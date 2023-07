Avec des journées chaudes à venir, la Colombie-Britannique a le plus faible accès à la climatisation au Canada

La première étude généralisée sur la possession de climatiseurs au Canada a révélé que les Britanno-Colombiens sont moins susceptibles que ceux de toutes les autres provinces d’utiliser des climatiseurs.

Statistique Canada a publié son étude sur la prévalence de la climatisation domestique mercredi (19 juillet), qui, entre autres conclusions, a montré que l’utilisation des climatiseurs en Colombie-Britannique est bien inférieure à la moyenne nationale.

Six Canadiens sur 10 ont accès à la climatisation dans leur maison, mais seulement 32 % des Britanno-Colombiens l’ont. Alors que le climat historiquement modéré de la côte ouest diffère des zones humides comme l’Ontario, où 85% des gens ont la climatisation, l’accès au refroidissement a été une priorité ces derniers étés après le dôme de chaleur de 2021 qui a entraîné 619 décès en Colombie-Britannique.

« Avec le changement climatique qui devrait entraîner des températures ambiantes plus élevées et des épisodes de chaleur extrême plus longs, plus fréquents et plus intenses, les impacts sur la santé de l’exposition à la chaleur devraient augmenter », a déclaré l’agence de données.

La climatisation est l’une des stratégies d’adaptation les plus efficaces pour réduire les décès et les maladies liés à la chaleur, a déclaré Statistique Canada, mais il y a eu peu d’études sur sa portée au Canada.

Les chiffres que Statistique Canada a publiés mercredi – qui sont le résultat de deux enquêtes de 2017 – visent à éclairer les stratégies d’adaptation au changement climatique en identifiant les populations qui présentent des risques élevés pour la santé dus à la chaleur et un faible accès à la climatisation.

L’étude a examiné un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables à la chaleur, y compris les personnes âgées qui vivent seules et dont la santé est compromise en raison d’une maladie chronique. Le panneau de la mort du BC Coroner Service dans le dôme chauffant a révélé que la plupart des personnes décédées appartenaient à ce groupe.

Les groupes racialisés en C.-B. étaient moins susceptibles d’être atteints de CA, ce qui était également le cas dans les Prairies et les provinces de l’Atlantique.

À l’échelle nationale, Statistique Canada a révélé que les adultes vivant seuls possédaient un climatiseur à des taux nettement inférieurs – une tendance à laquelle la Colombie-Britannique correspondait.

Les personnes à faible revenu dans toutes les autres régions ont un meilleur accès à la climatisation que celles qui se situent dans ce statut économique en Colombie-Britannique, où seulement une personne sur quatre possède des unités de refroidissement. La C.-B. et les Prairies étaient les seuls endroits où les personnes n’ayant pas terminé leurs études secondaires avaient un meilleur accès à la climatisation que la moyenne régionale.

Les propriétaires étaient plus susceptibles d’avoir un climatiseur en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario et dans les Prairies. Statistique Canada a déclaré que cela correspond aux recherches précédentes qui ont observé des taux de climatisation inférieurs dans les logements locatifs multifamiliaux.

« Les locataires peuvent avoir des tarifs de climatisation inférieurs parce que les propriétaires ne fournissent pas la climatisation ou que les règlements de construction peuvent interdire son utilisation », a déclaré Statistique Canada.

La province a récemment investi des millions dans des climatiseurs pour 8 000 personnes vulnérables et le ministère du Logement envisage actuellement d’ajouter des « exigences de refroidissement » dans le code du bâtiment provincial par le biais d’une proposition de mise à jour qui devrait entrer en vigueur en décembre.

Un porte-parole du ministère du Logement a déclaré que la province propose que toutes les nouvelles maisons offrent un espace de vie conçu pour ne pas dépasser 26 ° C – grâce à des éléments tels que l’isolation, la réflectivité solaire ou l’utilisation de dispositifs de refroidissement.

« Les exigences obligatoires pour les nouveaux bâtiments aideront à lutter contre les effets des épisodes de chaleur accablante sur les occupants des bâtiments afin d’améliorer la sécurité publique et de mieux prévenir les décès », a déclaré le porte-parole.

Les experts qui étudient l’impact de la chaleur accablante sur les Canadiens affirment que les solutions ne devraient pas être liées uniquement à la climatisation.

Une étude de 2022 du Centre Intact sur l’adaptation au climat de l’Université de Waterloo identifie les vallées de la Colombie-Britannique comme l’une des trois « zones rouges » au Canada qui seront les plus durement touchées par la chaleur extrême.

Notant que les climatiseurs produisent de la chaleur à l’extérieur qui peut contribuer aux effets d’îlot de chaleur urbain, les recommandations de l’étude incluent l’expansion des espaces verts urbains, ainsi que l’obligation pour les maisons et les communautés d’utiliser des surfaces de construction et de pavage fraîches (réfléchissantes), des fenêtres à haute performance, des dispositifs d’ombrage et des toits ou façades verts.

Le rapport indique que ce dernier réduit le transfert de chaleur vers l’intérieur, dure plus longtemps que les toits conventionnels malgré des coûts initiaux parfois plus élevés, offre une commodité de culture et de loisirs aux résidents, réduit le ruissellement des eaux pluviales et absorbe la pollution par le carbone.

Le rapport souligne également que la création de communautés plus résistantes à la chaleur entraîne des co-avantages tels que des factures d’énergie et des coûts d’exploitation réduits, une meilleure circulation piétonne dans les zones de vente au détail, une productivité accrue et un environnement amélioré.

« La chaleur extrême est un problème national urgent pour le Canada. Pour éviter d’aggraver les impacts, les décès et les coûts résultant de la hausse des températures, une action rapide est nécessaire », indique le rapport.

