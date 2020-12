Trois équipes de l’AFC Est ont gagné la semaine 15 oui, même les Jets. La seule défaite, par les Patriots, était historique.

Pour la première fois depuis la saison 2008, la Nouvelle-Angleterre ne participera pas aux séries éliminatoires, ni ne remportera la division. Pour la première fois depuis 2000, l’année d’ouverture du règne de Bill Belichick à Foxborough, les Patriots n’auront pas de record de victoires.

La Nouvelle-Angleterre a la plus longue série de séries éliminatoires de la NFL, 11 saisons, toutes avec un gars nommé Tom Brady au poste de quart. Dallas détient la marque de la NFL avec 20 saisons consécutives avec un record de victoires. Sans Brady, les Patriots ont un an de retard.

Dour comme toujours, Belichick a donné peu d’informations sur la façon dont un éternel prétendant au championnat a glissé à un record de 6-8. Il n’était pas sur le point de mentionner qu’une raison majeure et probablement la principale raison de tout ce succès au cours de deux décennies est maintenant de porter un uniforme des Buccaneers. Et presque certainement dirigé vers les séries éliminatoires, Belichick et compagnie manqueront.

Pour gagner ces matchs, nous devons faire un meilleur travail, a-t-il déclaré après une défaite de 22-12 à Miami qui a mis en lumière les problèmes des Patriots 2020: peu de talent en attaque; défense sommaire, en particulier dans les situations d’embrayage; un manque de précision; et, oui, peu de cohésion entre les gars portant des casques et ceux avec des casques.

Je dois faire un meilleur travail et, collectivement en tant que personnel et équipe, nous devons faire mieux que cela.

En substance, les Patriots ont perdu plus que leurs victoires lorsqu’ils ont perdu leur quart-arrière. Ils ont perdu le leadership, la direction, les grands jeux et leur mojo. Comme Michael Jordan et Wayne Gretzky, Brady a fait de tout le monde autour de lui, y compris les entraîneurs, de bien meilleurs interprètes. Il l’a fait non seulement pendant les matchs, mais pendant la semaine de préparation. Il l’a fait par motivation. Il l’a fait avec son bras, sa tête et son cœur.

Personne ne dit que les Patriots ont manqué de cœur cette saison; leurs victoires serrées contre Baltimore, l’Arizona et même les Jets prouvent leur courage. Des vétérans comme Devin McCourty, Stephon Gilmore et Matthew Slater ne permettraient jamais à l’ennui d’envahir leur vestiaire.

Mais ils ont également perdu contre Denver, San Francisco et Houston, qui passeront également les séries éliminatoires à domicile. Sans Brady, le fardeau était trop lourd pour une défense qui était souvent minée. Sans Brady sans parler de Julian Edelman et Rob Gronkowski, il n’y avait personne pour soulever l’offensive. Et sans Brady, il n’y a eu que très rarement un coup de pouce significatif du personnel d’entraîneurs.

C’était comme si nous l’avions pourchassé toute l’année, que ce soit son attaque, sa défense, un jeu, une occasion manquée en défense, un roulement à l’attaque, il semble que peu importe quoi, c’est juste hors de notre portée, a déclaré McCourty. C’est comme ça que vous vous retrouvez dans la position.

Alors, quelle est cette position alors que les Patriots avancent?

Peu enviable.

Au sein de la division dirigée par Brady, il y a un nouveau roi, les Bills. Il y a une équipe en plein essor à Miami. Les deux sont jeunes et dynamiques, superbement entraînés de Buffalo, Sean McDermott et Brian Flores de Miami sont dans la conversation pour l’entraîneur de l’année et avec quelque chose que la Nouvelle-Angleterre n’a pas et a permis de quitter: des quarts de franchise probables.

Il y a aussi le champion en titre du Super Bowl Kansas City dans l’Ouest; un candidat croissant de Cleveland dans le Nord pour accompagner Pittsburgh et Baltimore, ingénieux et résistants; et deux équipes avec des bases solides dans le sud, le Tennessee et Indianapolis.

À part les Chiefs et Andy Reid, tous ont des entraîneurs-chefs relativement jeunes qui semblent être là et qui réussissent pendant un certain temps. Belichick a 68 ans et fait face à un important projet de reconstruction.

Et l’un des éléments de base qu’il doit trouver est un quart-arrière. Cam Newton n’a pas été la réponse; même pas près. Certains observateurs pensent que les Patriots chercheront un QB vétéran pour tenter de raviver l’offensive, peut-être un Matthew Stafford ou un Matt Ryan s’ils devenaient disponibles. D’autres suggèrent que Belichick tentera de ramener l’un de ses anciens quarts non, pas celui de Tampa à Jimmy Garoppolo ou Jacoby Brissett.

La Nouvelle-Angleterre n’a pas eu besoin de développer un jeune partant à la position offensive la plus importante depuis que Brady était au début de la vingtaine. C’est probablement la bonne voie à suivre compte tenu de la pénurie de talent de ce côté du ballon, mais Belichick a-t-il la patience et la longévité pour suivre cette voie?

Quoi qu’il en soit, dans une année jouée pendant une pandémie qui a fortement impacté les Patriots, Belichick et son équipe peuvent passer le mois de janvier non pas à planifier le match mais à réévaluer. Ils auront peut-être même le temps de regarder Brady et les Buccaneers en séries éliminatoires.

___

