Aujourd’hui, nous vivons dans un climat économique sans précédent. Nos priorités et nos besoins changent constamment. Archway Homes peut aider les vendeurs qui souhaitent ou doivent vendre une maison sans passer par le processus de vente traditionnel, souvent long et parfois douloureux. Les investisseurs immobiliers Jon et Stacy Bichelmeyer, propriétaires d’Archway Homes, achètent des maisons dans n’importe quel état. Ils achètent et vendent des propriétés dans la région de Kansas City depuis plus de 20 ans, s’efforçant de rendre le processus difficile de vente d’une maison aussi simple que possible. Avec plus d’années d’expérience que la majorité des acheteurs de maisons, Archway est bien placé pour résister aux tempêtes et continuer à aider ceux qui souhaitent vendre des propriétés.

« Nous achetons et vendons des maisons depuis plus de 20 ans. Nous avons connu des moments formidables ; nous avons survécu au krach immobilier de 2008-2010 et nous en sommes sortis. Nous prévoyons de travailler avec les vendeurs pendant ces temps incertains et une fois que le monde et l’économie seront de nouveau sur pied », a déclaré Jon. « Je sais que les gens sont prudents et attentifs et pensent qu’il n’y a aucun moyen de vendre leur maison, mais nous utilisons une technologie intelligente et toutes les précautions sanitaires pour pouvoir traverser cette « nouvelle normalité ». »

Lisa B. a récemment vendu une maison à Gladstone, dans le Missouri, à Archway. Après le décès inattendu de ses deux parents, elle a décidé d’emménager dans leur maison et de vendre la sienne. Elle a contacté Archway pour vendre sa maison. « Au début, j’hésitais un peu à vendre à un investisseur. Mais après avoir rencontré Jon, je me suis sentie complètement à l’aise. J’avais tellement d’autres choses à faire avec la succession de mes parents, et il a rendu la vente très simple pour moi. J’avais déjà fait évaluer la maison, donc je savais ce qu’elle valait. Jon m’a proposé un prix équitable et l’ensemble du processus n’a pris qu’une dizaine de jours. Je recommanderais Archway à cent pour cent », a déclaré Lisa.

Pour de nombreux propriétaires, les liens étroits des Bichelmeyer avec la communauté se sont révélés très importants. Investisseur immobilier de troisième génération, enraciné dans la communauté de Kansas City depuis plus de 40 ans, sa vaste expérience fait vraiment la différence. « J’achète des maisons, je les répare et je les vends à des propriétaires de la région métropolitaine depuis plus de 20 ans », a-t-il déclaré. « Nous avons commencé à faire cela bien avant que HGTV n’inspire les nouveaux investisseurs de la ville. »

Jon a déclaré : « Toutes les entreprises ne sont pas aussi personnellement investies ici que moi. Mes vendeurs savent que j’ai investi dans notre communauté toute ma vie d’adulte et je continue de le faire. Je tiens parole. Aucune transaction n’est plus importante que mon nom et ma réputation. Nous travaillons dur pour nous assurer que tout le monde y gagne. »

Stacy a ajouté : « C’est pourquoi nous disons aux gens qu’avec nous, vendre votre maison « telle quelle » n’a jamais été aussi agréable ! »

Archway Homes propose un processus d’offre sans engagement. La première étape consiste à appeler le bureau au 913-599-5000 pour prendre rendez-vous. Jon visitera ensuite la maison et pourra fournir un prix d’offre dans les 24 heures. Archway Homes peut payer en espèces et conclure la vente en trois jours seulement. Cependant, certains vendeurs ont besoin de l’approche inverse, nécessitant une clôture retardée de plusieurs mois. Ils peuvent avoir besoin de temps pour trouver leur prochaine maison ou ils construisent une maison et ont besoin de temps pour qu’elle soit terminée. Coordonner les calendriers de clôture dans une vente traditionnelle peut être difficile. Archway Homes fixe une date de clôture qui répondra aux besoins des vendeurs.

Toute personne souhaitant vendre rapidement une maison contre de l’argent doit appeler Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou lui envoyer un e-mail à [email protected]. Ou ils peuvent visiter le site Web d’Archway Homes à archwaypropertieskc.com pour remplir un formulaire en ligne ou pour obtenir un exemplaire gratuit de notre livre Édition locale Home to Home – Métro de Kansas CityKansas et Missouri, appelez notre bureau.

Emplacement: 15301 W. 87th St. Parkway, Suite B35 dans le bâtiment de la UMB Bank

Contact: Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou [email protected]

Site web: archwaypropertieskc.com