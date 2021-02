Des enquêteurs irakiens et internationaux ont exhumé les restes – dont un autre corps renvoyé ailleurs dans le district de Sinjar, au nord de l’Irak – il y a deux ans et les ont identifiés grâce à des tests ADN.

Samedi, les restes de 103 victimes, membres de la minorité ethnique yézidie, ont été renvoyés au village où, sept ans plus tôt, l’Etat islamique les a arrêtés et abattus, jetant leurs corps dans des fosses communes. Le massacre est devenu synonyme de la campagne de génocide du groupe contre la petite minorité religieuse.

L’Etat islamique a tué jusqu’à 10 000 Yézidis et en a capturé plus de 6 000, pour la plupart des femmes et des enfants, dans ce que les Nations Unies et le Congrès ont appelé une campagne génocidaire contre l’ancien groupe et d’autres minorités religieuses en Irak.

Après que les cercueils en bois simples aient été enterrés à Kojo samedi, des proches se sont jetés sur les tombes, les femmes se déchirant les cheveux, criant d’angoisse et appelant leurs proches dans un crescendo de chagrin mêlé qui pouvait être entendu bien au-delà du bord. du village maintenant abandonné. Les volontaires se tenaient à côté avec des civières pour emmener ceux qui s’étaient évanouis dans une clinique mobile.

Le deuil a été amplifié par la douleur collective de la perte de toute une communauté, où presque tous les hommes et les garçons plus âgés ont été tués. La cérémonie de samedi devrait se répéter alors que les Nations Unies et d’autres organisations parcourent des dizaines de fosses communes qui n’ont pas encore été exhumées.

«Oh mon petit frère, mon petit cœur!» cria une femme. Un autre, plié de chagrin, s’est rappelé les nouveaux vêtements que son mari avait achetés quelques jours avant d’être emmené et assassiné.