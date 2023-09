Avec des drones et un gilet pare-balles en cadeau, Kim de Corée du Nord rentre chez lui après une visite d’une semaine en Russie

Kim Jon Un est rentré en Corée du Nord en train après une visite d’une semaine très médiatisée en Russie.

La visite de Kim comprenait des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont observé la situation de près et ont déclaré que toute coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord violerait les sanctions de l’ONU.

SÉOUL – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rentrait chez lui en train dimanche, ont rapporté les agences de presse russes, après une visite d’une semaine en Russie qui comprenait des entretiens avec le président Vladimir Poutine sur une coopération militaire et autre plus étroite.

Une vidéo publiée dimanche par l’agence de presse officielle russe RIA montre Kim marchant sur un tapis rouge jusqu’à son wagon de train dans la ville d’Artyom, dans l’Extrême-Orient russe, et saluant au revoir au son d’une fanfare militaire.

Artyom se trouve à environ 254 km de la gare de Khasan, à la frontière entre la Russie et la Corée du Nord.

Le voyage du dirigeant nord-coréen, qui quitte rarement son pays, marque « une nouvelle apogée d’amitié et de solidarité, et la coopération s’ouvre dans l’histoire du développement des relations entre la RPDC et la Russie », a déclaré l’agence de presse nord-coréenne. a déclaré l’agence KCNA, en utilisant les initiales de la République populaire démocratique de Corée.

Les États-Unis et leurs alliés s’inquiètent du réchauffement des liens militaires entre les deux voisins alors que la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine et que la Corée du Nord, un État communiste reclus, poursuit le développement de ses missiles et de ses armes nucléaires.

La Corée du Sud et les Etats-Unis affirment que la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie violerait les sanctions de l’ONU contre Pyongyang et que les alliés veilleraient à ce qu’il y ait un prix à payer.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a qualifié un tel partenariat militaire d’« illégal et injuste », affirmant que la communauté internationale « s’unirait plus étroitement » pour faire face au renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang, dans des réponses écrites à l’Associated Press dimanche.

Yoon se rendra lundi à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies.

Visite très médiatisée

La Russie a fait tout son possible pour faire connaître la visite de Kim, laissant entendre à plusieurs reprises la perspective d’une coopération militaire avec la Corée du Nord, un pays formé en 1948 avec le soutien de l’Union soviétique.

Samedi, Kim a rencontré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, qui lui a montré des bombardiers stratégiques, des missiles hypersoniques et des navires de guerre russes à capacité nucléaire.

Kim et Shoigu « ont échangé leurs opinions constructives sur les questions pratiques liées au renforcement de la coordination stratégique et tactique, de la coopération et des échanges mutuels entre les forces armées des deux pays et dans les domaines de leur défense et sécurité nationales », a déclaré dimanche KCNA. .

Sur cette photo de piscine diffusée par l’agence Spoutnik, le président russe Vladimir Poutine serre la main du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de leur rencontre au cosmodrome de Vostochny, dans la région de l’Amour, le 13 septembre 2023. AFP PHOTO : Mikhaïl Metzel/Pool/AFP

Moscou discute d’exercices militaires conjoints avec la Corée du Nord, a déclaré Choïgou aux médias russes. Il s’est rendu à Pyongyang en juillet et a visité une exposition d’armes avec Kim, l’un des signes les plus frappants de l’approfondissement des liens jusqu’à présent.

Au cours de son voyage en Russie, Kim a visité la flotte russe de la mer du Pacifique, équipée de sous-marins nucléaires stratégiques, entre autres navires militaires, a indiqué KCNA, le citant félicitant la flotte pour sa contribution à la paix dans la région. Il a été photographié visitant une salle de contrôle et inspectant un navire de guerre.

Ce mois-ci, la Corée du Nord a lancé son premier « sous-marin nucléaire d’attaque » opérationnel.

Oleg Kozhemyako, gouverneur de la région russe de Primorsky, à l’extrême-est de la Russie, a donné à Kim un gilet pare-balles et six drones produits dans la région, a rapporté l’agence de presse RIA.

