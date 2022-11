Avec des cas record de covid, la Chine se démène pour combler une lacune d’immunité

Commentez cette histoire Commentaire

Une épidémie de coronavirus sur le point d’être la plus importante de la pandémie en Chine a révélé une faille critique dans la stratégie « zéro covid » de Pékin : une vaste population sans immunité naturelle. Après des mois avec seulement des points chauds occasionnels dans le pays, la plupart de ses 1,4 milliard d’habitants n’ont jamais été exposés au virus.

Les autorités chinoises, qui ont signalé jeudi un record de 31 656 infections, se démènent pour protéger les populations les plus vulnérables. Ils ont lancé une campagne de vaccination plus agressive pour renforcer l’immunité, élargi la capacité hospitalière et commencé à restreindre les mouvements des groupes à risque. Les personnes âgées, qui ont un taux de vaccination particulièrement faible, sont une cible clé.

Ces efforts, qui s’arrêtent avant d’approuver des vaccins étrangers, sont une tentative d’empêcher le virus de submerger un système de santé mal préparé à un flot de patients covid très malades.

Plus de lits de soins intensifs et une meilleure couverture vaccinale “auraient dû commencer il y a 2 ans et demi, mais l’accent mis sur le confinement signifiait moins de ressources consacrées à cela”, a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations.

Huang pense que même les boosters d’ARNm, qui se sont avérés plus efficaces pour lutter contre les maladies des dernières variantes d’omicron, ne résoudraient pas maintenant le problème fondamental avec l’objectif de la Chine d’éliminer l’infection plutôt que d’atténuer les symptômes. Augmenter l’immunité en permettant un certain degré de transmission communautaire “n’est toujours pas acceptable en Chine”, a-t-il déclaré.

La stratégie chinoise d’étouffement des épidémies protégeait à l’origine la vie quotidienne et l’économie tout en prévenant les maladies graves et les décès. Mais cela est devenu de plus en plus coûteux car des mesures de plus en plus strictes ne parviennent pas à suivre les variantes plus transmissibles.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a annoncé ce qui, sur le papier, semblait être l’assouplissement des contrôles le plus important à ce jour, avec des délais de quarantaine plus courts et moins d’exigences de test. Les responsables insistent sur le fait que le plan «d’optimisation» en 20 points n’est pas un prélude à l’acceptation des épidémies.

Mais l’effort pour briser les cycles de verrouillages perturbateurs a eu un début difficile. Certaines villes ont assoupli les mesures, tandis que des districts dans d’autres ont ordonné aux habitants de ne pas mettre les pieds hors de chez eux. Le résultat : confusion, peur et colère.

Des affrontements ont éclaté à quelques endroits, principalement dans une énorme usine Foxconn dans le centre de la Chine qui fabrique la moitié des iPhones du monde. La scène y est devenue violente cette semaine alors que des milliers de travailleurs ont protesté contre l’incapacité de l’entreprise à isoler les personnes testées positives et à honorer les termes des contrats de travail.

La lutte contre les épidémies est à nouveau prioritaire. Shijiazhuang, une ville de 11 millions d’habitants à environ 185 miles de la capitale, a suspendu lundi ses exigences réduites pour les tests de masse et a annoncé cinq jours de dépistage dans toute la ville.

Les premiers décès signalés depuis mai – bien que seulement un ou deux par jour – ont intensifié les inquiétudes quant au fait que les hôpitaux sont mal préparés à faire face à une augmentation des cas graves. Bloomberg Intelligence a estimé que l’assouplissement total des contrôles des coronavirus pourrait laisser 5,8 millions de Chinois nécessitant des soins intensifs dans un système avec seulement quatre lits pour 100 000 personnes.

Lors d’une conférence de presse mercredi, les responsables chinois de la santé ont déclaré que plus de 100 cas critiques signifiaient que davantage de lits d’hôpitaux et d’installations de traitement étaient “très nécessaires” compte tenu des risques pour la santé des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies préexistantes. La propagation de l’infection s’accélérait dans plusieurs endroits, ont-ils ajouté, certaines provinces étant confrontées à leurs pires épidémies en trois ans.

De grandes villes comme Pékin, Guangzhou et Chongqing ont ordonné aux habitants de certains quartiers de rester chez eux. Les centres commerciaux, les musées et les écoles ont de nouveau été fermés. Les grands centres de conférence sont reconvertis en centres de quarantaine temporaires, reflétant l’approche adoptée à Wuhan au début de la pandémie. Certaines des restrictions les plus strictes concernent les maisons de retraite, avec 571 établissements de ce type à Pékin mettant en œuvre le niveau de mesures de contrôle le plus strict et empêchant toutes les sorties et entrées sauf essentielles.

L’ouverture à un monde qui vit désormais principalement avec le virus provoquerait une vague de décès, craignent les responsables. Les vaccins chinois étaient initialement limités aux adultes âgés de 19 à 60 ans, une politique qui continue d’avoir des répercussions sur les taux de vaccination aujourd’hui. Seulement 40% des Chinois de plus de 80 ans ont reçu une injection de rappel, malgré des mois de campagne et de cadeaux pour encourager l’adoption. (Parmi les personnes de plus de 60 ans, les deux tiers ont reçu un rappel.)

Depuis le début de la pandémie, la Chine s’est appuyée uniquement sur les fabricants nationaux de vaccins. Il a approuvé neuf options développées localement, plus que tout autre pays, les vaccins les plus anciens et les plus utilisés provenant de la société publique Sinopharm et de la société privée Sinovac. Les deux ont reçu l’approbation de l’Organisation mondiale de la santé au début de l’année dernière après s’être avérés réduire considérablement les décès et les hospitalisations.

Sinopharm et Sinovac ont largement distribué leurs produits dans le monde entier dans le cadre d’une poussée chinoise pour devenir un fournisseur leader de biens publics mondiaux et pour améliorer l’image de la Chine. Pourtant, fin 2021, la demande de vaccins chinois a commencé à se tarir à mesure que la production et la distribution de Pfizer et Moderna augmentaient.

La Chine n’a toujours pas approuvé de vaccins étrangers ni expliqué sa décision d’éviter ce qui pourrait être un moyen efficace de combler son déficit immunitaire. Une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin début novembre s’est terminée par un accord pour que le vaccin Pfizer-BioNTech soit mis à la disposition des étrangers vivant en Chine via le partenaire chinois de la société, Shanghai Fosun Pharmaceutical.

BioNTech a un accord de développement et de distribution avec Fosun qui donne à la société chinoise des droits exclusifs pour approvisionner le pays. Mais les régulateurs chinois ont retardé à plusieurs reprises la signature du vaccin, bien qu’il soit disponible à Hong Kong, Macao et Taïwan.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si le gouvernement approuverait BioNTech pour un usage public, le directeur du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que les autorités travaillaient sur un nouveau plan de vaccination qui devrait être publié prochainement.

Sans accès aux candidats à base d’ARNm les plus efficaces de Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont été mis à jour pour lutter contre la variante omicron, le pays le plus peuplé du monde reste dépendant des vaccins développés à l’aide de la souche originale du virus.

Certains experts de la santé jugent la réticence de Pékin difficile à justifier. “La Chine devrait approuver les vaccins BioNTech et Moderna pour l’ensemble de la population chinoise dès que possible”, a déclaré Jin Dong-yan, virologue à l’Université de Hong Kong. « C’est ridicule qu’ils n’autorisent que les étrangers en Chine à recevoir le vaccin BioNTech. C’est comme s’ils pensaient que les Chinois étaient inférieurs aux étrangers.

La Chine essaie plutôt de développer 10 de ses propres candidats ARNm. Celui qui est le plus loin est du groupe de biotechnologie Abogen Biosciences et de l’Académie des sciences médicales militaires, gérée par l’État. L’Indonésie l’a approuvé pour une utilisation d’urgence en septembre, mais il n’a pas reçu l’approbation des régulateurs chinois et pourrait ne pas l’obtenir tant que les données des essais cliniques de phase 3 en Indonésie et au Mexique ne seront pas disponibles. Les essais devraient se terminer en mai.

D’autres options en Chine incluent un vaccin inhalable développé par CanSino, qui est disponible à Pékin, Shanghai et Hangzhou depuis octobre. Un médicament antiviral développé en Chine, l’Azvudine, utilisé à l’origine pour les patients atteints du VIH, a été approuvé pour traiter le covid en juillet. Les médecines traditionnelles chinoises sont largement utilisées.