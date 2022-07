Avec de grands espoirs, Nikhat Zareen s’apprête à faire ses débuts aux Jeux du Commonwealth à Birmingham

Nikhat Zareen, récemment couronnée championne du monde, lancera sa première campagne dans l’épreuve de boxe des Jeux du Commonwealth lorsqu’elle affrontera la Mozambicaine Helena Ismael Bagao dans la catégorie des poids mouches légers féminins de 48 à 50 kg dimanche.

Nikhat, 26 ans, a obtenu un match nul facile pour les quarts de finale car elle affrontera une autre boxeuse de rang inférieur à Helen Jones du Pays de Galles si elle parvient à dépasser la pugiliste mozambicaine.

Nikhat est en superbe forme car elle s’était frayé un chemin vers le titre des Championnats du monde en mai de cette année, remportant la médaille d’or dans la catégorie des 52 kg à Istanbul en battant la Thaïlandaise Jitpong Jutamas lors de la finale des poids mouches.

Avec cette victoire, elle est devenue la cinquième boxeuse indienne à remporter une médaille d’or aux championnats du monde, rejoignant MC Mary Kom, Laishram Sarita Devi, Jenny RL et Lekha KC. Elle est également devenue la deuxième boxeuse indienne à remporter un championnat du monde. médaille d’or hors de l’Inde après Mary Kom, qui l’a fait quatre fois sur ses six médailles d’or.

Cette année, Nikhat a également remporté la médaille d’or du prestigieux tournoi de boxe commémoratif Strandja à Sofia, en Bulgarie, en battant la triple médaillée du Championnat d’Europe Teliana Rob d’Ukraine en finale. Cette victoire et son triomphe aux Championnats du monde ont établi Nikhat comme la meilleure boxeuse livre pour livre dans sa catégorie de poids.

Gagner l’or aux Jeux du Commonwealth renforcera encore la réputation de Nikhat, qui avait lutté pendant des années pour se faire une place dans les catégories de poids dominées par la légendaire Mary Kom.

Après être sortie de l’ombre de Mary Kom en remportant la médaille d’or à Istanbul, Nikhat a maintenant une autre chance d’établir davantage sa suprématie car Mary Kom a dû se retirer des essais en raison d’une blessure.

Avec l’âge qui travaille aussi contre Mary Kom, Nikhat a maintenant une chance de remporter une médaille d’or à Birmingham 2022 et de s’imposer comme la meilleure boxeuse indienne dans la catégorie des poids 50-52 kg. Elle a dû perdre quelques kilos pour les Jeux du Commonwealth et devra encore reprendre du poids pour les Jeux asiatiques en 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Gagner la médaille d’or à Birmingham en 2022 lui remontera certainement le moral avant les défis plus difficiles des Jeux asiatiques de l’année prochaine et des prochains Jeux olympiques dans la capitale française.

La route de Nikhat Zareen vers plus de gloire commence dimanche avec la division féminine des 50 kg aux Jeux du Commonwealth. La pugiliste d’Osmanabad à Telangana doit saisir ses opportunités à deux mains et établir son autorité sur le terrain pour la maintenir sur la bonne voie pour imiter Mary Kom.

