Avec de nouveaux armements, l’Ukraine modifie subtilement sa stratégie de guerre

Mais les Russes ont continué à exercer une pression à l’est et au sud sur les positions ukrainiennes de première ligne, dont certaines cèdent lentement. Les avancées progressives ont indiqué que malgré les revers des attaques de l’Ukraine, l’effort militaire russe dispose encore de suffisamment de forces pour poursuivre les opérations offensives.

Les efforts de l’Ukraine dans le sud représentent moins un changement d’approche qu’une extension, à l’aide de nouvelles armes à plus longue portée, d’une stratégie adoptée au début de la guerre visant à égaliser les chances avec la Russie. L’armée russe dépassant de loin les forces ukrainiennes en nombre de soldats, d’armes et de munitions, l’armée ukrainienne a dû être innovante et agile.

« Il est clair que les Ukrainiens ne peuvent égaler les Russes unité pour unité et soldat pour soldat. Et l’Ukraine, comme les Russes, manque de soldats », a déclaré Samuel Bendett, analyste russe des armes au Center for Naval Analysis. “Donc, l’Ukraine doit être très prudente dans la façon dont elle retire les forces russes.”

L’Ukraine a réussi à repousser les efforts de la Russie pour s’emparer de la capitale, Kyiv, en utilisant des unités de combat plus petites et adaptables qui ont exploité son avantage sur le terrain pour des attaques éclair contre les forces russes, qui étaient concentrées dans de grandes colonnes lourdes qui constituaient des cibles faciles.