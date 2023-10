L’opération contre deux installations utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens, dont une zone de stockage de munitions, a eu lieu après que les forces américaines ont subi 19 attaques de drones et de roquettes en Syrie et en Irak ce mois-ci. Ils ont entraîné des blessures à 21 militaires, dont 19 ont reçu un diagnostic de traumatisme crânien.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a imputé ces agressions à Téhéran. “Ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser”, a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration sur les frappes de représailles. Il a affirmé que la réponse était « distincte du conflit en cours entre Israël et le Hamas » et ne constituait pas « un changement dans notre approche » de ce combat.

Mais trois hauts responsables américains, qui ont bénéficié de l’anonymat pour discuter de délibérations internes sensibles, ont déclaré que si l’objectif principal était de parer à de nouvelles attaques soutenues par l’Iran contre les Américains, un autre était de s’assurer que le conflit plus large au Moyen-Orient ne s’aggrave pas. Ce mois-ci, les États-Unis ont dépêché plusieurs navires, avions de combat et systèmes de défense aérienne dans la région pour protéger les forces américaines et faire réfléchir leurs adversaires à deux fois avant d’attaquer à nouveau.

« Nous ne voulons évidemment pas voir le conflit s’aggraver. Tout ce que nous avons fait – les forces supplémentaires, les messages – vise à empêcher une escalade », a déclaré l’un des responsables. « Nous avons également des troupes et des installations à protéger et des intérêts à défendre. Nous devons faire les deux et nous pouvons faire les deux.

Le président Joe Biden et son équipe ont lancé à plusieurs reprises un message d’un seul mot aux acteurs régionaux qui pourraient vouloir exploiter le conflit Israël-Hamas à leurs propres fins : ne le faites pas. L’Iran, ainsi que le groupe militant et parti politique libanais Hezbollah, sont la principale préoccupation de l’administration.

“Mon avertissement à l’ayatollah était que s’ils continuent à agir contre ces troupes, nous répondrons, et il doit être préparé”, a-t-il ajouté. Biden a déclaré mercredi aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese. “Cela n’a rien à voir avec Israël.”

Alors que les États-Unis orchestraient leur réponse à la récente vague de frappes, les planificateurs ont pris en compte la dynamique plus large du Moyen-Orient. Il était essentiel d’envoyer un message fort sans offrir une réponse si massive qui entraînerait de nouvelles représailles – conduisant à des combats du tac au tac qui pourraient éventuellement allumer un baril de poudre, ont déclaré deux des responsables.

« Espérons qu’ils dissuaderont de nouvelles attaques, mais s’ils ne le font pas, nous ferons ce qu’il faut faire », a déclaré le premier responsable américain.

Après les premières frappes contre les troupes américaines le 17 octobre, le président a décidé de suspendre toute action militaire, envoyant plutôt de hauts responsables dans une campagne de messagerie publique destinée à dissuader les mandataires iraniens de lancer de nouvelles attaques, selon un quatrième responsable américain.

Mais après l’annonce de la mort d’un entrepreneur américain d’une crise cardiaque le 18 octobre alors qu’il s’abritait de ce qui s’est avéré être une fausse alerte sur la base aérienne d’Al Asad, en Irak – même si la mort de cette personne n’était pas le résultat direct d’une action militaire. – l’équipe Biden a décidé qu’une action plus forte était nécessaire, a déclaré le responsable.

Alors que les rapports faisant état de blessés lors des attaques se multipliaient au cours des jours suivants, Biden a demandé au Pentagone de développer des options militaires pour répondre de manière proportionnelle, a déclaré le responsable.

En fin de compte, les sites en Syrie, près d’Abou Kamal, ont été choisis parce que les États-Unis ne demandent pas à Damas l’autorisation de frapper – l’Irak l’exigerait certainement – ​​et parce qu’ils étaient liés au Corps terrestre de la révolution islamique iranienne, la branche paramilitaire de Téhéran. Ces installations ont été utilisées par des groupes mandataires iraniens pour stocker des munitions directement liées aux récentes attaques, a déclaré un haut responsable militaire.

Un autre facteur important est que ces sites n’ont aucun lien avec les civils et que les frapper ne risque pas de mettre des innocents en danger, a ajouté le responsable.

Mick Mulroy, ancien officier de la CIA et haut responsable du Pentagone pour le Moyen-Orient, a déclaré que les chances que les États-Unis soient entraînés plus profondément dans le conflit régional après les frappes étaient « peut-être plus faibles » en raison de leur nature précise et limitée.

Cependant, les frappes aériennes n’ont pas empêché les mandataires soutenus par l’Iran de lancer une nouvelle attaque vendredi. Les forces américaines ont abattu un drone d’attaque à sens unique près de la base aérienne d’Al Asad en Irak, selon un responsable du ministère de la Défense.

Un responsable européen, qui a donné des informations aux journalistes sous couvert d’anonymat afin de discuter d’une question sensible, a déclaré mercredi que Téhéran semblait avoir différents niveaux d’engagement direct avec les mandataires qui attaquent les troupes américaines.

En Irak, au moins, « notre évaluation pour le moment est que ce sont des mandataires qui font leur propre travail », a déclaré l’Européen. « Ce n’est pas dirigé par l’Iran. Mais cela pourrait changer, c’est pourquoi nous surveillons cela très attentivement et cela fait partie de notre message à l’Iran.»

Le général à la retraite Joseph Votel, qui a dirigé les forces américaines au Moyen-Orient, a noté dans une interview qu’« il faut supposer qu’il existe un certain niveau de [Iranian] contrôle sur ces choses. L’Iran soutient la plupart de ces groupes.

« Ce que vous découvrirez probablement, c’est qu’il s’agit d’une combinaison – probablement beaucoup de petits groupes sont beaucoup plus dépendants de l’Iran et seraient beaucoup plus redevables aux directives de l’Iran pour faire ou ne pas faire quelque chose », a-t-il poursuivi.

Les États-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre huit personnes pour leur soutien au Hamas, qui contrôle Gaza, ainsi que contre des responsables du CGRI pour la formation et le financement du groupe militant.

Les responsables américains craignent que le Hezbollah ou d’autres groupes soutenus par l’Iran n’intensifient leurs combats meurtriers dans le nord d’Israël, obligeant ce pays à se concentrer sur deux fronts, aggravant ainsi le conflit. Israël serait sur le point d’une invasion terrestre de Gaza, ce qui accaparerait déjà une grande partie de son attention et de ses ressources tout en exacerbant la crise humanitaire dans l’enclave.

Le responsable européen a déclaré que l’Iran pourrait adapter ses instructions au Hezbollah en fonction de ce que fait exactement Israël à Gaza.

« Le sentiment général des Iraniens à ce sujet est qu’ils calibreront la force avec laquelle les Israéliens entreront dans Gaza et pendant combien de temps », a déclaré le responsable. « Il y a donc dans le reportage une suggestion, mais non concluante, selon laquelle si, par exemple… les Israéliens procédaient à des frappes chirurgicales, cela [would] en soi, cela ne signifie pas nécessairement que les Iraniens ordonneraient au Hezbollah d’attaquer. Si [the Israelis] Si l’on s’est lancé dans une invasion terrestre, la situation est beaucoup moins sûre. »

Cette semaine, le Hezbollah a eu des entretiens avec le Hamas et le Jihad islamique, un autre groupe militant, pour discuter de la manière d’atteindre cet objectif. « victoire totale » sur Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche aux troupes qu’il a visitées dans le nord d’Israël que si le Hezbollah déclenche une guerre, « il commettra l’erreur de sa vie ».

Nahal Toosi et Paul McLeary ont contribué à ce rapport.