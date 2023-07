Avec Damian Lillard, les Blazers ont trop attendu. Voici quatre métiers possibles, impliquant les Heat, Knicks et Clippers

Suivre nos nouvelles et analyses en direct de l’agence libre de tout notre personnel de la NBAet inscrivez-vous à The Bounce pour recevoir du contenu de basket-ball directement dans votre boîte de réception.

Eh bien, mieux vaut tard que jamais.

Enfin, heureusement, Damian Lillard a demandé un échange. Pourquoi les Blazers doivent attendre ce point plutôt que de simplement, vous savez, l’échanger, reste un mystère, l’un des nombreux dans la saga pluriannuelle qui marque l’un des chapitres les plus étranges et les plus stupides de l’histoire des Blazers.

Le point que je veux vraiment souligner ici est que les Blazers auraient pu échanger Lillard à tout moment au cours des deux dernières saisons, et cela aurait été la bonne décision à 100%. Qu’ils ne l’ont pas fait et se sont plutôt engagés dans cette danse bizarre où ils ont en quelque sorte essayé de concourir autour de Lillard sans tirer des choix de loterie au soleil, en gros gaspillé le temps de tout le monde pendant deux ans et court-circuité la reconstruction post-Lillard de Portland.

Comparez cela à, disons, l’approche de l’Utah avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et le projet de capital qui a cédé. Le transport de Portland pour Lillard ne sera rien de tel; la seule raison pour laquelle ils sont en forme à moitié décente pour la prochaine ère est due à leur propre réservoir effronté les deux derniers printemps.

Non seulement Portland n’a pas réussi à faire le geste évident et à l’échanger, mais les Blazers ont plutôt doublé sur une prolongation de contrat qui a réduit sa valeur commerciale. Entre les deux, ils ont craché d’autres atouts sur des mouvements « gagnant maintenant » qui n’allaient pas être suffisants pour que cette équipe gagne réellement. (Rappel : cette prolongation est de deux ans et 122 millions de dollars et paiera à Lillard, 36 ans, 63 millions de dollars en 2026-27).

De manière hilarante, la dernière insulte est survenue quelques heures à peine avant la demande commerciale de Lillard, lorsque Portland a accepté de payer à Jerami Grant environ le double de ce qu’il vaut pour un contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans, le type de contrat qui n’aurait de sens que s’il était le dernier chacun. sur un prétendant au championnat. (Voix du narrateur : Il ne l’était pas.) Les Blazers, d’ailleurs, avaient déjà cédé un choix de première ronde juste pour l’acquérir et les aider à une saison de 33 victoires en 2022-23.

Tout ce que les Blazers peuvent obtenir pour Lillard maintenant fera pâle figure à côté de ce qu’ils auraient pu recevoir il y a deux ans, mais au moins ils n’ont pas craqué. Oh, en fait… tant pis pour celui-là.

Heureusement pour Portland, ils ont deux choix de loterie pour construire le prochain chapitre autour de Scoot Henderson et Shaedon Sharpe. La zone arrière des Blazers du futur est déjà là. Le contrat de Grant — qui n’a même pas encore été signé ! – est maintenant une puanteur absolue, un rappel comique des deux dernières années d’étrangeté, et le fait qu’il lui rapportera 36 millions de dollars la première année où Henderson et Sharpe sont hors de leurs contrats de recrue pourrait vraiment piquer.

De plus, même si les Blazers n’obtiendront pas le transport d’actifs Paul George-ian auquel ils auraient pu s’attendre il y a deux ans, ils obtiendront certainement quelque chose en retour pour Lillard.

Alors passons aux choses sérieuses sur les métiers de Lillard. Il gagne 45,6 millions de dollars cette saison et, en vertu de la nouvelle convention collective (CBA), les conditions d’échange pour lui sont beaucoup plus strictes qu’auparavant. La plupart des équipes qui le reçoivent se retrouveront au-dessus du premier tablier fiscal et devront envoyer au moins 41,54 millions de dollars de salaire pour le reprendre.

Les Blazers n’ont aucune obligation de l’envoyer au Miami Heat, et avec quatre ans restants sur le contrat de Lillard, son influence se limite principalement à se plaindre. Néanmoins, commençons par Miami, où un accord récent pourrait se transformer en un autre.

Le Heat a déjà envoyé Max Strus dans une signature et un échange, ont confirmé des sources L’athlétisme, et pourrait potentiellement utiliser son accord dans le cadre d’un échange avec Lillard en engageant Cleveland et San Antonio dans un accord géant à quatre équipes. Avec un salaire sortant estimé à 14,5 millions de dollars pour Strus, qui est divisé par deux en raison de la soi-disant règle de rémunération de l’année de base à 7,25 millions de dollars, Miami devrait proposer 34,3 millions de dollars supplémentaires en contrats de joueurs.

Heureusement, les Heat ont un énorme contrat expirant qui traîne dans les 29,7 millions de dollars de Kyle Lowry. Il leur suffit donc de trouver 4,6 millions de dollars de plus en argent expirant, et d’avoir un moyen évident de le faire : en faisant également du cordage à Oklahoma City, ce qui leur permettrait de combiner le salaire sortant de 9,45 millions de dollars de Victor Oladipo dans l’accord que les équipes ont convenu de hier.

Il y a d’autres façons d’obtenir ces montants en dollars. Miami pourrait mettre Tyler Herro dans un accord, mais le problème est que les Blazers sont déjà installés dans la zone arrière; il faudrait probablement encore une autre équipe impliquée. Idem pour Duncan Robinson et les trois ans et 57 millions de dollars restants sur son contrat, que les Blazers rechigneraient probablement à recevoir.

Cependant, un encadré possible renvoie Robinson à Portland et Jusuf Nurkić à Miami. Leurs salaires sont presque identiques, et ce ballast de plafond supplémentaire des deux côtés signifie que l’accord qui en résulte pourrait être conclu sans la partie Oladipo si le Heat incluait également Nikola Jović – un premier tour de 2022 qui pourrait devoir être inclus de toute façon à des fins d’actif. Cela permettrait au Heat de conserver l’exception commerciale de 9,5 millions de dollars qu’il a obtenue pour l’accord Oladipo.

En ce qui concerne les atouts … oui, ce n’est pas génial. Le Heat peut échanger des choix de premier tour non protégés en 2028 et 2030 et choisir des échanges toutes les autres années; ils peuvent également envoyer des secondes en 2029 et 2030. Jovic, un récent premier tour, serait un autre atout potentiel, selon ce que Portland pense de lui. Jaime Jaquez, Jr., premier tour en 2023, serait une autre possibilité, bien que la star universitaire de quatre ans ait apparemment plus de sens pour la chronologie de Miami que celle de Portland.

Le Heat pourrait également ajouter un troisième premier tour, en 2024, en modifiant la protection due sur leur futur choix à Oklahoma City pour qu’elle ne soit pas protégée en 2026; en ce moment, il est parmi les 14 premiers protégés en 2025 avant de devenir non protégé en 2026, ce serait donc probablement une victoire pour le tonnerre. Et si le commerce d’Oladipo fait partie de celui-ci, ils pourraient tout boucler joliment dans le même commerce.

Un tel accord laisserait Miami avec une masse salariale monstrueuse qui traverserait le deuxième tablier et pourrait précipiter le départ de Herro en tant que domino plus tard cette saison ou pendant l’intersaison 2024. Mais le Heat, à court terme, serait redoutable.

Les Clippers et les 76ers sont les deux autres équipes qui ont du sens pour Lillard. En fait, un accord à trois équipes pourrait être le plus logique de tous, celui qui envoie James Harden aux Clippers, Lillard à Philadelphie et un sac de quoi que ce soit des Clippers à Portland. Le chemin des Clippers vers un match de salaire Harden est délicat mais pas impossible: un plateau pupu de quelque chose comme Robert Covington, Marcus Morris et Norman Powell pour Harden et Tyrese Maxey devrait faire l’affaire, Maxey allant aux Blazers

Philadelphie pourrait alors faire demi-tour et ajouter Jaden Springer à l’accord, ce qui mettrait suffisamment de salaire dans le commerce pour que les Sixers puissent reprendre Lillard. Les Blazers se retrouveraient avec cinq joueurs des deux équipes, mais seul Powell est signé au-delà de cette année. Reconstruire, nous voilà.

Négocier le projet d’équité serait la partie suivante ; encore une fois, aucune des équipes ne peut vraiment faire exploser les Blazers ici. Les Clippers compteraient sur des premières en 2028 et 2030 suffisantes pour leur part du contrat. Les Sixers, en particulier, sont assez dépourvus de capital de repêchage, avec seulement un premier tour de 2030 sur la table qui compterait donc sur l’attrait de Maxey. C’est ce que veut Portland ? Portland pourrait-il trouver une autre équipe pour abandonner des atouts considérables pour Maxey et en faire valoir la peine?

Il n’est pas difficile de séparer mon accord à trois équipes et d’imaginer à quoi pourraient ressembler les échanges à deux équipes. Les Clippers, par exemple, suspendraient exactement le même package de joueurs pour ramener Lillard dans une transaction directe avec Portland. Cela ne semblerait pas battre le forfait de Miami, cependant.

Les Sixers, d’autre part, envisageraient probablement de mettre l’accord expirant de 39 millions de dollars de Tobias Harris et Maxey dans un couple pour Lillard et un Crumbl Cookie qui seront nommés plus tard. Ils pourraient ensuite passer à un accord Harden plus tard, y compris éventuellement celui décrit avec les Clippers ci-dessus.

Les Knicks ? C’est l’autre joker ici, très probablement. New York aurait besoin que Portland s’intéresse à RJ Barrett, mais si c’est le cas, un couple de Barrett et Evan Fournier suffirait contractuellement pour obtenir un accord jusqu’à la ligne d’arrivée. New York a également une multitude de futurs choix, dont trois premiers en 2024, et cela pourrait faire des Knicks un partenaire commercial attrayant.

Peu importe comment cela se résout, les Blazers sont déjà dans un meilleur endroit qu’ils ne l’étaient hier. Ils peuvent arrêter cette danse ridicule à moitié entrée et à moitié sortie et passer à une reconstruction appropriée autour de leurs deux gardes de loterie. C’est juste dommage qu’ils aient handicapé l’ère post-Lillard en attendant trop tard pour la démarrer et en acceptant un contrat d’ancre de bateau quelques heures à peine avant qu’elle ne commence.

