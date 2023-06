Avec des liens étroits avec Paul Maurice et Aaron Ekblad, Windsor surveille de près la finale de la Coupe Stanley

Les Panthers de la Floride en sont à leur première finale de la Coupe Stanley depuis 1996 et l’entraîneur-chef Paul Maurice et le défenseur Aaron Ekblad ont des liens étroits avec Windsor, en Ontario.

Maurice a commencé à entraîner le hockey junior plus tôt que la plupart des autres, devenant assistant à la fin de sa carrière dans la OHL avec les Spitfires de Windsor.

Son logement à Windsor, Charlie McGregor, dit qu’il a tout de suite vu les qualités de leadership de Maurice en tant que joueur – alors que ses coéquipiers gravitaient autour de lui et de leur maison les jours fériés et les week-ends.

« Et je parle de joueurs qui étaient là depuis quelques années avant l’arrivée de Paul. Keith Gretzky en est un », a-t-il déclaré.

McGregor a décrit Maurice comme un défenseur fiable qui « n’allait pas illuminer le tableau de bord ».

« Très engagé, très sûr de lui. »

Paul Maurice a été nommé entraîneur-chef des Panthers de la Floride en juin 2022. (Bruce Bennett/Getty Images)

L’entraîneur-chef des Panthers de la Floride a subi une grave blessure à l’œil au début de sa carrière dans la OHL.

« À ce jour, il a toujours une très mauvaise vision périphérique de son œil droit. Cela l’a amené à envisager de ne plus jouer. »

Une solide équipe des Spitfires de Windsor de 1988 qui s’est qualifiée pour la Coupe Memorial a finalement évincé Maurice de l’alignement. L’équipe a accepté de le déplacer ailleurs ou de lui offrir un poste d’entraîneur adjoint.

« Il n’était pas sûr à ce moment-là s’il contribuerait suffisamment pour se sentir bien dans sa peau. Il ne savait pas quoi faire. Après une introspection et en parlant à certains de ses amis et à sa famille, il a décidé de prendre le travail. Et le reste est de l’histoire. »

Maurice a commencé sa carrière d’entraîneur-chef dans la LNH avec les Hartford Whalers/Carolina Hurricanes. (Jim R. Bounds/Associated Press)

Domenic Papa, personnalité sportive de longue date de Windsor, dit que même à l’adolescence, Maurice était très mature.

« Il avait une grande personnalité – un gars formidable à côtoyer », a déclaré Papa, qui est également le fondateur de WE Digital Productions.

« Mais il y avait juste quelque chose peut-être un peu différent là où il se trouvait. Il avait cette qualité de leadership. … Il a juste abordé tout de la bonne manière. »

Maurice est le deuxième plus jeune entraîneur de l’histoire de la LNH lorsqu’il a pris la relève à Hartford/Caroline à l’âge de 28 ans. Il est également devenu le plus jeune chef de banc de la LNH à entraîner 1 000 matchs. En plus de son temps avec les Whalers/Hurricanes, il a été entraîneur-chef en Caroline, à Toronto, à Winnipeg et maintenant en Floride — avec un bref passage dans la KHL en Russie.

McGregor dit que voir son équipe se qualifier pour la finale de la coupe le fait se sentir bien.

« Je suis resté en contact étroit avec Paul… au fil des ans, j’ai passé de nombreuses fois en Caroline. Caroline du Nord, chez lui et à Toronto. Nous avions donc une bonne relation. »

REGARDER | Le père d’Aaron Ekblad dit que c’était « euphorique » de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley : Le père d’Aaron Ekblad dit que c’était « euphorique » de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley Dave Ekblad, de Windsor, dit que c’était « tellement euphorique » pour son fils de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley et il aime les chances de la Floride de tout gagner. Aaron Ekblad en est à sa neuvième saison dans la LNH avec les Panthers après avoir été repêché premier au total en 2014.

Aaron Ekblad, de Windsor, est avec les Panthers depuis neuf saisons depuis qu’ils l’ont repêché au premier rang en 2014.

Son père, Dave, dit que ces séries éliminatoires ont été une course folle depuis que la Floride a perdu 3-1 lors de sa série de premier tour contre le champion de la saison régulière, les Bruins.

« C’est tellement euphorique », a-t-il déclaré.

« C’est très surprenant et incroyable qu’ils aient pu aller aussi loin. »

Dave Ekblad est le père d’Aaron Ekblad, défenseur des Panthers de la Floride dans la LNH. (Michael Evans/CBC)

Ekblad dit qu’il était présent en Floride pour le balayage des Hurricanes de la Caroline dans la Conférence de l’Est de la LNH – envoyant les Panthers à la Coupe Stanley – disant que la foule locale était incroyable avec leurs serviettes blanches agitées et que tout le monde devenait « fou ».

« Il y a une vidéo où il regarde les gradins vers nous et nous fait un petit signe de la main. C’était donc un moment vraiment mémorable. Nous avons vraiment apprécié ça. »

Papa dit qu’Aaron Ekblad apporte beaucoup à la table et qu’il s’est bien développé depuis qu’il a reçu un statut exceptionnel pour entrer dans l’OHL à l’âge de 15 ans.

« Il est devenu un leader dans cette équipe, vient d’une grande famille. »

Une figurine à tête branlante du défenseur des Panthers de la Floride Aaron Ekblad est exposée au domicile de ses parents à Windsor-Essex. (Michael Evans/CBC)

Ekblad dit qu’il espère se rendre à chaque match de la Coupe Stanley parce que voir son fils en finale est peut-être une expérience unique dans sa vie.

« Chaque fois que vos enfants font quelque chose de bien à n’importe quel niveau, c’est pareil. C’est juste une éliminatoire différente, un championnat différent que vous poursuivez. Mais c’est toujours formidable de voir ce que vos enfants font bien. »

En raison de l’emplacement de Windsor et du fait que les Red Wings de Detroit ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires, Ekblad dit que beaucoup de ses amis sont des partisans des Maple Leafs, ce qui a créé de la tension au deuxième tour.

« Ils ont certainement été déchirés, mais ils sont revenus. Les Panthers ont toujours été leur deuxième équipe préférée à cause de la connexion. »

McGregor dit qu’il est un fan de Toronto et, comme les amis d’Ekblad, une fois que la Floride a éliminé les Leafs en cinq matchs, il n’a eu d’autre choix que d’encourager les Panthers de Maurice.

« Je suis un fan des Maple Leafs. Et j’ai eu une allégeance déchirée, vous savez, pendant les matchs des Leafs en Floride. Mais ma femme était à 100% derrière Paul, et elle a rendu ma vie misérable pour ces… matchs. »

Si vous venez de la région de Windsor et que vous ne tirez pas pour les Panthers, « Honte à vous », dit papa.

Les Panthers de la Floride affrontent les Golden Knights de Vegas dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley samedi à 20 h HE.