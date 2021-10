Avec des joueurs seniors anglais «risquant des places pour la Coupe du monde à cause d’un refus de vaccin», le football pourrait avoir les plus gros problèmes de jab du sport

Alors que le sport mondial continue de sortir de son sommeil de coronavirus, l’impact de la crise de santé publique en cours se fait toujours sentir. La question, qui a retenu l’attention des rédactions sportives depuis plus de 18 mois maintenant, a traversé plusieurs éléments différents, chacun étant plus controversé les uns que les autres.

Dans le cas du football anglais, cela a commencé avec la suspension de la saison de Premier League dans les semaines qui ont suivi la déclaration de pandémie de Covid-19 avant de reprendre des mois plus tard dans des stades vides et caverneux.

Au fil des mois, les fans ont été autorisés à revenir dans les stades – tant que la distanciation sociale était au moins laconiquement reconnue.

Puis est venu le débat sur les « passeports vaccins », un autre problème qui a provoqué des ruées dans plusieurs bases de fans de football, existant simultanément avec un autre débat vivement contesté sur la race dans le football alors que la campagne « Black Lives Matter » a reçu l’approbation élogieuse des chefs de football anglais.

Et avec le temps, il semble que la seule chose sur laquelle le football anglais et ses fans puissent s’entendre, c’est qu’ils ne sont d’accord sur rien.

Selon les rapports de cette semaine, cette incertitude a saigné des terrasses dans les vestiaires. Une vaste enquête menée par le journal britannique The Daily Mail cette semaine a suggéré que de nombreux grands clubs de Premier League ont été repoussés par les joueurs en ce qui concerne les exigences de vaccination – plusieurs théories du complot étant censées être répandues dans les clubs.

Parmi eux se trouve la théorie farfelue selon laquelle le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a inséré des puces de suivi dans le vaccin afin de garder un œil sur ses destinataires, ainsi que des allégations selon lesquelles il est mauvais pour la fertilité d’une personne et même qu’un cours de vitamines en vente libre est un traitement plus robuste pour Covid-19 par rapport à plusieurs des vaccins qui ont reçu l’approbation complète des chiens de garde de la santé publique.

De plus, on pense que la réticence des joueurs seniors a une influence significative sur les joueurs plus jeunes et moins expérimentés.

Mais comme tout le reste, les actions ont des conséquences. Il a été rapporté dans The Sun samedi que cinq membres de l’équipe d’Angleterre n’étaient toujours pas vaccinés, dont trois seraient des joueurs seniors qui ont joué lors de la course de l’équipe de Gareth Southgate à la finale de l’Euro 2020 cet été – mais la situation de la vaccination dans le camp anglais pourrait entraver leurs chances à la Coupe du monde du Qatar l’année prochaine.

L’Angleterre assurera sa qualification pour le tournoi avec des victoires contre Andorre et la Hongrie ce mois-ci, mais les organisateurs qatariens ont déclaré que les joueurs non vaccinés ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays.

Ainsi, ces joueurs anglais sont confrontés à un dilemme : se faire vacciner, ou dire adieu à sa carrière internationale.

Le rôle de Gareth Southgate dans ce scénario sera également intéressant, étant donné qu’il a mené une campagne de vaccination de grande envergure ces dernières semaines et qu’il est connu pour être pleinement impliqué dans la campagne de vaccination et a même admis qu’il avait été victime d’abus à voix haute. de sections de fans d’Angleterre pour son approbation du vaccin.

Des dispenses ont déjà été remises aux membres de l’équipe d’Angleterre anonymes et non vaxxés qui auraient été autorisés à s’entraîner aux côtés de leurs pairs vaccinés dans un mouvement qui devrait provoquer la dissidence dans les rangs.

Cependant, avec plus d’un an avant le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde, il faut reconnaître que cette discussion tabloïd pourrait voir plusieurs autres développements avant qu’elle n’ait vraiment un impact sur les plans de Southgate – mais avec la qualification de l’Angleterre presque assurée, cela soulève la question de savoir si le patron de l’Angleterre sera commencer sa préparation d’un an pour le tournoi avec des joueurs dont il craint qu’il ne soit pas disponible au Qatar ?

Le revers de cette médaille est que les réfractaires anglais devraient-ils être obligés de prendre un vaccin dont ils ne veulent pas afin de poursuivre leur carrière internationale, brouillant davantage la frontière entre «volontaire» et «obligatoire»?

Quelle que soit la façon dont vous tranchez cela, il n’y a pas de solution rapide facile et évidente qui puisse être soigneusement attachée à un arc et présentée au public avec une campagne publicitaire teintée de rose avant d’entrer sur le territoire des joueurs considérés comme « médicalement indisponible » pour la sélection.

Le football anglais est confronté à un bilan entre les vaccinés et les non vaccinés, et la question semble maintenant être de savoir si ce sont les joueurs, la FA ou les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar, qui clignent d’abord des yeux.