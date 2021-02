Les chefs de parti ont reconnu le problème et ont promis une refonte. Ils ont épousé les valeurs démocratiques et les droits de l’homme, promis de recruter des membres plus jeunes et de mieux impliquer le public et ont cherché à éloigner le parti de Pékin.

« Le Kuomintang doit suivre le rythme et doit se moderniser », a déclaré Johnny Chiang, qui a été élu à la tête du parti en mars dernier après avoir promis pour le rajeunir, dans une interview à Taipei. À 48 ans, M. Chiang est l’un des plus jeunes dirigeants de l’histoire du parti.