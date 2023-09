Avec beaucoup d’argent, les conservateurs prévoient de déployer davantage de publicités vantant Poilievre

Le président du puissant organisme de collecte de fonds du Parti conservateur fédéral a déclaré vendredi que les conservateurs regorgent d’argent et qu’ils dépenseront plus d’argent que prévu pour déployer des publicités supplémentaires vantant le chef Pierre Poilievre.

Dans le cadre du changement de marque estival de Poilievre, le parti a déployé une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars qui présente le chef comme un père de famille.

L’un d’eux est raconté par son épouse, Ana Poilievre, et met en scène le leader à la maison avec leur fille, Valentina.

Dans une autre publicité, Poilievre récite doucement son message clé.

« Tout semble cassé au Canada. Inabordable. Dangereux. Divisé. Mais nous pouvons recoller les morceaux », dit-il en jouant avec un puzzle.

REGARDER | Les conservateurs tentent de renommer Poilievre avec une campagne publicitaire de 3 millions de dollars Les conservateurs réintroduisent Pierre Poilievre avec une campagne publicitaire de 3 millions de dollars Le Parti conservateur du Canada réintroduit le chef Pierre Poilievre auprès des Canadiens avec une campagne publicitaire de 3 millions de dollars qui, selon certains initiés, vise à lui donner une image plus douce.

Connu depuis longtemps pour son style de chien d’attaque au Parlement, les publicités font partie d’un effort délibéré visant à adoucir son image et à le rendre plus attrayant auprès des électeurs influents dans les circonscriptions clés.

Les publicités ont été diffusées à la télévision – y compris lors des matchs très appréciés des Blue Jays de Toronto de la fin de l’été – à la radio, sur les plateformes numériques et dans la presse écrite.

« Plus d’annonces prêtes à être diffusées »

Se basant sur leur succès apparent jusqu’à présent, Rob Staley, président du Fonds conservateur et ex-avocat de l’ancien premier ministre Stephen Harper, a déclaré que le parti utiliserait son excédent pour lancer des publicités similaires dans les mois à venir.

« La campagne a été et continue d’être fructueuse. Nous avons d’autres publicités prêtes à être diffusées », a déclaré Staley dans un discours prononcé tôt le matin devant les délégués réunis à Québec pour le congrès politique du parti.

« Nous avons beaucoup plus à dire aux Canadiens sur les échecs du gouvernement Trudeau et c’est exactement ce que nous allons faire », a-t-il déclaré.

« Nous allons dépenser plus que prévu en publicité et en tournée. »

Le parti est déterminé à prendre l’avantage sur les libéraux au pouvoir et à dépenser plus qu’avant les prochaines élections, a déclaré Staley.

Le Parti conservateur a retiré tous les prêts liés aux élections de 2021 l’année dernière et tout l’argent qui y afflue maintenant est réservé à « l’objectif principal » du fonds : vaincre le premier ministre Justin Trudeau et son parti lors de la prochaine campagne, a-t-il déclaré.

À la recherche de plus de donateurs

Le parti a déjà mis de l’argent de côté pour les prochaines élections et prévoit dépenser le maximum possible dans le cadre du plafond de dépenses d’Élections Canada d’environ 30 millions de dollars, a déclaré Staley.

Le président du fonds n’a pas précisé le montant exact du compte bancaire électoral du parti, mais il a ajouté que le parti envisageait de s’endetter le moins possible.

Pour y parvenir, Staley a déclaré que le parti demanderait aux donateurs de creuser un peu plus et d’envoyer plus d’argent au siège du parti.

À REGARDER : Quoi de neuf avec le nouveau look de Pierre Poilievre ? Quoi de neuf avec le nouveau look de Pierre Poilievre ? Le chef conservateur Pierre Poilievre a abandonné les lunettes et a commencé à porter des vêtements plus décontractés dans le but d’accroître son attrait auprès des électeurs.

Le parti a établi des records de collecte de fonds hors année électorale au cours des premier et deuxième trimestres de 2023, avec plus de 16 millions de dollars collectés, dépassant facilement les libéraux – et Staley est déterminé à maintenir sur sa lancée.

« Je ne m’excuse pas pour les appels, les e-mails et les SMS que nous envoyons – je sais que les gens n’aiment pas toujours les recevoir – car ils sont essentiels pour atteindre l’objectif que nous partageons tous. Nous n’hésiterons pas à en demander plus. « , a déclaré Staley.

« Cette semaine, nous sommes à la tête de Pierre depuis un an et nous avons accompli beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup à faire. »

Cela comprend davantage d’arrêts lors de la tournée pancanadienne de Poilievre. L’horaire estival chargé de Poilievre a été conçu pour mettre en lumière les échecs perçus du gouvernement en matière d’inflation, d’abordabilité et de logement.

Poilievre s’adressera aux délégués du congrès lors d’un discours aux heures de grande écoute vendredi soir. Les observateurs estiment qu’il s’agit jusqu’à présent du discours le plus important de son leadership.