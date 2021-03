LONDRES – Thomas Tuchel a décrit la semaine dernière une équipe que Frank Lampard se plaignait souvent d’être trop grande et de « taille parfaite », et ici Chelsea a prouvé pourquoi son opinion avait plus de poids. Les Bleus sont parvenus à leur premier quart de finale de la Ligue des champions depuis 2014 avec une victoire 2-0 (3-0 au total) contre l’Atletico Madrid mercredi, le produit d’un match retour qui a égalé le premier pour mêler la gestion de l’homme experte à la tactique. .

Tuchel sera finalement jugé sur l’argenterie qu’il livre à Stamford Bridge et il est donc trop tôt pour déclarer sa nomination un succès absolu, mais envoyer un poids lourd européen avec une telle conviction si tôt dans son règne est sans doute plus qu’ils n’auraient pu espérer. Il y a certes un débat à avoir sur la force de la Liga ces jours-ci, mais l’Atletico Madrid est actuellement la meilleure équipe d’Espagne, dirigée par un entraîneur de Diego Simeone qui est capable de former une équipe plus grande que la somme de ses parties. . Mais il a été dépassé dans les deux jambes, Tuchel récoltant les fruits du buy-in qu’il a apparemment engendré de l’ensemble du groupe de la première équipe.

Olivier Giroud a été utilisé dans le premier match pour tenter de perturber la défense notoirement rigide de l’Atletico, marquant un brillant but à l’extérieur qui a forcé l’Atletico à adopter une approche plus offensive ici pour tenter de sauver l’égalité. Tuchel a par conséquent choisi de faire démarrer Timo Werner par le milieu avec Kai Havertz et Hakim Ziyech en soutien rapproché, visant à exploiter l’Atletico sur la pause en prévision de ce changement de style. Le plan a parfaitement fonctionné.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les difficultés de Werner devant le but sont bien documentées mais sa candidature sous Tuchel ne peut être remise en question. Il a répondu aux défenses publiques régulières de Tuchel sur son record de buts – deux au cours de ses 27 derniers matchs maintenant – en faisant preuve d’une grande diligence pour appuyer de l’avant de manière implacable, se précipitant pour dévier le centre de Kieran Trippier à la 34e minute et gagner la possession pour le premier but.

N’Golo Kante a dirigé la balle en boucle vers Kai Havertz qui a libéré Werner, sprint maintenant dans l’autre sens. Il a superbement chronométré son centre pour que Ziyech marque son premier but en 19 matchs, devant le gardien de but de l’Atletico Jan Oblak.

C’était la première fois que Havertz, Werner et Ziyech commençaient un match sous Tuchel. La situation dans le match nul a peut-être dicté leurs sélections dans une certaine mesure, mais Giroud, Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi étaient tous disponibles et cela gagnera à Tuchel un crédit considérable auprès de la hiérarchie de Chelsea pour trouver une maison pour les trois signatures offensives du club. de la frénésie de dépenses de 220 millions de livres sterling de l’été dernier.

Mason Mount et Jorginho ont tous deux été suspendus, mais Kante a prouvé pourquoi il méritait d’être dans n’importe quelle formation de départ avec un affichage discrètement dévastateur, cherchant sans relâche à transformer la bataille du milieu de terrain en faveur de l’équipe locale.

Thomas Tuchel a complètement acheté Chelsea dans ses habitudes, et leur invaincu sous sa direction a atteint 13 matchs. BEN STANSALL / AFP via Getty Images

À l’arrière, Andreas Christensen n’a pas réussi à se remettre d’une maladie à temps, mais Kurt Zouma est intervenu avec un affichage imposant aux côtés d’Antonio Rudiger et de Cesar Azpilicueta. C’est un témoignage de la résilience défensive que Tuchel a introduite – un autre contraste notable avec le régime de Lampard – que leur solidité semble durer quel que soit le personnel: enregistrez une 11e feuille blanche stupéfiante de ses 13 matchs invaincus en charge.

Le sentiment que Tuchel avait géré son équipe de manière experte avait la coda parfaite. L’entraîneur-chef des Blues a régulièrement cité l’impact que Pulisic peut avoir sur le banc et dans le temps d’arrêt, et l’international américain a couru en avant à la pause avant d’exécuter une passe parfaitement chronométrée à son compatriote remplaçant Emerson Palmieri, qui n’a marqué que son deuxième but pour le club et son premier depuis septembre 2018.

Mount, Thiago Silva et Jorginho ont fait de leur mieux pour reproduire la réaction des fans absents en célébrant dans les tribunes avec une étreinte à trois, illustrant encore l’unité que Tuchel a engendrée.

2 Liés

« La quantité d’effort, d’intensité et de travail d’équipe dans les deux jambes était absolument incroyable, exceptionnelle », a déclaré Tuchel après le match. « Nous avons manqué quatre ou cinq joueurs clés aujourd’hui et tout le monde a intensifié avec un énorme soutien du banc, un énorme soutien des tribunes, les gars qui ont été blessés. C’est ce que je ressens. Les gars sont totalement fiables. L’effort et l’intensité sont C’est un travail d’équipe difficile et difficile.

« Dès le premier instant, je me suis senti comme faisant partie d’une famille et d’un club bien structuré. »

Chelsea a eu de la chance de son côté, il faut le dire. Azpilicueta a semblé tirer sur le maillot de Yannick Carrasco après avoir sous-frappé une passe arrière du gardien Edouard Mendy avec le score de 0-0 dans la nuit. Carrasco cherchait la faute mais Azpilicueta a pris un risque inutile et a eu la chance que VAR apparaisse dans une humeur impitoyable.

Il reste à voir jusqu’où Tuchel peut mener Chelsea; le taux de rotation élevé des managers de ce club rend difficile de suspendre le cynisme trop longtemps. Mais pour l’instant, il semble tirer le meilleur parti de l’équipe à sa disposition, une équipe dont il n’avait pas son mot à dire dans sa composition.

Et personne ne pouvait demander plus que cela.