Avec des jours à perdre, le Sénat américain donne son approbation finale à l’accord sur le plafond de la dette

Repoussant un défaut, le Sénat américain a donné son approbation finale jeudi soir à un ensemble de plafonds de dette et de réductions budgétaires, se précipitant dans la nuit pour conclure les travaux sur l’accord bipartisan et l’envoyer au bureau du président Joe Biden pour qu’il devienne loi avant l’approche rapide. date limite.

Le paquet de compromis négocié entre Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ne laisse ni les républicains ni les démocrates pleinement satisfaits du résultat. Mais le résultat, après des semaines de négociations budgétaires acharnées, met de côté la question du plafond de la dette volatile qui risquait de bouleverser l’économie américaine et mondiale jusqu’en 2025 après la prochaine élection présidentielle.

L’approbation au Sénat d’un vote bipartisan, 63-36, reflétait quelque peu le décompte écrasant de la Chambre la veille, s’appuyant sur les centristes des deux partis pour faire adopter le paquet Biden-McCarthy – bien que les démocrates aient mené le décompte dans les deux chambres.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré avant le vote que l’adoption du projet de loi signifie que « l’Amérique peut pousser un soupir de soulagement ».

Il a ensuite déclaré : « Nous avons sauvé le pays du fléau du défaut de paiement ».

« Personne n’obtient tout ce qu’il veut »

Biden a déclaré dans un communiqué suivant le passage que les sénateurs des deux parties « ont démontré une fois de plus que l’Amérique est une nation qui paie ses factures et respecte ses obligations – et le sera toujours ».

Il a dit qu’il signerait le projet de loi dès que possible. « Personne n’obtient tout ce qu’il veut dans une négociation, mais ne vous y trompez pas : cet accord bipartite est une grande victoire pour notre économie et le peuple américain », a déclaré le président. La Maison Blanche a déclaré qu’il s’adresserait à la nation à ce sujet vendredi à 19 h HE.

Une action rapide était vitale si Washington espérait respecter l’échéance de lundi prochain, lorsque le Trésor a déclaré que les États-Unis commenceraient à manquer de liquidités pour payer leurs factures, risquant un défaut de paiement dévastateur. L’augmentation de la limite de la dette du pays, maintenant de 31,4 billions de dollars américains, permettrait au Trésor d’emprunter pour payer les dettes américaines déjà contractées.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., dit bonne nuit aux journalistes après l’adoption finale de l’accord à Washington jeudi. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

En fin de compte, la confrontation au plafond de la dette était une bataille familière à enjeux élevés au Congrès, un combat mené par McCarthy et propulsé par une majorité républicaine de droite radicale confrontant le président démocrate à une nouvelle ère de gouvernement divisé à Washington.

Refusant un vote de routine pour permettre la levée sans concession du plafond de la dette du pays, McCarthy a amené la Maison Blanche de Biden à la table des négociations pour conclure un accord qui oblige à réduire les dépenses visant à réduire les déficits du pays.

Dans l’ensemble, le projet de loi de 99 pages limite les dépenses pour les deux prochaines années, suspend le plafond de la dette jusqu’en janvier 2025 et modifie certaines politiques, notamment en imposant de nouvelles exigences de travail aux Américains âgés recevant une aide alimentaire et en donnant le feu vert à une conduite de gaz naturel des Appalaches à laquelle de nombreux démocrates s’opposent.

Les allégements fiscaux de l’ère Trump subsistent

Il renforce les fonds pour la défense et les anciens combattants, réduit les nouveaux fonds pour les agents de l’Internal Revenue Service et rejette l’appel de Biden à annuler les allégements fiscaux de l’ère Trump sur les entreprises et les riches pour aider à couvrir les déficits du pays. Il impose des réductions automatiques de 1% si le Congrès n’approuve pas ses projets de loi de dépenses annuels.

Après que la Chambre a approuvé à une écrasante majorité le paquet mercredi soir, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a signalé qu’il voulait lui aussi ne pas perdre de temps pour qu’il devienne loi.

Vantant ses coupes budgétaires, McConnell a déclaré jeudi : « Le Sénat a une chance de faire de cet important progrès une réalité ».

Étant restés largement à l’écart pendant une grande partie des négociations Biden-McCarthy, plusieurs sénateurs ont insisté sur le débat sur leurs idées pour remodeler le paquet. Mais apporter des changements à ce stade ferait presque certainement dérailler le compromis et aucun n’a été approuvé.

Au lieu de cela, les sénateurs ont traîné dans les tours de scrutin jusque tard dans la nuit, rejetant les divers amendements, mais précisant leurs préférences. Les sénateurs républicains conservateurs voulaient inclure de nouvelles réductions de dépenses, tandis que le sénateur démocrate Tim Kaine de Virginie cherchait à retirer l’approbation de Mountain Valley Pipeline.