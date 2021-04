NEW YORK: Joe Douglas et les Jets de New York ont ​​discuté, débattu et envisagé tous les scénarios entourant Sam Darnold.

Après toutes les angoisses sur les terriers, comme les appelait le directeur général, le choix de négocier finalement le quart-arrière prometteur mais incohérent était une solution sensée mais loin d’être simple.

Nous avons estimé que c’était la meilleure décision pour toute l’organisation à l’avenir, a déclaré Douglas mardi, en appuyant sur le bouton de réinitialisation.

Ainsi, les Jets sont de retour dans un endroit familier: à la recherche d’un quart-arrière de la franchise après avoir donné Darnold à la Caroline lundi pour un choix de sixième ronde cette année et des sélections de deuxième et quatrième ronde l’année prochaine.

New York pensait avoir son gars il y a seulement trois ans, lorsque le directeur général de l’époque, Mike Maccagnan, a échangé au repêchage pour accrocher Darnold avec le choix n ° 3 au classement général. Au lieu de cela, les Jets vont maintenant essayer une autre fois cette fois avec la sélection n ° 2.

Je dirais que c’est une évaluation juste, a déclaré Douglas lorsqu’on lui a demandé si prendre un quart-arrière à cet endroit était une hypothèse sûre.

La spéculation de plus en plus tourbillonnante fait que les Jets visent carrément Zach Wilson de BYU, en particulier après que Douglas, le nouvel entraîneur Robert Saleh et le coordinateur offensif Mike LaFleur aient regardé le jeune QB lancer le football sur tout le terrain lors de la journée professionnelle de l’école le 26 mars.

Le Pro Football Hall of Famer Steve Young, actuellement analyste ESPN et ancienne star de BYU, a récemment déclaré lors d’un podcast sur KNBR Sports Radio que les Jets «se sont engagés envers Zach et ont recruté la famille. Young a ajouté qu’il aimerait que les 49ers de San Francisco, son ancienne équipe, obtiennent Wilson, mais pense que New York est verrouillé pour le prendre.

Steve est assez bien connecté à BYU, a déclaré Douglas, faisant peu pour diminuer ces commentaires, mais ajoutant qu’il avait eu une brève discussion avec le père et l’agent de Wilson pendant la journée professionnelle à Provo, dans l’Utah.

J’étais enthousiasmé par cette classe et nous étions enthousiasmés par cette classe de quart-arrière », a déclaré Douglas. «Il nous reste donc encore une grande partie de notre processus au cours de ces trois semaines et plus qui ont précédé le brouillon et beaucoup de conversations productives, des conversations à venir à venir.

Avec Trevor Lawrence de Clemson considéré comme un shoo-in à prendre n ° 1 par Jacksonville, il pourrait y avoir une course précoce avec les quarts avec Wilson, Justin Fields de l’Ohio State, Trey Lance de l’État du Dakota du Nord et Mac Jones de l’Alabama, tous les 10 meilleurs choix potentiels.

Douglas a reconnu que les Jets, qui ont terminé 2-14 la saison dernière, aborderaient probablement les choses très différemment s’ils n’étaient pas assis là où ils sont dans le repêchage. Le directeur général a également déclaré que la possibilité de rédiger un quart-arrière au deuxième rang et de garder Darnold cette saison avait été envisagée.

Si nous choisissions plus tard si nous choisissions 12, 13, 14, nous n’aurions pas cette conversation, a déclaré Douglas. «Je pense que la nature unique de notre position dans le repêchage, choisir la deuxième place au classement général, et finalement nous venons de décider que prendre un quart-arrière au deuxième rang et garder Sam ne serait pas la meilleure décision pour toute l’organisation, les deux quarts. , l’entraîneur et le personnel d’encadrement et le vestiaire.

Donc, après de nombreuses discussions à ce sujet, c’est la décision qui a été prise.

La situation du contrat de Darnolds a également joué un rôle dans la décision des Jets de passer à autre chose. Il entrait dans la quatrième année de son contrat de recrue et New York aurait eu jusqu’au 3 mai pour décider d’exercer l’option de cinquième année de Darnolds qui aurait coûté 18,9 millions de dollars aux Jets, entièrement garanti ou peut-être le laisser jouer la dernière année et potentiellement le perdre pour rien dans le libre arbitre l’hiver prochain.

Nous nous sentons vraiment bien à propos de la classe de repêchage dans son ensemble, et de la classe de quart-arrière en particulier, a déclaré Douglas, que c’était une opportunité d’appuyer sur le bouton de réinitialisation financièrement, pour ainsi dire.

Darnold a parfois fait preuve de capacités de jeu au cours de ses trois saisons avec les Jets, mais des blessures au pied et à l’épaule, sans parler d’un combat contre la mononucléose, ne l’ont pas aidé à franchir la prochaine étape de son développement. L’ancien entraîneur Adam Gase non plus, dont le jumelage avec Darnold a été un échec en deux saisons.

Douglas, qui a appelé Darnold l’une de mes personnes les plus préférées de l’équipe, a également promis aux parents du QB après sa première année en tant que directeur général qu’il fournirait à leur fils suffisamment de meneurs de jeu pour l’aider, ainsi que l’équipe, à prospérer. Cela ne s’est pas non plus produit.

Il nous incombe de prendre ces décisions correctement, a déclaré Douglas. Qu’il s’agisse de remettre la carte, de faire le choix ou de négocier pour une matière première éprouvée, nous devons entourer notre prochain quart-arrière avec autant de talent que possible.

Darnold est le huitième premier tour consécutif des Jets à ne pas voir un deuxième contrat avec l’équipe. Bien que tout n’ait pas été sous la surveillance de Douglas, ce genre d’instabilité avec ce qui devrait être les principaux joueurs a contribué à prolonger une sécheresse de 10 ans en séries éliminatoires qui est le plus long dérapage actif de la NFL.

Douglas croit que Darnold prospérera en Caroline et a souligné comment les métiers de Steve McLendon (Tampa Bay) et Avery Williamson (Pittsburgh) l’année dernière les ont mis dans de meilleures situations pour leur carrière.

Il sait également qu’il incombe à lui, la décision du quart pesant lourdement dans le résultat final de renverser la situation pour toute la franchise Jets.

En fin de compte, nous voulons être l’équipe qui devienne un bon point d’atterrissage, d’accord? Dit Douglas. Nous voulons être cette équipe. Et c’est ce vers quoi nous travaillons.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL