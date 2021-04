Il vise donc à avoir non pas un, mais deux vaccins Covid-19 développés au niveau national prêts à être déployés sur le sol national avant la fin de la campagne de vaccination, a annoncé lundi le ministre sud-coréen de la Santé. Cinq entreprises locales développent de tels vaccins et deux devraient terminer les essais de phase III d’ici la fin de l’année.

« Nous prévoyons l’approbation dès la fin de cette année ou au début de l’année prochaine », Kwon Deok-cheol a déclaré à une émission de radio, tel que cité par Yonhap News.

La nouvelle vient juste après que le ministère de la Santé a annoncé que des doses supplémentaires du vaccin Pfizer avaient été obtenues pour vacciner 20 millions de personnes. D’ici la fin du mois de juin, des doses pour 3,5 millions de personnes devraient arriver, avec des livraisons ultérieures prévues plus tard, a annoncé samedi le ministre Kwon.

La Corée du Sud figurait parmi les pays les plus performants en termes de réponse initiale à la pandémie, en maîtrisant la maladie. Il a cependant été relativement lent à lancer sa campagne nationale de vaccination, qui n’a commencé qu’en février. Quelque 2,26 millions de personnes ont maintenant reçu au moins une injection d’un vaccin, mais le gouvernement espère accélérer le rythme et vacciner 12 millions d’ici la fin juin.

La population totale de la Corée du Sud est d’environ 52 millions d’habitants, dont 36 millions doivent être immunisés contre Covid-19 pour atteindre l’immunité collective, ce que Séoul espère atteindre d’ici novembre. Séoul a recruté cinq grandes sociétés pharmaceutiques internationales pour fournir leurs vaccins. Le nouvel accord Pfizer a porté le nombre de doses contractées à un volume suffisant pour inoculer 99 millions de personnes.

Cependant, dans un contexte de pénurie mondiale de vaccins et d’incertitude sur les livraisons, Séoul cherche une alternative nationale. Les vaccins maison devraient être moins chers et plus faciles à distribuer, et pourraient être adaptés rapidement aux nouvelles souches de Covid-19, si un tel besoin se présentait.

