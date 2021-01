Un pacte commercial avec 14 autres pays asiatiques. Un engagement à rejoindre d’autres pays dans la réduction des émissions de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Maintenant, un accord d’investissement avec l’Union européenne.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a conclu ces dernières semaines des accords et des promesses qui, espère-t-il, positionneront son pays comme un leader mondial indispensable, même après que sa gestion du coronavirus et la montée de la belligérance dans son pays et à l’étranger ont endommagé sa réputation internationale.

Ce faisant, il a souligné à quel point il sera difficile pour le président élu Joseph R. Biden Jr. de forger un front uni avec des alliés contre les politiques autoritaires et les pratiques commerciales de la Chine, un axe central du plan de la nouvelle administration de concurrencer Pékin et vérifier sa puissance croissante. L’image de M. Xi rejoignant la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens lors d’une conférence téléphonique mercredi pour sceller l’accord avec l’Union européenne équivalait également à une réprimande cinglante des efforts de l’administration Trump pour isoler la Chine. État du Parti communiste.

Les accords montrent l’influence de M. Xi en raison de la force de l’économie chinoise, qui connaît désormais la croissance la plus rapide parmi les grandes nations alors que le monde continue de lutter contre la pandémie.