. En 2021, Gressett a emménagé dans une petite maison sur mesure qui lui coûte 725 $ par mois. « Parce que je n’ai qu’un seul revenu, payer seulement 725 $ par mois me donne la tranquillité d’esprit », déclare Gressett. « Cela me permet d’économiser davantage et d’être mieux préparé en cas de besoins financiers imprévus. » La petite maison dispose d’une cuisine avec comptoir en quartz, d’une baignoire profonde et d’un lit king-size. Sa maison est portable aussi. « C’est essentiellement un véhicule – ma maison a une plaque d’immatriculation. » Dans l’ensemble, Gressett a dépensé 175 000 $ pour construire sa petite maison, y compris une structure de coque préfabriquée, la main-d’œuvre et les coûts des matériaux. Elle l’a payé en utilisant 85 000 $ de la vente de son ancienne maison, ainsi qu’un prêt personnel de 90 000 $ d’un ami proche. Cela dit, elle dit qu’elle a fait beaucoup d’erreurs en cours de route. Le plus important : embaucher son premier constructeur, qui n’était pas correctement certifié et qui a mis trop de temps à construire la maison. « Il avait la mauvaise toiture et l’une des fenêtres est complètement tombée », dit-elle. « Tant de choses ont dû être refaites, et j’ai dû payer pour qu’elles soient refaites. »

Dans la petite maison de Jen Gressett Photo gracieuseté de Jen Gressett