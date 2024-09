Avec Archway Homes, vendre votre maison « telle quelle » n’a jamais été aussi agréable !

La possibilité de vendre une maison rapidement, au lieu de la méthode traditionnelle et longue de vente de maisons, à une entreprise établie et réputée a été la solution parfaite pour de nombreux propriétaires dans toute la région de Kansas City. Archway Homes, une société immobilière locale détenue par Jon et Stacy Bichelmeyer, un couple marié, achète des maisons dans toutes les conditions depuis plus de 20 ans sans le processus de vente souvent pénible et stressant.

Ils achètent des maisons « en l’état » dans n’importe quel état : des maisons nécessitant peu ou pas de réparations, des maisons nécessitant une réparation complète, des toits qui fuient aux fondations défectueuses, des maisons encombrées ou simplement des maisons nécessitant une mise à jour esthétique. Archway fournit une offre sans engagement dans les 24 heures, peut payer en espèces et conclure la transaction dans les trois jours ou à une date ultérieure choisie par le vendeur, et il n’y a pas de frais ni de commissions à payer.

Pour de nombreux propriétaires, les liens étroits des Bichelmeyer avec la communauté se sont révélés très importants. Investisseur immobilier de troisième génération avec des racines dans la communauté de Kansas City depuis plus de 40 ans, la vaste expérience de Jon fait vraiment la différence. « J’achète des maisons, je les répare et je les vends à des propriétaires de la région métropolitaine depuis plus de 20 ans », a-t-il déclaré.

Lorsque Ron R. a dû déménager pour s’occuper d’un parent âgé, il a vendu sa maison de Shawnee à Archway. « Après avoir discuté avec quelques agents immobiliers de ce qui serait nécessaire pour vendre, j’ai commencé à recevoir des offres pour faire les travaux. Trouver des entrepreneurs pour faire le travail était difficile, et en raison de la COVID, ils avaient besoin de trois à six mois de délai et ne pouvaient même pas donner d’estimations de prix fermes », a-t-il déclaré. « J’ai décidé que vendre en l’état était la meilleure option pour ma situation. Ma tante avait vu une annonce dans le journal pour Archway. Jon et un membre de son équipe sont venus voir la maison ; il a été très direct, m’a dit ce qu’il pouvait faire, sans être insistant. Je n’ai ressenti aucune pression. Le plus intéressant, c’est que j’ai pu laisser certaines choses dans la maison dont je n’aurais pas besoin et que je n’ai pas eu à me soucier de les déplacer. Dans l’ensemble, c’était un processus rapide et fluide. Je recommanderais certainement Archway. »

Archway a acheté des maisons dans toutes sortes de situations. Parfois, les propriétés nécessitent des réparations importantes. Archway Homes achètera la maison et effectuera les réparations nécessaires, soulageant ainsi les vendeurs des tracas et des dépenses. Les vendeurs peuvent même laisser le contenu non désiré, économisant ainsi du temps et de l’argent. « Nous nous engageons à travailler avec les vendeurs, même dans des situations difficiles, pour trouver une solution pour tous », a déclaré Stacy.

Ils s’efforcent de rendre le processus difficile de vente d’une maison aussi simple que possible, surtout en ces temps difficiles. « Nous avons même écrit un livre à ce sujet. Littéralement ! Édition locale Home to Home – Métro de Kansas City « décrit les étapes que les propriétaires peuvent suivre pour vendre leur maison et nos expériences pour aider les gens à faire exactement cela », a déclaré Jon.

« Nous avons connu des moments formidables ; nous avons survécu au krach immobilier de 2008-2010 et nous en sommes sortis. Nous prévoyons de travailler avec les vendeurs pendant cette période d’incertitude et une fois que le monde et l’économie seront de nouveau sur pied », a déclaré Jon. « Je sais que les gens sont prudents et pensent qu’il n’y a aucun moyen de vendre leur maison, mais nous utilisons une technologie intelligente et toutes les précautions sanitaires pour pouvoir traverser cette nouvelle normalité. »

Archway Homes propose un processus d’offre sans engagement. La première étape consiste à appeler le bureau au 913-599-5000 pour prendre rendez-vous. Jon visitera ensuite la maison et pourra fournir un prix d’offre dans les 24 heures. Archway Homes peut payer en espèces et conclure la vente en trois jours seulement. Cependant, certains vendeurs ont besoin de l’approche inverse, nécessitant une clôture retardée de plusieurs mois. Ils peuvent avoir besoin de temps pour trouver leur prochaine maison, ou ils construisent une maison et ont besoin de temps pour qu’elle soit terminée. Coordonner les calendriers de clôture dans une vente traditionnelle peut être difficile. Archway Homes fixe une date de clôture qui répondra aux besoins des vendeurs.

Toute personne souhaitant vendre rapidement une maison contre de l’argent doit appeler Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou lui envoyer un e-mail à [email protected]. Ou ils peuvent visiter le site Web d’Archway Homes à archwaypropertieskc.com pour remplir un formulaire en ligne ou pour obtenir un exemplaire gratuit de notre livre Édition locale Home to Home – Métro de Kansas CityKansas et Missouri, appelez notre bureau.

