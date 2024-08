Avec Archway Homes, vendre votre maison « telle quelle » n’a jamais été aussi agréable !

Pour ceux qui souhaitent vendre leur maison rapidement, que ce soit en raison d’une réduction des effectifs, d’un transfert d’emploi, du décès d’un être cher, d’une maladie, d’une saisie immobilière ou simplement parce qu’ils ne veulent pas passer par un processus de vente traditionnel, il existe un moyen très simple : avec Archway Homes.

Archway Homes, propriété du couple Jon et Stacy Bichelmeyer, achète des maisons « en l’état » dans n’importe quel état : maisons nécessitant peu ou pas de réparations, maisons nécessitant une réparation complète, des toits qui fuient aux fondations défectueuses, maisons encombrées ou nécessitant une rénovation esthétique. Ils le font en fournissant une offre sans engagement dans les 24 heures, peuvent payer en espèces et conclure la transaction dans les trois jours ou à une date ultérieure choisie par le vendeur, et il n’y a pas de frais ni de commissions à payer.

La possibilité de vendre rapidement, au lieu du processus traditionnel et long de vente de maisons, à une entreprise établie et réputée a été la solution parfaite pour de nombreux propriétaires dans toute la région de Kansas City. Pour de nombreux propriétaires, les liens étroits des Bichelmeyer avec la communauté se sont révélés très importants.

Investisseur immobilier de troisième génération, enraciné dans la communauté de Kansas City depuis plus de 40 ans, sa vaste expérience fait vraiment la différence. « J’achète des maisons, je les répare et je les vends à des propriétaires de la région métropolitaine depuis plus de 20 ans », a-t-il déclaré. « Nous avons commencé à faire cela bien avant que HGTV n’inspire les nouveaux investisseurs de la ville. »

Jon a déclaré : « Toutes les autres entreprises ne sont pas aussi personnellement investies ici que moi. Mes vendeurs savent que j’ai investi dans notre communauté toute ma vie d’adulte et je continue de le faire. Je tiens parole. Aucune transaction n’est plus importante que mon nom et ma réputation. Nous travaillons dur pour nous assurer que tout le monde y gagne. »

Archway a acheté des maisons dans toutes sortes de situations. Parfois, les propriétés nécessitent des réparations importantes. Archway Homes achètera la maison et effectuera les réparations nécessaires, soulageant ainsi les vendeurs des tracas et des dépenses. « Nous nous engageons à travailler avec les vendeurs, même dans des situations difficiles, pour trouver une solution pour tous », a déclaré Stacy.

Dennis L. a récemment travaillé avec Archway pour vendre la maison de son père à Grandview après son décès. Dennis avait vu des annonces pour Archway, donc après avoir vérifié leur historique auprès du Better Business Bureau, il a décidé d’obtenir plus d’informations.

« Jon fait manifestement ce travail depuis longtemps. Il était prêt à travailler avec moi, très ouvert et professionnel. Son offre était équitable », a déclaré Dennis. « Le processus s’est déroulé sans problème et rapidement. Je recommanderais vivement Archway à d’autres. »

Jon a également été contacté par des vendeurs après avoir signé un contrat avec une autre société, mais l’autre acheteur au comptant n’a pas réussi à conclure pour une raison ou une autre. Il a donné quelques conseils lorsque vous envisagez de vendre votre maison à un investisseur :

L’histoire continue

Assurez-vous de savoir avec qui vous travaillez

Découvrez depuis combien de temps ils sont en activité

Consultez-les auprès du Better Business Bureau

Recherchez des témoignages d’anciens clients

Archway Homes propose un processus d’offre sans engagement. La première étape consiste à appeler le bureau au 913-599-5000 pour prendre rendez-vous. Jon visitera ensuite la maison et pourra fournir un prix d’offre dans les 24 heures. Archway Homes peut payer en espèces et conclure la vente en trois jours seulement. Cependant, certains vendeurs ont besoin de l’approche inverse, nécessitant une clôture retardée de plusieurs mois. Ils peuvent avoir besoin de temps pour trouver leur prochaine maison, ou ils construisent une maison et ont besoin de temps pour qu’elle soit terminée. Coordonner les calendriers de clôture dans une vente traditionnelle peut être difficile. Archway Homes fixe une date de clôture qui répondra aux besoins des vendeurs.

Jon souhaite que les vendeurs sachent qu’il y a trois avantages principaux à travailler avec Archway Homes :

Nous achetons des maisons telles quelles, sans inspections, évaluations ou études formelles

Nous achetons des maisons pour nous-mêmes. Nous n’achetons pas pour d’autres personnes, donc nous achetons personnellement chaque maison

Nos plus de 20 ans d’expérience et de relations garantissent que le processus de vente est fluide et sans stress

« Nous aimons aider les vendeurs », a déclaré Stacy. « La facilité avec laquelle nous vendons peut faire en sorte qu’une période de transition difficile se déroule sans souci. »

Toute personne souhaitant vendre rapidement une maison contre de l’argent doit appeler Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou lui envoyer un e-mail à jon@archwayhomesinc.com. Ou ils peuvent visiter le site Web d’Archway Homes à archwaypropertieskc.com pour remplir un formulaire en ligne ou pour obtenir un exemplaire gratuit de notre livre Édition locale Home to Home – Métro de Kansas CityKansas et Missouri, appelez notre bureau.

Maisons à arcades

Emplacement: 15301 W. 87th St. Parkway, Suite B35 dans le bâtiment de la UMB Bank

Contact: Jon Bichelmeyer au 913-599-5000 ou jon@archwayhomesinc.com

Site web: archwaypropertieskc.com