Dans le Haut-Midwest, où un blizzard a frappé certaines régions mercredi, un Noël blanc est garanti.

Dans le nord-est, la pluie et les températures douces de la veille de Noël pourraient faire fondre une grande partie de la neige tombée lors de la tempête de la semaine dernière.

Le service météorologique définit un Noël blanc comme ayant 1 pouce de neige au sol le matin du 25 décembre.

Après une veille de Noël douce et détrempée dans une grande partie de l’est des États-Unis, un temps beaucoup plus froid est prévu pour le jour de Noël.

Alors que l’air froid se précipite plus tard dans la journée et pendant la nuit, il sera accompagné de neige dans quelques régions, offrant un matin de Noël blanc à certaines personnes.

La neige devrait être la plus lourde autour de l’est des Grands Lacs et dans certaines parties de la vallée de l’Ohio et du centre des Appalaches, où 4 à 8 pouces sont probables, a déclaré le National Weather Service.

La neige est même attendue aussi loin au sud que le nord de la Géorgie. Atlanta pourrait voir quelques averses de neige le jour de Noël, mais aucune accumulation n’est prévue.

Dans le Haut-Midwest, où un blizzard a frappé certaines régions mercredi, un Noël blanc est garanti grâce aux températures glaciales. Cela comprend le Minneapolis-St. La région métropolitaine de Paul, qui a ramassé plus de 8 pouces de neige mercredi.

Dans le nord-est et la Nouvelle-Angleterre, la pluie et les températures douces de la veille de Noël pourraient faire fondre une grande partie de la neige tombée lors de la tempête de la semaine dernière.

Ailleurs, la neige sera au sol le matin de Noël dans les hautes altitudes de l’ouest des États-Unis, comme d’habitude à cette période de l’année.

Le service météorologique définit un Noël blanc comme ayant 1 pouce de neige au sol le matin du 25 décembre. Il n’est pas nécessaire qu’il neige le 25 décembre pour correspondre à la définition du service météorologique d’un Noël blanc, mais des averses de neige aideraient certainement à mettre les gens dans l’esprit des fêtes.

La fascination des Américains pour un Noël blanc remonte au moins à 1942, lorsque Bing Crosby a chanté pour la première fois la chanson mélancolique du film « Holiday Inn ». Écrit par Irving Berlin, les paroles de la chanson font ressortir une image romancée des Noëls passés, «comme ceux que je connaissais».

Qu’il neige ou non, le jour de Noël sera terriblement froid dans presque tout le tiers oriental du pays. « L’air arctique et les vents brutaux donneront l’impression d’être au cœur de l’hiver – et la combinaison de la neige et d’un gel dramatique donnera l’impression que certains endroits ressemblent au pôle Nord », a déclaré le météorologue senior d’AccuWeather Alex Sosnowski.

Alerte de chute d’iguane! Le temps froid en Floride peut faire tomber les iguanes des arbres. Mais ils ne sont pas morts.

La seule exception au froid de Noël sera la Nouvelle-Angleterre, qui sera exceptionnellement douce et humide. Les températures dans certaines parties du Maine pourraient atteindre un sommet au milieu des années 50 le jour de Noël, qui sera plus chaud que dans certaines parties de la Floride, a indiqué le service météorologique.

Le service météorologique plus tôt cette semaine a averti que le sud de la Floride pourrait connaître le jour de Noël le plus froid depuis 21 ans. La région pourrait voir les températures plonger dans les années 30 d’ici samedi matin, ce qui pourrait entraîner la chute d’iguanes étourdis par le froid des arbres, a déclaré le service météorologique.

Heureusement, selon AccuWeather, l’air froid choquant devrait diminuer d’ici la fin du week-end, permettant aux températures de remonter presque à la normale dans le Midwest et le sud-est.

Plus:Un homme de New York sauvé après 10 heures de voiture sans chaleur – sous près de 4 pieds de neige