Avec Archway Homes, vendre votre maison « telle quelle » n’a jamais été aussi agréable

Pour ceux qui souhaitent vendre leur maison rapidement, que ce soit en raison d’une réduction des effectifs, d’un transfert d’emploi, du décès d’un être cher, d’une maladie, d’une forclusion, ou qui ne veulent tout simplement pas passer par un processus de vente traditionnel, une équipe locale mari et femme offrent une solution simple. Pour ce faire, ils proposent une offre sans engagement dans les 24 heures, peuvent payer en espèces et clôturer dans les trois jours ou à une date ultérieure au choix du vendeur, et il n’y a aucun frais ni commission à payer.

Archway Homes, propriété de Jon et Stacy Bichelmeyer, achète des maisons « telles quelles » dans n’importe quel état : des maisons nécessitant peu ou pas de réparations, des maisons ayant besoin de tout réparer, des toits qui fuient aux mauvaises fondations, des maisons encombrées ou celles ayant besoin d’une mise à jour esthétique. Ils s’efforcent de rendre le processus difficile de vente d’une maison aussi simple que possible, surtout en ces temps difficiles. « Nous avons même écrit le livre là-dessus. Littéralement! Édition locale Home to Home – Métro de Kansas City décrit les étapes que les propriétaires peuvent suivre pour vendre leur maison et nos expériences pour aider les gens à y parvenir », a déclaré Jon.

La possibilité de vendre rapidement, au lieu du long et traditionnel processus de vente de maison, à une entreprise établie et réputée a été la solution parfaite pour de nombreux propriétaires dans toute la région de Kansas City. Pour de nombreux propriétaires, les liens étroits des Bichelmeyer avec la communauté se sont révélés très importants. Investisseur immobilier de troisième génération ayant des racines dans la communauté de Kansas City depuis plus de 40 ans, la vaste expérience de Jon fait vraiment la différence. « J’achète des maisons, je les rénove et je les revends à des propriétaires de la région métropolitaine depuis plus de 20 ans », a-t-il déclaré.

Pat W. a récemment vendu une maison à Leavenworth à Archway. « Après le décès de ma tante, nous avons dû vendre sa maison. J’ai fait pas mal de recherches en ligne pour trouver une entreprise réputée avec laquelle travailler, qui ne facturait pas de frais élevés et qui jouissait d’une excellente note BBB. J’habite en Virginie, mais Jon a pu me rencontrer alors que j’étais en ville pour un anniversaire de famille. Il était très professionnel, mais aussi compatissant. Cette maison appartenait à notre famille depuis 1927 et ma mère n’habitait qu’à un pâté de maisons. Il y avait beaucoup de souvenirs associés à la maison », a déclaré Pat.

« Tout s’est bien passé, sans aucun problème. J’ai pu m’occuper de la paperasse depuis l’extérieur de la ville, et cela n’a pris que deux semaines du début à la fin. Je recommanderais absolument Archway à d’autres », a-t-elle ajouté.

Archway a acheté des maisons dans toutes sortes de situations. Parfois, les propriétés nécessitent des réparations importantes. Archway Homes achètera la maison et effectuera les réparations nécessaires, soulageant ainsi les vendeurs des tracas et des dépenses. Les vendeurs peuvent même laisser les contenus indésirables, économisant ainsi du temps et de l’argent. « Nous nous engageons à travailler avec les vendeurs, même dans les situations difficiles, pour trouver une solution pour tous », a déclaré Stacy.

