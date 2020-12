SAN FRANCISCO: N’appuyez pas sur Steve Kerr à propos de la saison dernière. Il préfère le mettre hors de sa mémoire et passer pour de bon de la dernière place des Golden State Warriors et de rater les séries éliminatoires après cinq voyages consécutifs pour les finales de la NBA.

Nous sortions d’une saison horrible, nous voulons donc rebondir et passer une bonne année », a déclaré Kerr. «Étaient en quelque sorte habitués au bruit, peu importe comment vous voulez l’appeler. Les attentes, le jugement, les critiques, les éloges font partie de ce travail. Tout se résume à une seule chose. Cela ne veut vraiment rien dire pour nous au début.

Les Warriors viennent d’une très longue mise à pied. Ils ne faisaient pas partie des équipes invitées dans la bulle en Floride, donc ils n’ont pas joué depuis neuf mois. Ils reviennent toujours avec la nouvelle que Klay Thompson manquera une autre saison à cause d’un tendon d’Achille droit déchiré.

Tout le monde a donc hâte de prendre un nouveau départ. Surtout Stephen Curry, qui n’a disputé que cinq matchs à cause d’une main gauche cassée.

Nous avons tous eu une année de baisse l’an dernier, que ce soit des blessures ou non ce à quoi nous étions habitués, a déclaré Curry.

Un avantage potentiel des blessures de la saison dernière était que les jeunes joueurs ont été forcés de passer à l’action et ont acquis beaucoup plus d’expérience qu’ils n’en auraient autrement.

«Avoir les connaissances de nos nouveaux joueurs de l’année dernière sera très utile pour essayer de les intégrer dans le puzzle, a déclaré Kerr.

Golden State a également repêché le grand homme James Wiseman n ° 2 au classement général, bien que lui et Draymond Green aient été retardés par des combats avec le coronavirus. Les deux sont retournés s’entraîner lundi.

Pour ce que nous avons en ce moment, j’aime où en était », a déclaré Curry. «J’aime le fait que nous ayons assez de pièces, assez de talent, assez d’expérience pour surprendre beaucoup de monde cette année et essayer de concourir au sommet de l’Ouest.

Les Warriors ouvrent la saison mardi à Brooklyn contre l’ancienne star du Golden State et double MVP de la finale de la NBA, Kevin Durant.

FACTEUR CURRY

Curry, 32 ans, a déjà déclaré qu’il voulait rester avec les Warriors pour le reste de sa carrière et peut-être jouer jusqu’à l’âge de 40 ans, mais pour l’instant, rester en bonne santé est une priorité absolue.

Le joueur par excellence de la NBA a raté 58 matchs après être tombé sur sa main gauche le 30 octobre contre Phoenix. Il est revenu le 5 mars pour affronter les Raptors uniquement pour contracter la grippe et s’asseoir à nouveau avant la fin de la saison.

Nous avons Steph. Ce droit là rend tout meilleur. Vous parlez de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, a déclaré Andrew Wiggins.

Curry et Wiggins, acquis à la date limite des échanges de février du Minnesota, n’ont pas encore suffisamment joué ensemble pour trouver leur rythme.

Personne ne se soucie trop de la façon dont les choses vont se passer tant que Curry dirigera le groupe.

MANQUANT KLAY

Thompson s’est absenté la saison dernière pour se remettre d’une opération au genou pour une déchirure du LCA gauche subie lors du sixième match de la finale 2019. Il a ensuite blessé son Achille le mois dernier en jouant seul un coup pour lui et les Warriors. Curry et Green avaient hâte de retrouver leur trio All-Star.

Il y a un trou dans l’alignement et il y a un trou dans nos cœurs, simplement parce qu’il fait tellement partie de qui nous sommes, a déclaré Kerr. Ces trois gars sont vraiment au cœur de tout cela, ce qui a été construit ici au cours des sept, huit dernières années. Donc, cette partie va être vraiment difficile pour Steph et Draymond de passer. Ça va être difficile pour nous tous de passer.

RÔLE DE WIGGINS

Wiggins n’a disputé qu’un seul match avec Curry la saison dernière, ils ont donc hâte de se lancer. Avec Thompson mis à l’écart, Wiggins embrasse une plus grande charge.

Je dois faire plus. Personne ne peut faire ce qu’il peut. C’est l’un des meilleurs tireurs de tous les temps. Bien remplir cela du mieux que nous pouvons », a déclaré Wiggins. … En arrivant dans cette saison, je me sens le mieux que j’ai jamais ressenti. J’ai vraiment l’impression d’être l’un des leaders aussi, à l’approche de la 7e année.

LES PROGRÈS DE WISEMAN

Le Wiseman de 7 pieds 1 pouce n’a disputé que trois matchs universitaires en tant que recrue à Memphis, donc Kerr sait qu’il y aura une grande courbe d’apprentissage.

Il n’y avait pas de ligue d’été et le camp d’entraînement a commencé plus tard que d’habitude et il a été obligé de regarder tôt tout en récupérant de la coronavirus .

James a beaucoup à rattraper, mais le potentiel athlétique de James est si spectaculaire que j’imagine qu’il aura une chance d’intervenir et de nous aider parce qu’il est si athlétique et dynamique, a déclaré Kerr.

