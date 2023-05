Avec Bronny James dans le mix, USC aura un trio dynamique à surveiller

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Los Angeles est vraiment la maison de la famille James.

Bronny, le fils de LeBron, s’est engagé à l’USC samedi soir, a annoncé la recrue quatre étoiles dans un post Instagram samedi.

Espoir classé n ° 26 selon 247 Sports, James a choisi les Troyens plutôt que l’État de l’Ohio et l’Oregon, choisissant de rester proche de son père pour sa carrière universitaire.

Le stock du garde de 6 pieds 3 pouces a augmenté après une performance de qualité lors du récent Nike Hoops Summit et ses progrès à Sierra Canyon. Son engagement envers l’USC place la classe de recrutement entrante du programme parmi les 30 meilleures unités au niveau national, car il comprend également la recrue n ° 1 au classement général Isaiah Collier et le top 50 du grand homme Arrinten Page. Ce sera également le groupe d’étudiants de première année le plus regardé à travers le pays.

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles James pourrait passer du lycée directement aux pros et emprunter la voie G League Ignite, la voie universitaire est devenue la meilleure option pour lui. Alors que d’autres recrues ont vu leur stock rester le même ou peut-être baisser, James s’est régulièrement amélioré en tant que perspective depuis qu’il a déchiré son ménisque en février 2021.

Alors que son jeu offensif et ses compétences en tir sont des facteurs que James cherchera à continuer d’évoluer, son QI de basket-ball et son sens du jeu sont de riches atouts, convenant au fils d’un quadruple MVP et 19 fois All-Star.

James peut avoir un impact sur la victoire dans un programme de l’USC qui s’est établi comme étant constamment compétitif, ayant fait trois apparitions consécutives au tournoi de la NCAA. Il sera intéressant de voir comment il travaille aux côtés de Collier et du vétéran Boogie Ellis, qui est l’un des joueurs les meilleurs et les plus établis du Pac-12. Attendez-vous à ce que James, Ellis et Collier commencent. C’est un trio dynamique et talentueux, et voir comment ils s’imbriquent sera intriguant.

Cette décision signifie que LeBron peut être proche de son fils et de l’école pour laquelle il joue, et cela marque la prochaine étape vers le rêve de LeBron de pouvoir marcher sur le bois dur en tant que coéquipier de son fils dans un match NBA.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

