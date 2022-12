Avec des incursions militaires record, la Chine avertit Taïwan et les États-Unis

Le plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping, a tenté ces derniers mois de stabiliser les relations avec les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux, qui se sont détériorées pendant des années en raison de problèmes de droits de l’homme, de tensions technologiques et commerciales, ainsi que d’une méfiance croissante à l’égard de Taïwan. Mais lorsque M. Xi et le président Biden ont tenu un sommet face à face à Bali en novembre, M. Xi a également souligné que l’avenir de Taïwan et le soutien américain à l’île restaient un fusible potentiel de crise, voire de conflit.

“Le président Xi a souligné que la question de Taiwan est” le cœur des intérêts fondamentaux de la Chine “, le fondement du fondement politique des relations sino-américaines et la ligne rouge que les États-Unis ne doivent pas et ne doivent pas franchir”, a déclaré le porte-parole chinois. ministre, Wang Yi, a déclaré à l’époque.

M. Xi, comme d’anciens dirigeants du Parti communiste, a déclaré qu’il souhaitait ramener pacifiquement Taïwan sous la domination chinoise, mais n’exclurait pas le recours à la force. De nombreux experts affirment que l’équilibre des forces armées à travers le détroit de Taiwan a changé en faveur de la Chine, et certains pensent que M. Xi pourrait intensifier la pression militaire sur Taiwan dans les années à venir.

Mais le dernier rapport annuel du Pentagone sur les forces armées chinoises, publié le mois dernier, a déclaré que tenter de prendre le contrôle de Taiwan restait un pari intimidant et potentiellement dévastateur pour M. Xi.

“L’invasion amphibie à grande échelle est l’une des opérations militaires les plus compliquées et les plus difficiles”, indique le rapport. Les revers potentiels et une vague probable d’opprobre international, a-t-il ajouté, feraient d’une invasion un “risque politique et militaire important pour Xi Jinping et le Parti communiste chinois, même en supposant un débarquement et une évasion réussis”.

Chris Buckley reportage contribué.