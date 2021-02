Avec des grèves en Syrie, Biden affronte le réseau militant iranien

BEYROUTH, Liban – Depuis que le président Biden est entré à la Maison Blanche, des militants soutenus par l’Iran à travers le Moyen-Orient ont frappé un aéroport d’Arabie saoudite avec un drone qui explose et sont accusés d’avoir assassiné un critique au Liban et d’avoir ciblé le personnel militaire américain dans un aéroport. dans le nord de l’Irak, tuant un entrepreneur philippin et en blessant six autres.

Jeudi, le monde a eu son premier aperçu de la façon dont M. Biden est susceptible d’aborder l’une des plus grandes préoccupations en matière de sécurité des partenaires américains dans la région: le réseau de milices soutenues par l’Iran et déterminées à subvertir les intérêts des États-Unis. et ses alliés.

Des responsables américains ont déclaré que des frappes aériennes de nuit ordonnées par M. Biden ont frappé jeudi un ensemble de bâtiments du côté syrien d’un poste frontière avec l’Irak et ciblé des membres de la milice soutenue par l’Iran Kataib Hezbollah et un groupe affilié.

Un responsable du Kataib Hezbollah a déclaré que l’un des combattants de son groupe avait été tué dans les frappes aériennes. Mais la télévision d’État iranienne et l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observatoire des conflits basé en Grande-Bretagne, ont rapporté que 17 combattants avaient été tués dans les frappes aériennes, qui ont eu lieu près d’Abou Kamal, en Syrie, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Irak.