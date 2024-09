Avec des collectes de manteaux et des concerts, Harris et Trump s’attaquent à la conquête des électeurs indécis

L’équipe de campagne de l’ancien président Donald Trump espère convaincre les électeurs en organisant des ateliers et des concerts sur les finances personnelles. Les conseillers politiques de la vice-présidente Kamala Harris pensent qu’une collecte de manteaux pourrait aider leur candidate à faire de même.

À deux mois du jour du scrutin, les deux camps dépensent de l’argent, du temps et de l’énergie sur l’une des tâches les plus difficiles des élections modernes : trouver et convaincre la petite fraction d’électeurs qui vivent dans l’un des sept États clés et qui n’ont pas encore choisi de camp – ou, dans certains cas, n’ont même pas décidé s’ils allaient voter.

« C’est une petite partie de l’électorat, mais elle est essentielle », a déclaré Nick Trainer, qui était directeur politique de la campagne de Trump en 2020. « Sur les champs de bataille, ce sont des dizaines de milliers d’électeurs qui comptent, pas des centaines de milliers. »

Cela pourrait être tout ce qu’il faudra pour déterminer qui prêtera serment en tant que président en janvier.

Il n’existe pas de solution miracle qui puisse les faire tous avancer dans la même direction – ils sont difficiles à rassembler, comme des millions de chats, car ils ont différentes raisons d’être indécis – mais les deux campagnes considèrent l’économie comme un sujet de préoccupation essentiel qui touche plusieurs sous-groupes au sein de l’ensemble des électeurs indécis.

« Ces électeurs persuadables ont, à bien des égards, une matrice de problèmes moins fragmentée que d’habitude », a déclaré un haut responsable de la campagne Trump qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat afin d’être franc sur sa stratégie et ses tactiques. « Et cela est dû à leur préoccupation démesurée concernant l’économie. »

Le responsable a déclaré que certains électeurs persuadés citent d’autres sujets comme leur principale préoccupation, mais « une part beaucoup plus importante relève de préoccupations économiques et d’accessibilité financière ».

Cela aide à expliquer pourquoi Trump promet de provoquer une « renaissance économique nationale » s’il est élu, et pourquoi il s’en prend à Harris.

« Elle veut quatre années supplémentaires pour appliquer le programme de gauche radicale qui constitue une menace fondamentale pour la prospérité de chaque famille américaine et de l’Amérique elle-même », Trump a déclaré jeudi dans des remarques au Club économique de New York.

Parallèlement, Harris se bat pour se définir comme la championne des personnes durement touchées par la hausse des prix. Parmi les quelques propositions qu’elle a faites depuis qu’elle est devenue la candidate du Parti démocrate pour affronter Trump, la plupart visent à fournir une aide gouvernementale aux parents, aux propriétaires de petites entreprises et aux nouveaux acquéreurs de logements.

Une source familière avec les efforts de la campagne Harris pour attirer les électeurs indécis a déclaré qu’une grande partie de la stratégie sera axée sur les messages économiques et les propositions économiques.

Une partie de cette stratégie consiste à repousser les tentatives républicaines de dépeindre Harris comme une libérale qui se souciera davantage de « l’élargissement du réseau social pour les immigrants et les autres personnes qui ne travaillent pas » plutôt que de s’attaquer à l’incapacité de nombreux Américains à payer leurs factures et à subvenir à leurs besoins fondamentaux financièrement.

« Une campagne centrée sur de grandes questions philosophiques comme la démocratie n’a pas réussi parce que les gens ne pouvaient pas s’y référer », a déclaré cette personne, faisant référence à un thème majeur de la campagne du président Joe Biden avant qu’il ne se retire de la course le 21 juillet. « La liberté réussit lorsque les gens réfléchissent à la façon dont elle les affecte personnellement. La liberté de ne pas vivre dans la pauvreté est un excellent message. »

La personne a également déclaré que Harris parlait de la façon dont elle améliorerait la vie des gens — plutôt que la nature historique de sa campagne — fait partie d’un effort visant à attirer les électeurs indécis et ceux qui pourraient hésiter à voter pour une femme noire et sud-asiatique.

« Je pense que les gens vont craquer plus tard que prévu parce que, prenons un peu de recul, elle a deux choses qui jouent contre elle : c’est une femme et elle est noire », a déclaré la personne. « Et je pense que ce pays, en particulier, pour une raison ou une autre, a du mal à voir une femme dans ce rôle. On a l’impression que c’est l’un de ces moments où les gens qui hésitent encore doivent aller voter. »

L’attention portée aux électeurs indécis est de retour à la mode après quelques cycles électoraux qui se sont concentrés sur les bases des deux partis. Deux raisons principales expliquent ce renouveau : la proximité des dernières élections présidentielles et l’abondance de l’argent politique.

Il est beaucoup plus coûteux d’identifier les électeurs susceptibles d’être convaincus, de les convaincre et de les faire voter que de simplement inciter les électeurs qui soutiennent déjà un candidat à se rendre aux urnes.

Pour la campagne Trump, cela signifie une collecte continue de données sur les électeurs potentiels, selon le responsable de la campagne Trump. À partir des premiers ensembles de données, la campagne a construit des modèles conçus pour prédire quels électeurs seraient persuadés en fonction de divers traits et tendances.

« Ensuite, vous testez la pression en demandant au public modélisé… le même type d’informations qui entrent dans [the model] pour voir si cela est valide », a déclaré l’assistant. « Nous sommes dans un processus de revalidation constant ».

Les responsables de la campagne de Harris ont déclaré que l’organisation « relationnelle » – qui comprend la participation des partisans à des événements communautaires – est le moyen le plus efficace d’atteindre les électeurs indécis. C’est le genre de réflexion qui pousse les assistants de campagne de Harris à organiser une collecte de manteaux à Milwaukee et les alliés de Trump à participer à des séminaires financiers.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com