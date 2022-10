Avec des dirigeants d’extrême droite, l’Italie se souvient de la rafle de Juifs de la Seconde Guerre mondiale

ROME (AP) – Les dirigeants politiques d’extrême droite italiens ont célébré dimanche le 79e anniversaire de la rafle des Juifs de Rome pendant la Seconde Guerre mondiale en appelant à ce qu’une telle horreur ne se reproduise plus jamais, des messages qui ont pris une plus grande importance après une élection nationale remportée par un parti aux racines néo-fascistes.

Giorgia Meloni, qui devrait diriger le premier gouvernement italien d’extrême droite depuis la fin de la guerre, a téléphoné à la chef de la communauté juive de Rome, Ruth Dureghello, pour commémorer l’anniversaire, selon un porte-parole de la communauté.

Meloni a déclaré dans un communiqué que l’anniversaire servait “d’avertissement pour que certaines tragédies ne se reproduisent plus jamais”. Elle a déclaré que tous les Italiens portent la mémoire “qui sert à construire des anticorps contre l’indifférence et la haine, pour continuer à combattre l’antisémitisme sous toutes ses formes”.

Le matin du 16 octobre 1943, pendant l’occupation allemande de l’Italie, 1 259 personnes ont été arrêtées dans le ghetto de Rome et les quartiers environnants et emmenées dans une caserne militaire près du Vatican, destinées à être déportées à Auschwitz. Seuls 16 ont survécu.

Meloni l’a qualifié de “jour tragique, sombre et incurable pour Rome et l’Italie”, qui s’est terminé par la “déportation vile et inhumaine des Juifs romains aux mains de la fureur nazie-fasciste : des femmes, des hommes et des enfants ont été arrachés à la vie, à la maison par maison.

Le parti des Frères d’Italie de Meloni a remporté le plus de voix lors des élections nationales du 25 septembre – environ 26% – et devrait diriger un gouvernement avec la Ligue de droite et le centre-droit Forza Italia. Son parti trouve ses racines dans le Mouvement social italien néo-fasciste, ou MSI, qui a été fondé en 1946 par les restes du gouvernement final de Benito Mussolini dans l’État fantoche nazi de Salo, dans le nord de l’Italie. Il est resté un petit parti de droite jusqu’aux années 1990, lorsqu’il est devenu l’Alliance nationale, qui a cherché à se démarquer de ses origines néo-fascistes.

Meloni, qui a rejoint le MSI à l’adolescence et a dirigé la branche jeunesse de l’Alliance nationale, a fondé Frères d’Italie en 2012 avec un autre ancien membre du MSI et de l’Alliance nationale, Ignazio La Russa, qui a été élu président du Sénat cette semaine. La Russa a fièrement montré sa collection de souvenirs de Mussolini et, au début de la pandémie, a suggéré aux Italiens d’utiliser le salut fasciste plutôt que de se serrer la main dans un tweet qu’il a imputé à un subalterne qui a été rapidement retiré.

Dimanche, La Russa a également commémoré l’anniversaire de la rafle, affirmant que c’était “l’un des jours les plus sombres de notre histoire”.

« Il est du devoir de chacun, à commencer par les plus hautes institutions, de transmettre la mémoire afin que de tels drames ne se reproduisent plus jamais à l’avenir. À la communauté juive, aujourd’hui comme toujours, ma sincère proximité », a-t-il déclaré dans un post sur Facebook.

Les autres dirigeants politiques italiens ont également commémoré l’anniversaire avec des tweets, des messages et des déclarations. Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a assisté à une commémoration dans le ghetto lui-même aux côtés de Dureghello et d’autres membres de la communauté juive. Ils se sont arrêtés un instant devant une couronne devant la principale synagogue de Rome aux côtés du grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni.

La communauté a lancé une campagne sur les réseaux sociaux #16ottobre43 avec une vidéo faisant défiler les noms des personnes tuées “dont la seule “culpabilité” était celle d’être juif”.

Dureghello a rappelé que l’anniversaire marquait « la date à laquelle nous nous souvenons de la première déportation nazie-fasciste des Juifs romains. Des hommes, des femmes et des enfants arrachés à leurs foyers et envoyés pour mourir. Entretenir la mémoire est un impératif moral qui sert à éteindre les sirènes de la haine et du fanatisme.

The Associated Press