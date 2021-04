Les véhicules nécessitent beaucoup moins de pièces que ceux équipés de moteurs à combustion interne, ce qui signifie potentiellement moins de travaux d’assemblage en usine. Un grand nombre de pièces pour les véhicules électriques sont fabriquées en dehors des États-Unis, ainsi que l’assemblage des véhicules – où les travailleurs reçoivent des salaires bien inférieurs. De nombreuses start-up EV émergentes, y compris le leader du secteur Tesla, n’ont pas non plus ouvertement soutenu l’organisation de leurs employés.

« Je préconise à tout le monde que nous devons profiter de ces temps pour nous battre pour nos membres et nous battre pour le travailleur américain », a déclaré Gamble à CNBC dans une interview. « Les travailleurs américains méritent plus. »

Les entreprises non syndiquées n’ont en grande partie pas soutenu la syndicalisation des employés, car cela peut augmenter les coûts salariaux et les avantages sociaux et signifier des contrats de travail fixes et à long terme. Le NLRB a récemment statué que Tesla avait violé les lois du travail en licenciant un militant syndical et lorsque le PDG Elon Musk en 2018 avait tweeté des remarques décourageantes sur le paiement des cotisations syndicales et l’abandon des options d’achat d’actions de l’entreprise « pour rien?

Tesla, Rivian et Lucid ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.