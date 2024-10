Avec Archway Homes, vendre votre maison « telle quelle » n’a jamais été aussi agréable !

Pour ceux qui souhaitent vendre leur maison rapidement, que ce soit en raison d’une réduction des effectifs, d’un transfert d’emploi, du décès d’un être cher, d’une maladie, d’une forclusion, ou s’ils ne veulent tout simplement pas passer par un processus de vente traditionnel, il existe un moyen très simple. – avec Archway Homes. Cette société immobilière locale, détenue par Jon et Stacy Bichelmeyer, mari et femme, a plus de 20 ans d’expérience dans l’achat de maisons dans toutes les conditions et le fait rapidement, sans le processus de vente souvent douloureux et stressant.

Ils achètent des maisons « telles quelles », dans n’importe quel état : des maisons nécessitant peu ou pas de réparations, des maisons ayant tout besoin de réparations, des toits qui fuient aux fondations en mauvais état, des maisons encombrées ou celles qui ont simplement besoin d’une mise à jour esthétique. Archway propose une offre sans engagement dans les 24 heures, peut payer en espèces et clôturer dans les trois jours ou à une date ultérieure au choix du vendeur, et il n’y a aucun frais ni commission à payer.

« L’un des avantages de travailler avec nous est de vendre tel quel », a déclaré Jon. « Cela signifie que vous n’avez pas besoin de faire des rénovations importantes et coûteuses pour rendre votre maison attrayante pour les acheteurs d’aujourd’hui ou de la préparer à être exposée à tout moment, d’attendre le bon acheteur, d’attendre qu’elle se ferme, puis de payer un commission de l’agent immobilier ou frais de clôture du vendeur.

Investisseur immobilier de troisième génération ayant des racines dans la communauté de Kansas City depuis plus de 40 ans, la vaste expérience de Jon fait vraiment la différence. La possibilité de vendre une maison rapidement, au lieu de la méthode traditionnelle et longue de vente de maison, à une entreprise établie et réputée a été la solution parfaite pour de nombreux propriétaires de toute la région de Kansas City, dont Kenneth et Johnetta H., qui ont récemment vendu leur maison à Edwardsville, Kansas, à Archway.

« Notre maison avait besoin de travaux pour pouvoir être vendue, et nous n’avions pas le temps de les faire, nous avons donc décidé de la vendre telle quelle. Nous avons rencontré quelques autres entreprises, mais elles n’arrêtaient pas de modifier les prix qu’elles nous proposaient. Nous avions reçu un dépliant par la poste d’Archway et les avons contactés. Jon est sorti, a examiné la maison et a proposé une offre. Le prix n’a plus jamais été augmenté », a déclaré Kenneth. « Il est resté en contact avec nous, il était agréable de travailler avec la société de titres et le processus s’est déroulé sans heurts. Cela n’a pris qu’environ trois semaines du début à la fin. Jon a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il ferait. C’était vraiment une expérience très agréable et je n’ai que de bonnes choses à dire. »

Archway a acheté des maisons dans toutes sortes de situations. Parfois, les propriétés nécessitent des réparations importantes. Archway Homes achètera la maison et effectuera les réparations nécessaires, soulageant ainsi les vendeurs des tracas et des dépenses. Les vendeurs peuvent même laisser les contenus indésirables, économisant ainsi du temps et de l’argent. « Nous nous engageons à travailler avec les vendeurs, même dans les situations difficiles, pour trouver une solution pour tous », a déclaré Stacy.

Ils s’efforcent de rendre le processus difficile de vente d’une maison aussi simple que possible, surtout en ces temps difficiles. « Nous avons même écrit le livre là-dessus. Littéralement! Édition locale Home to Home – Métro de Kansas City décrit les étapes que les propriétaires peuvent suivre pour vendre leur maison et nos expériences pour aider les gens à y parvenir », a déclaré Jon.

« Nous avons vécu de bons moments ; nous avons vécu le krach immobilier de 2008 à 2010 et nous en sommes sortis. Nous prévoyons de continuer à travailler avec les vendeurs, quelle que soit l’évolution du marché », a déclaré Jon. « Je sais que les gens sont prudents et prudents, c’est pourquoi nous utilisons une technologie intelligente et toutes les précautions sanitaires pour nous assurer que nos vendeurs se sentent à l’aise. »

Archway Homes propose un processus d’offre sans engagement. La première étape consiste à appeler le bureau au 913-599-5000 pour prendre rendez-vous. Jon se rendra ensuite dans la maison et pourra proposer une offre de prix dans les 24 heures. Archway Homes peut payer en espèces et fermer ses portes en trois jours seulement. Cependant, certains vendeurs ont besoin de l’approche inverse, nécessitant une clôture retardée de plusieurs mois. Ils peuvent avoir besoin de temps pour trouver leur prochaine maison, ou bien ils construisent une maison et ont besoin de temps pour la terminer. Coordonner les horaires de clôture lors d’une vente traditionnelle peut s’avérer difficile. Archway Homes fixe une date de clôture qui répondra aux besoins des vendeurs.

Quiconque souhaite vendre rapidement une maison contre de l’argent doit appeler Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou lui envoyer un courriel à [email protected]. Ou ils peuvent visiter le site Web d’Archway Homes à l’adresse archwaypropertieskc.com pour remplir un formulaire en ligne. Pour obtenir un exemplaire gratuit de leur livre Édition locale Home to Home – Métro de Kansas City, Kansas et Missouriappelez simplement le bureau.

Maisons avec arcades

Emplacement: 15301 W. 87th St. Parkway, bureau B35 dans le bâtiment de la banque UMB

Contact: Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou [email protected]

Site web: archwaypropertieskc.com