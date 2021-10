Avec des cousins ​​extra-confiants, les Vikings se préparent pour de puissants bruns

MINNEAPOLIS : Kirk Cousins ​​et les Vikings du Minnesota ont mis du temps à se réconforter.

Les attentes élevées qui accompagnent son énorme contrat, des trois premières saisons inégales avec l’équipe et une frilosité intermittente lors des pannes de protection des passes ont été des facteurs contributifs. Sa décision de rester non vacciné contre le COVID-19 n’a pas aidé.

Dernièrement, cependant, Cousins ​​a fait des progrès. Les coéquipiers ont salué une volonté accrue de se détendre et de s’ouvrir. Le quart-arrière a rencontré l’entraîneur-chef Mike Zimmer pour des séances de stratégie hebdomadaires, mettant ainsi deux des employés les plus vitaux de l’organisation dans une meilleure synchronisation.

Qu’il y ait ou non une corrélation directe avec le terrain, tout ce qui compte pour les Vikings, c’est que sa performance en début de saison est de loin la meilleure de sa carrière. Cousins ​​n’a aucun revirement, huit touchés et se classe quatrième de la ligue avec une note de 118,3 passeurs.

Hes juste aucune crainte. Il ne s’inquiète de rien d’autre que d’aller là-bas et de faire son travail, a déclaré le receveur large Adam Thielen.

Peut-être plus que ça, même.

Il a un peu plus de butin pour lui, a déclaré le porteur de ballon Alexander Mattison, ajoutant: Il s’est définitivement ouvert un peu, et c’est génial à voir.

Après un camp d’entraînement rocheux marqué par l’exaspération de Zimmer envers les résistants au vaccin, dont Cousins ​​et plusieurs autres joueurs éminents, le vétéran de 10e année de la NFL a suivi la formule éprouvée pour faire taire les critiques et la controverse dans le sport : bien jouer.

Il a joué un rôle majeur en aidant les Vikings (1-2) à rebondir après des défaites serrées consécutives avec une victoire de 30-17 la semaine dernière contre l’ennemi de longue date Seattle.

Quant à ce pic notable de fanfaronnade qu’il a montré autour du quartier général de l’équipe? Cousins ​​a crédité son premier coordinateur offensif de la NFL, l’actuel entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, pour l’évaluation en 2012 lorsqu’un coéquipier de Washington a taquiné la recrue Cousins ​​pour son énorme maillot ressemblant à un costume d’Halloween et d’autres faux pas de mode.

Kyle l’a coupé et a dit: « Non, son butin n’a pas de butin », a déclaré Cousins. Je l’aime comme ça.

Cousins ​​a essayé de minimiser toute amélioration qu’il a apportée en tant que chef d’équipe. Il est clair, cependant, que son nouveau placement aux côtés des leaders défensifs Anthony Barr, Eric Kendricks et Harrison Smith et, en particulier, du receveur vedette Justin Jefferson a eu un effet énergisant.

Il essaie juste de voir ce qu’est un esprit de 22 ans, je suppose, a déclaré Jefferson. Parlaient et voyaient toujours différentes choses qu’il aime et que j’aime.

Le porteur de ballon habituellement discret Dalvin Cook rayonnait mercredi alors qu’il décrivait avec étonnement son point de vue sur cette version plus démonstrative de Cousins. Puis il raffermit son sourire et adopta un ton plus sérieux.

D’une poche propre ? Le meilleur du jeu, mec », a déclaré Cook. « Le meilleur.

Les cousins ​​et les Vikings auront les mains pleines dimanche lorsqu’ils accueilleront Cleveland, un groupe riche en talents avec autant de fanfaronnade que n’importe quelle équipe de la ligue, du quart Baker Mayfield au receveur large Odell Beckham Jr. à l’ailier défensif Myles Garrett.

Les Browns (2-1) sont neuvièmes de la ligue pour les marqueurs, les Vikings sont huitièmes et ont marqué plus de 26 points dans chacun de leurs trois premiers matchs pour la première fois depuis la saison de championnat 1964. Ils sont dirigés, bien sûr, par Kevin Stefanski, qui a quitté le Minnesota en 2020 après 14 ans en tant qu’assistant des Vikings pour devenir l’entraîneur-chef de Cleveland.

C’est probablement l’équipe la plus équilibrée de la NFL, a déclaré le demi de coin des Vikings Patrick Peterson.

Mayfield n’a pas été aussi productif que Cousins, mais il a été plus qu’heureux de passer le relais au dangereux tandem de demis offensifs de Nick Chubb et Kareem Hunt.

Nous connaissons notre identité. Nous savons exactement ce que nous devons faire. Maintenant, la partie exécution est exactement ce que nous devons faire », a déclaré Mayfield. « Nous devons jouer un match complet en attaque. Nous devons commencer rapidement et terminer.

À LA CHASSE

Dans de nombreuses équipes, Hunt serait le principal porteur du ballon. Sur les Browns, hes la sauvegarde principale. Ses compétences uniques en font toujours une arme précieuse.

Hunt a récolté 155 verges au total la semaine dernière, son record depuis sa signature avec son équipe locale il y a deux ans. Cela comprenait une puissante course de touché de 29 verges au cours de laquelle il a brisé un tacle dans le champ arrière et s’est frayé un chemin devant plusieurs défenseurs de Chicago avant de les distancer jusqu’à la zone des buts lors d’une victoire de 26-6 la semaine dernière. Mayfield l’a comparé à un diable de Tasmanie.

Il court comme un sauvage, dit Chubb. Il ne se soucie pas du tout de son corps. Il court juste là-bas et rebondit sur les coups. C’est un type particulier de joueur.

MOYEN HOMME

Les Vikings sont à la traîne en défense, du moins sur le plan statistique, mais ils sont en bien meilleure position pour affronter Chubb et Hunt cette année avec les nouveaux arrivants Michael Pierce et Dalvin Tomlinson au tacle défensif. L’ancien partant des Browns Sheldon Richardson a rejoint les Vikings pour les soutenir.

Ces doubles équipes arrivent. Ils ne se détacheront probablement pas, a déclaré Pierce. Dieu merci, DT et moi avons été construits pour ce genre de choses.

MESSAGE DES GARRETTES

Mécontent de sa propre performance et de la défense de Clevelands au cours des deux premiers matchs, Garrett a défié ses coéquipiers la semaine dernière. Ils ont répondu catégoriquement. Garrett a établi un record d’équipe avec 4 des neuf sacs de la recrue des Bears Justin Fields alors que les Browns n’ont cédé que 47 verges nettes, également un record de tous les temps pour la franchise.

C’est un monstre, dit la sécurité Grant Delpit. J’adore l’avoir dans mon équipe. Myles joue à chaque fois avec un excellent moteur, et les jeux lui viennent à cause de cela. C’est une source d’inspiration pour moi. »

AU CAS OÙ

Les Vikings mènent la série de tous les temps contre les Browns 12-4, avec la victoire la plus récente à Londres en 2017. Leur quart-arrière était alors Case Keenum, qui est maintenant le remplaçant de Mayfield.

