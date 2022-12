Avec ‘Company’, Antonio Banderas amène Sondheim en Espagne

Au cours des deux dernières décennies, Madrid est devenue la capitale du théâtre musical du monde espagnol. Parmi les 14 émissions en cours, il y a « Tina », « Mamma Mia ! », « We Will Rock You » et « The Lion King » (« El Rey León »). Maintenant, Banderas essaie de repousser les limites avec des œuvres sérieuses et complexes qui sont peu connues ici – et “Company” est dans l’esprit de Banderas depuis longtemps.

En 2003, Banderas jouait dans la comédie musicale “Nine” à Broadway, jouant Guido, un cinéaste en crise de création. Banderas a rappelé que Sondheim avait visité sa loge pendant la course et avait dessiné des similitudes entre Guido et Bobby, le protagoniste de “Company”. Il a également dit à Banderas qu’il y avait plus dans cette émission qui avait attiré l’attention: “J’adore créer des pièces avec des énigmes”, se souvient l’acteur en disant Sondheim.

Après la réunion, Banderas a déclaré qu’il s’était immergé dans le catalogue de Sondheim. La « société » en particulier est devenue une sorte d’obsession.