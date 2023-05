Avec autant d’équipes, les ligues de football américaines doivent être régionalisées

Les ligues de football professionnelles américaines ressemblent assez à leurs homologues des autres sports américains, et l’ont toujours été pour la plupart.

Vous avez une ligue avec des équipes situées dans (principalement) de grandes villes réparties sur tout le continent. Et une fois que vous avez suffisamment d’équipes, elles sont divisées en divisions régionales à des fins de planification. La MLS, l’USL, la NISA et la plupart des ligues de football nationales qui ont précédé ont toutes fonctionné de cette façon.

Les fans de football aux États-Unis aiment parfois comparer notre ou nos ligues à la configuration en Europe. Les meilleures ligues et clubs du monde se trouvent en Europe, et nous tenons à les utiliser comme un outil de mesure pour évaluer nos propres progrès en tant que nation de football. Quel que soit le raisonnement pour faire la comparaison, l’exercice se termine généralement comme ceci : « … mais vous ne pouvez pas vraiment comparer le football aux États-Unis à d’autres pays. Les États-Unis eux-mêmes sont aussi grands que l’Europe !

Des arguments tels que « nous ne pouvons pas jouer un calendrier automne-printemps parce que le temps est trop varié » ou « la promotion et la relégation ne peuvent pas fonctionner ici parce que le pays est tellement étendu » utilisent notre immense géographie comme justification du football américain. différemment de la plupart du monde.

Et si on regardait la question sous un autre angle ? Ce n’est peut-être pas que notre pays est trop grand et que nous ne pouvons tout simplement rien y faire. Mais c’est peut-être notre ligues sont trop grands – d’un point de vue géographique en tout cas. Est-ce que les États-Unis besoin avoir des ligues nationales couvrant tout un continent ? Tout simplement parce que la NFL, la MLB et d’autres sports fonctionnent de cette façon, cela signifie-t-il que le football doit emboîter le pas ? Pensez à quel point une seule ligue de 30 équipes serait ridicule pour toute l’Europe. Alors pourquoi n’est-ce pas tout aussi idiot que nous fassions cela ici ?

Et si nous prenions le concept de division régionale et allions un peu plus loin ? Diviser les États-Unis en ligues régionales complètement séparées, comme s’il s’agissait en fait de plusieurs pays. Oubliez tout ce à quoi vous êtes habitué dans les sports américains et ouvrez votre esprit à une nouvelle possibilité.

Diviser et conquérir

Imaginez un instant que les États-Unis, du moins pour les besoins du football, soient divisés en cinq pays différents. Un peu comme l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord au Royaume-Uni ont tous leurs propres équipes nationales et systèmes de ligue. Avec une zone géographique si vaste, les États-Unis pourraient en fait être divisés en zones encore plus petites, même certains États individuels, mais restons-en à cinq pour rester simple.

La MLS et l’USL ont chacune suffisamment d’équipes pour se diviser en elles-mêmes, mais pour le plaisir, divisons les 89 clubs masculins professionnels aux États-Unis en cinq nouvelles ligues. Ce nombre comprend toutes les équipes d’expansion annoncées (ou présumées) en MLS, USL et NISA, ainsi que les équipes officiellement « en pause ». Il comprend également les trois participants MLS du Canada. Pour en faire un tour de 90 équipes au total, je mets une équipe à Boise, Idaho.

Donc, on se retrouve avec cinq ligues régionales, chacune avec 18 clubs. Chaque fois que vous divisez les équipes géographiquement, il y a toujours des gagnants et des perdants. Cela se produit tout le temps avec les divisions dans les sports américains. Et avec de vastes régions du pays sans beaucoup d’équipes, cela peut devenir particulièrement délicat. Mais au fur et à mesure que de nouveaux clubs voient le jour, vous pouvez ajuster les listes régionales pour qu’elles fonctionnent le mieux possible pour tout le monde. Donc, excuses aux équipes du Pacifique Nord-Ouest et à Tulsa, mais j’ai fait de mon mieux pour garder tout le monde proche et préserver les rivalités.

Voici donc un paysage du football américain réinventé :

Briser les ligues pour atteindre l’inclusivité

Allez-y et cliquez sur l’image ci-dessus pour obtenir une image beaucoup plus claire de la façon dont les ligues régionales pourraient fonctionner.

Chaque ligue compte 18 équipes et pourrait jouer un calendrier équilibré de 34 matchs. Une compétition annuelle de style USA Champions League pourrait être disputée pour déterminer un champion national, les 2 ou 3 meilleures équipes de chaque ligue se qualifiant.

Alors, quelles équipes seraient membres des ligues régionales inclusives – où nous pourrions voir des équipes locales et régionales jouer les unes contre les autres ? Roulement de tambour s’il vous plaît. Voici comment nous l’imaginons:

Ligue du Sud-Est

United d’Atlanta

Légion de Birmingham

Batterie de Charleston

Chattanooga FC

Loups rouges de Chattanooga

Club de Lyon

Triomphe de Greenville

InterMiami

Jacksonville, Floride*

Un Knoxville

FC Memphis 901

Miami FC

Nashville SC

Ville d’Orlando

La Nouvelle-Orléans, LA*

Les voyous de Tampa Bay

Trèfles de la savane

Géorgie du Sud Tormenta

Ligue du Nord-Est

Charlotte FC

Charlotte Indépendance

Union municipale (Rochester/Syracuse)

DC United

Hartford Athlétique

Loudoun United

Bobcats du Maryland

FC Montréal

Révolution de la Nouvelle-Angleterre

NYCFC

Cosmos de New York

Caroline du Nord FC

Red Bull Paris

Union de Philadelphie

Queensboro FC*

Rhode Island FC*

Kickers de Richmond

FC Toronto

Ligue de ceinture de rouille

le feu de Chicago

FC Cincinnati

Équipage Colomb

Ville de Détroit

Des Moines, Iowa*

Attaquant Madison

Étoile d’or FC Détroit

Indy onze

Lexington SC

Ville de Louisville

Étoiles du Michigan

Milwaukee, Wisconsin*

Minnesota United

Riverhounds de Pittsburgh

Sporting Kansas City

Ville de Saint-Louis

FC Tulsa

Union Omaha

Pacific-Gulf League

Austin FC

Boise, ID***

Rapides du Colorado

Lacets de Colorado Springs

FC Dallas

Locomotive El Paso

Fort Worth, Texas ** (anciennement Austin Bold)

Dynamo de Houston

Nouveau-Mexique uni

Tempête de grêle dans le nord du Colorado

Énergie d’Oklahoma City**

Bois de Portland

Véritable lac salé

Toros de la vallée du Rio Grande

FC San Antonio

Sondeurs de Seattle

Spokane, WA *

Whitecaps de Vancouver

Ligue de la côte ouest

AlbionSan Diego

Calabasas FC*

Californie unie**

Central Valley Fuego

Lumières de Las Vegas

LAFC

Force de Los Angeles

Galaxie de Los Angeles

Monterey Bay FC

Racines d’Oakland

Comté d’Orange SC

Phénix s’élevant

République de Sacramento

Fidèle à San Diego

MLS de San Diego*

Tremblements de terre SJ

Ciel de Santa Barbara*

Vallée unie**

* Équipe d’expansion annoncée

** Équipe officiellement en pause

*** Equipe imaginée (Boise)

Si vous regardez la répartition des ligues ci-dessus, ce n’est pas trop mal, n’est-ce pas ? Seule la région Pacifique-Golfe présente une répartition géographique indésirable. Mais comme indiqué précédemment, à mesure que de plus en plus d’équipes prennent vie, les ligues pourraient être remaniées (ou plus ajoutées).

Les cinq ligues contiennent des équipes de qualité (issues d’un bon mélange de ligues D1/2/3 actuelles dans chacune), un bon équilibre des marchés et au moins un derby local. Je ne pense pas qu’aucune de ces cinq ligues ne soit moins intéressante que n’importe laquelle des compétitions nationales que nous avons actuellement. Et ils produiraient sûrement du football divertissant.

Cela montre vraiment à quel point nous sommes loin derrière dans le sport par rapport au reste du monde lorsque vous exécutez les chiffres. Certains pays de la taille d’un seul État américain comptent autant de clubs professionnels, voire plus, que toutes nos ligues réunies.

Alors pourquoi régionaliser ?

Il y a quelques avantages clés à compartimenter le système de football.

Réduction des déplacements du club

Pour la plupart des clubs du monde, voyager à travers le continent est une occasion occasionnelle récompense pour avoir bien fait et s’être qualifié pour un grand tournoi. Pour les clubs américains, c’est une composante incessante du jeu hebdomadaire de la ligue. Le road trip le plus court pour une équipe américaine pourrait être le plus long pour un club en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre. Cela peut sembler un petit inconvénient pour les joueurs d’avoir à s’asseoir pendant cinq heures en avion. Mais cela peut affecter les horaires d’entraînement, la forme physique, les performances et la santé mentale des joueurs, et cela coûte cher. L’idéal est de garder les matchs sur la route dans un vol d’avion de 1 à 2 heures, ou mieux encore, un voyage en bus nolisé.

jours d’absence plus faciles

Raccourcir la distance entre les matchs de championnat est également bon pour les fans. Les meilleures ambiances sont toujours lorsque les fans extérieurs sont dans le bâtiment. Donc, garder une ligue entière à une distance de conduite assez raisonnable est idéal pour encourager plus de supporters à prendre la route.

Construire des rivalités régionales

Avec notre système actuel de ligues non connectées, il y a des clubs basés dans la même région, ou même dans la même ville, qui s’affrontent rarement, voire jamais. Certaines des meilleures rivalités dans le sport sont disputées par des équipes de la même région. La régionalisation rapprocherait encore plus les clubs proches et favoriserait des rivalités plus intenses dans le sport.

favoriser la naissance de nouveaux clubs

Avec des systèmes de ligues régionales plus petits, cela pourrait conduire à la création de plus de clubs professionnels. Lorsqu’ils sont confrontés à la perspective de devoir rejoindre une ligue nationale, les investisseurs potentiels et/ou les communautés peuvent même ne pas essayer. Sur une autre note, même s’ils voulaient démarrer une équipe et avaient les ressources, ils pourraient être rejetés pour être un marché trop petit. Mais avec un système plus régionalisé, c’est plus pratique pour plus d’endroits d’avoir des équipes.

Flexibilité des horaires

Si vous n’avez pas d’équipes dans votre ligue qui jouent à des milliers de kilomètres, vous n’avez pas à vous soucier de jouer dans un climat complètement différent. Il y a donc la possibilité de définir les horaires de la ligue au moment le plus logique pour cette région. Par exemple, une ligue du sud-est ou une ligue de la côte ouest pourrait jouer de l’automne au printemps, ce que la ligue du nord-est ne pourrait jamais faire.

Horaires équilibrés

Une fois que vous avez dépassé environ 20 équipes dans une ligue, vous ne pouvez vraiment pas jouer un calendrier juste et équilibré. Jouer contre toutes les autres équipes une fois à domicile et une fois à l’extérieur, c’est trop de matchs. La MLS et l’USL ont déjà bien dépassé la taille de la ligue par équipe recommandée par la FIFA 18-20 et jouent des saisons régulières déséquilibrées. Cela, au moins partiellement, dé-légitime les résultats finaux, la qualification pour les playoffs, et au final, les champions de la ligue. Garder les choses régionales permet de garder la taille et les horaires des ligues gérables.

Pourquoi pas?

Avec tout, il y a du pour et du contre.

Jusqu’à ce qu’il y ait une masse critique d’équipes réparties plus uniformément sur tout le continent, il y aurait des difficultés à diviser les équipes. Quelqu’un tirera inévitablement la courte paille, coincé dans une région plus grande et séparé de certaines équipes plus proches pour maintenir le nombre total d’équipes dans les régions dans la limite du raisonnable.

L’un des autres inconvénients de la régionalisation de la structure de la ligue serait que vous perdriez des affrontements potentiels avec des clubs de renom. Là encore, la télévision traditionnelle pour le football national appartient en grande partie au passé. Donc, essayer de plaire aux dirigeants du réseau avec des matchs LA contre New York à la télévision cinq fois par saison n’est pas vraiment une priorité. De plus, ce n’est pas comme si les gens se connectaient en masse à ces affrontements historiquement de toute façon.

Cependant, si vous regardez à l’étranger, vous avez de gros affrontements au sein des ligues, puis des affrontements encore plus importants lorsque deux clubs de ligues différentes se rencontrent pour un tournoi plus important. Voir ces affrontements uniquement dans une Ligue des champions américaine ou dans un match de la CONCACAF les rendrait encore plus spéciaux.

Et bien sûr, il y a le manque général d’équipes et le fossé de la qualité entre elles. Pour faire les cinq ligues ci-dessus, nous avons dû combiner chaque club indépendant des divisions un, deux et trois aux États-Unis. Mais faire cela laisserait les niveaux directement en dessous dépourvus de tout sauf des équipes amateurs, ce qui n’est pas exactement un scénario souhaitable. De manière réaliste, vous auriez besoin d’une tonne de clubs plus professionnels pour même tenter quelque chose à moitié aussi drastique que ce qui précède.

Naturellement, remanier des équipes d’entités de ligue totalement séparées est une chimère folle. Mais cela pourrait toujours être une stratégie utile au sein de ces ligues existantes.

Diviser les divisions

Diviser la MLS et l’USL existantes en compétitions effectivement indépendantes en elles-mêmes pourrait très bien être l’avenir du football professionnel aux États-Unis. Cela aurait les mêmes avantages (et inconvénients) qu’une restructuration globale. Se séparer lorsqu’ils atteignent trop d’équipes permettrait aux deux organisations de continuer à se développer (et à percevoir des frais) presque indéfiniment. Vous pourriez couper la MLS en deux (en supposant que l’équipe numéro 30 à San Diego) et avoir 15 divisions d’équipe qui jouent des saisons régulières de 28 matchs, et se développer dans chacune à partir de là. Une fois que ces divisions deviennent trop grandes, vous pouvez vous diviser à nouveau en trois, quatre, etc.

Tout cela en supposant que la structure de la ligue reste la même qu’aujourd’hui. Mais même dans le cas improbable où les États-Unis adopteraient un jour la promotion et la relégation, la régionalisation a toujours du sens. Il n’y a aucune raison pratique qu’une seule ligue doive être répartie dans tout le pays. « C’est comme ça que font les autres ligues sportives américaines » ou « La première division de tous les autres pays couvre tout leur pays » ne sont tout simplement pas de bonnes justifications.

Le football n’est pas comme les autres sports américains, et les États-Unis ne sont pas tous les autres pays du football. Nous pouvons et devons faire les choses un peu différemment des autres sports et des autres nations. Mais dans certains cas, nous ne faisons pas le droite les choses différemment.