Avec des chars en route, le ministre ukrainien de la Défense jette son dévolu sur les avions de chasse

Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré qu’avec les principaux chars de combat fournis par les alliés en route, le prochain espoir de son pays est de sécuriser des avions militaires qui pourraient changer la donne dans sa lutte contre la Russie.

Dans une interview sur Rosemary Barton en direct diffusé dimanche, Oleksii Reznikov a déclaré qu’il avait écrit une “liste de souhaits au Père Noël” et que sur la liste “restent des chasseurs à réaction, des avions de chasse, des avions et probablement des roquettes … des options à long terme pour frapper les dépôts de carburant, les dépôts de munitions et leurs commandants.”

Reznikov a déclaré à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton, qu’il espérait que les deux nouvelles semaines de discussions avec les alliés européens et nord-américains au sujet des avions militaires conduiraient à des engagements. Il a noté qu’à mesure que la guerre se développait, l’équipement militaire qui était autrefois refusé à l’Ukraine a commencé à affluer, notamment des armes antichars et antiaériennes, ainsi que des systèmes d’artillerie et de défense aérienne à longue portée.

“Pour moi, tout ce qui est impossible aujourd’hui [will be] possible demain », a-t-il déclaré.

S’exprimant plus tôt cette semaine, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a “exclu” l’envoi d’avions de chasse en Ukraine.

La guerre en Ukraine approche de son premier an. Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février, l’Ukraine a repoussé des attaques majeures et regagné d’importants territoires perdus, mais des parties importantes du sud et de l’est du pays restent sous occupation et les combats sont toujours intenses.

Reznikov a déclaré que ses généraux lui disaient que la situation militaire dans l’Est était “difficile mais sous contrôle”.

Un char Leopard 2A4 des Forces canadiennes sur le champ de tir de la BFC Gagetown à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, en 2012. (David Smith/La Presse canadienne)

Les négociations au sein du bloc des pays soutenant l’Ukraine se sont concentrées ces dernières semaines sur la question de savoir s’il fallait fournir au pays assiégé des chars de combat modernes. La Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous promis des véhicules, et l’Allemagne a accepté cette semaine de faire de même sous une pression intense.

Un jour plus tard, le Canada a annoncé qu’il enverrait quatre de ses propres chars, des Leopard 2, en Ukraine.

“Ces chars permettront à l’Ukraine de libérer encore plus de son territoire et de défendre son peuple contre l’invasion brutale de la Russie. Ces quatre chars sont prêts au combat et seront déployés au cours des prochaines semaines”, a déclaré jeudi la ministre de la Défense Anita Anand.

Reznikov a déclaré que les promesses des chars ne sont “pas la fin de l’histoire, c’est juste le début de l’histoire”.

Il a reconnu qu’il faudrait du temps pour recevoir les chars et former les équipages à les utiliser, mais espérait qu’ils seraient prêts pour une campagne de printemps, fixant un objectif pour mars.

La Russie a condamné l’approvisionnement croissant en armes envoyées à l’Ukraine comme une escalade du conflit, alors qu’elle continue de mobiliser et de former des centaines de milliers de soldats frais.

Inquiétudes concernant les profiteurs en temps de guerre

Reznikov a fait l’objet de critiques au niveau national en raison de craintes que des responsables du ministère de la Défense aient profité de contrats liés à la guerre. Le vice-ministre ukrainien de la Défense a démissionné mardi et son vice-ministre de l’Infrastructure a été licencié dans un autre scandale.

Reznikov a déclaré qu’il n’était pas au courant du contrat, qui aurait acheté des rations à des prix gonflés, et qu’il n’y avait eu aucun impact sur les troupes.

Mais il a reconnu que le pays devait trouver un équilibre entre le secret en temps de guerre et que l’Ukraine devrait évoluer vers un système plus transparent et une “norme européenne” de pratiques anti-corruption, avant la fin de la guerre.

Sur la question de savoir quand la guerre pourrait se terminer, Reznikov a déclaré qu’il restait optimiste.

“J’espère que cette année deviendra une année de victoire”, a-t-il déclaré, mais a reconnu qu’il fallait faire avant.

“Nous, nous aimerions [have victory] dès que possible. Les Ukrainiens veulent cela. Mais on verra.”