MIAMI GARDENS, Floride – Après une demie au championnat national des éliminatoires de football universitaire de lundi soir contre l’Alabama, il est devenu clair que le chemin de la victoire de l’État de l’Ohio reposait sur un miracle ou, à moins que cela, le Crimson Tide se perdait dans les tunnels sous le Hard Rock Stadium. et incapable de revenir pour le troisième quart-temps, donnant aux Buckeyes le titre par forfait.

La marée a retrouvé son chemin. Pour les Buckeyes, la seconde mi-temps n’a pas été beaucoup mieux.

« Une nuit difficile, une nuit difficile », a déclaré l’entraîneur de l’Ohio State Ryan Day. « Nous devions jouer notre meilleur match ce soir contre l’Alabama. Et nous ne l’avons pas fait. »

Il existe deux classes distinctes dans le football universitaire: les quatre ou cinq programmes capables de remporter le championnat au cours d’une année donnée, une liste qui comprend l’Alabama et l’Ohio State, puis tout le monde.

La victoire 52-24 de l’Alabama suggère qu’il y a une division même au sein de ce groupe d’élite – ou au moins une séparant le Crimson Tide et les Buckeyes.

Plus:Opinion: Nick Saban et l’Alabama semblent intouchables après avoir remporté le sixième titre national

Plus:La performance record de DeVonta Smith illumine le championnat national CFP avant sa blessure

À l’exception d’une brève période au premier quart et au début du deuxième, l’Alabama a mis l’Ohio State dans un mélangeur et a réduit en purée les champions du Big Ten, qui sont passés du sommet de la victoire contre Clemson en demi-finale nationale au creux de l’humiliation. la plus grande étape que le sport a à offrir.

« Je pense que nous sommes la meilleure équipe à jouer », a déclaré le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones. « Nous sommes si heureux de gagner ce match et de mettre la cerise sur le gâteau. »

Après s’être converti sur un chiffre d’affaires de l’Alabama profondément dans son propre territoire pour égaler le score à 14 avec 11:43 à jouer au deuxième quart, l’état de l’Ohio a été frappé par une course de l’Alabama qui restera dans l’histoire des séries éliminatoires, une poussée de 21-3 à la fin. la moitié devant 35-17. Mis dans un trou profond, l’attaque des Buckeyes a été incapable d’entrer dans un rythme et de rattraper son retard dans un match qui avait dérivé hors de contrôle.

Compte tenu des enjeux, la performance de la défense des Buckeyes sera considérée comme la pire de l’histoire du programme.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: l’Alabama a gagné 621 verges en 83 parties, 157 au sol et 464 dans les airs, avec 33 premiers essais. Le métrage était le plus élevé que l’OSU avait abandonné en un seul match depuis qu’il avait permis 603 au Michigan en 2016. Les 52 points de l’Alabama ont établi un record de match de championnat des séries éliminatoires et ont été le plus que l’OSU ait jamais permis en séries éliminatoires.

« Nous voulions nous assurer de ne pas changer ce que nous faisons, juste fondamentalement. Mais nous avons également dû avoir des changements parce que si vous restez assis là, ils vous sépareront », a déclaré Day. « De toute évidence, ce n’était pas assez bon. »

Le quart junior Mac Jones a terminé avec 36 passes complétées pour 464 verges et cinq touchés, égalant un record de match de championnat des séries éliminatoires et établissant une nouvelle marque pour le nombre de verges.

Le porteur de ballon Najee Harris a récolté 79 verges en 22 courses, 79 verges supplémentaires sur réception et trois scores, ce qui lui a donné 30 touchés cette année pour établir un record d’une saison en Alabama et SEC.

Et le receveur DeVonta Smith, lauréat du trophée Heisman de cette année, a compté 12 réceptions pour 215 verges et trois scores avant de quitter le match au troisième quart avec une blessure à la main droite, établissant une série de matchs uniques et de carrière SEC, programme et des records en séries éliminatoires.

Plus:Revivez l’historique du championnat national de football de l’Alabama avec un livre spécial

Il pourrait y avoir une excuse pour tomber à plat: l’état de l’Ohio a perdu deux partants sur la ligne défensive, annulant une force d’équipe face au meilleur front offensif du pays. Le chemin facile de l’Alabama à 52 points suggère que OSU aurait eu du mal même à pleine puissance.

Schématiquement, les Buckeyes ont été laissés à perte. Le plan de match de l’Alabama a créé des inadéquations dans le jeu de passes, notamment sur une passe de touché de 42 verges à Smith au deuxième quart qui a vu le senior opposer le secondeur Tuf Borland. Lorsque les Buckeyes contreraient, l’Alabama mettrait Smith en mouvement et obligerait les défenseurs de l’Ohio State à jouer dans l’espace.

« Ils avaient un excellent plan », a déclaré le demi de coin de l’État de l’Ohio Shaun Wade. « Ils ont juste fait des jeux. Ils sont juste sortis et nous ont surclassés. »

Avec le demi offensif Trey Sermon après avoir subi une blessure lors de la première possession du match et le retrait de Crimson Tide, OSU a été contraint de mettre de côté l’équilibre offensif qui avait défini la victoire contre Clemson.

Dans ce qui devrait être son dernier match universitaire, le quart-arrière junior Justin Fields a terminé avec 17 passes décisives en 33 tentatives pour 194 verges et un touché avec 67 verges au sol. Si ce n’est pas aussi coupable que la défense des Buckeyes, l’infraction contrastait avec le groupe profond et explosif de l’Alabama, en particulier avec Sermon mis à l’écart.

« J’ai l’impression qu’ils ont fait du bon travail en matière de défense », a déclaré Fields. « Bien sûr, ils ont de grands joueurs, de grands athlètes et ils ont un excellent coordinateur défensif, alors ils ont fait du bon travail. »

Il y a de la fierté à avoir d’atteindre le match de championnat, en particulier au cours d’une année unique en proie à des épidémies de COVID-19, des matchs annulés et, pour OSU en particulier, une route de départ et d’arrêt tout au long de la saison régulière.

Mais voici comment cela s’est terminé: pendant une nuit au Hard Rock Stadium, en Alabama, les Buckeyes ressemblaient au reste du football universitaire – surpassés et dépourvus de réponses contre un adversaire supérieur.

« Lorsque vous jouez contre des joueurs d’élite, et que c’est probablement l’une des meilleures infractions depuis longtemps, la marge d’erreur est minime », a déclaré Day.