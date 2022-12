Avec Carlos Correa Deal, Steven Cohen continue de dépenser pour les Mets

Verlander était le partant des séries éliminatoires du match 1 pour les Astros de Houston, qui ont remporté la Série mondiale le mois dernier. Les Mets ont également signé José Quintana, le partant des séries éliminatoires du premier match des Cardinals de St. Louis, qui a remporté la division centrale de la Ligue nationale. Ils ont signé un préparateur, David Robertson, du champion NL des Phillies de Philadelphie.

Ils ont également conservé leur All-Star plus proche, Edwin Díaz, pendant cinq ans et 102 millions de dollars, un record pour un releveur, et ont gardé le voltigeur central Brandon Nimmo pendant huit ans et 162 millions de dollars. Nimmo joue entre deux ajouts d’agents libres de l’hiver dernier, Mark Canha à gauche et Starling Marte à droite. Les deux ont prospéré en tant que Mets.

À Correa, 28 ans, les Mets ajoutent un joueur de champ intérieur lisse avec du charisme et un pedigree de gros gibier qui frappe pour la moyenne et la puissance. Après sept années stellaires avec Houston et une autre avec Minnesota, Correa attendait un propriétaire comme Cohen.

“Quand je vais au centre commercial et que je vais au magasin Dior et que je veux quelque chose, je l’obtiens”, a déclaré Correa à Fox 9 à Minneapolis fin septembre. « Je demande combien ça coûte et je l’achète. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, vous n’avez qu’à aller le chercher. Je suis le produit ici, et s’ils veulent mon produit, ils n’ont qu’à venir le chercher.

À New York, le produit changera son réglage d’usine. Correa n’a jamais joué une position défensive en dehors de l’arrêt-court, mais il passera au troisième pour accueillir Francisco Lindor, le titulaire des Mets à court terme. Les deux étaient coéquipiers de Porto Rico lors de la Classique mondiale de baseball en 2017 et partageront le côté gauche du champ intérieur des Mets dans les années 2030. Lindor, 29 ans, a encore neuf ans sur son contrat de 10 ans et 341 millions de dollars.