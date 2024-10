Avec Apple Intelligence à l’horizon, un quart des propriétaires de smartphones ne sont pas impressionnés par l’IA

Points clés à retenir :



Un quart des propriétaires de smartphones (25 %) ne trouvent pas les fonctionnalités d’IA utiles, 45 % sont réticents à payer un abonnement mensuel pour les fonctionnalités d’IA et 34 % ont des problèmes de confidentialité.

Un peu plus de la moitié (52 %) des propriétaires de smartphones ne sont pas intéressés par l’achat d’un téléphone pliable.

La principale motivation des propriétaires de smartphones adultes américains à mettre à niveau leurs appareils est une durée de vie plus longue de la batterie (61 %), suivie par davantage de stockage (46 %) et de meilleures fonctionnalités de l’appareil photo (38 %). Seulement 18 % déclarent que leur principal facteur de motivation réside dans les intégrations de l’IA.

Alors que les fabricants de smartphones, notamment Apple, Google et Samsung, mettent de plus en plus l’accent sur les fonctionnalités d’IA dans leurs derniers appareils, une enquête de CNET a révélé qu’un quart des propriétaires de smartphones ne trouvent pas ces fonctionnalités particulièrement utiles, et seulement 18 % déclarent que les intégrations d’IA sont leur principale motivation. pour mettre à niveau leur téléphone.

En fait, les principaux facteurs incitant à l’achat d’un nouvel appareil, selon les personnes interrogées, sont une durée de vie plus longue de la batterie (61 %), davantage de stockage (46 %) et de meilleures fonctionnalités de l’appareil photo (38 %).

Cela survient alors qu’Apple se prépare au lancement public de sa suite Apple Intelligence de fonctionnalités d’IA la semaine prochaine, qui comprend des fonctionnalités telles qu’un Siri plus intelligent, des outils d’écriture basés sur l’IA et l’intégration de ChatGPT. Apple Intelligence sera disponible sur les modèles iPhone 15 Pro et la gamme iPhone 16.

Google s’est également largement penché sur les fonctionnalités d’IA lorsqu’il a dévoilé la série Pixel 9 en août, consacrant une grande partie de son discours à discuter des nouvelles fonctions Gemini comme Live, qui vous permet d’avoir une conversation naturelle avec l’assistant virtuel. Et lors de son événement Unpacked de juillet, Samsung a également vanté le Galaxy AI, qui peut simplifier des tâches telles que la traduction de messages et l’édition de photos.

Si ces nouvelles fonctionnalités s’appuient sur l’IA générative pour produire du texte ou des images ou pour améliorer les assistants numériques, l’IA elle-même est intégrée aux smartphones depuis des années. Par exemple, l’appareil photo de votre téléphone utilise l’IA pour traiter les images et flouter les arrière-plans en mode Portrait, et Siri et Google Assistant ont toujours été basés sur l’IA (bien qu’ils utilisent des versions moins avancées de la technologie). Mais comme cette nouvelle vague d’IA introduit des moyens d’accomplir des tâches plus explicitement sur votre téléphone, plutôt que de se fondre dans les fonctionnalités existantes, les utilisateurs peuvent mettre un certain temps à s’y habituer.

L’IA pourrait bientôt vous coûter cher – et tout le monde n’est pas convaincu

Alors que les géants de la technologie continuent de déployer ces fonctions d’IA, les consommateurs pourraient bientôt devoir en payer le prix s’ils souhaitent continuer à les utiliser. Le site Web de Samsung indique que ses fonctionnalités Galaxy AI « seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge ». Pour utiliser toute la puissance de Gemini dans les applications Google, vous devez vous abonner à Gemini Advanced. Et il est probable qu’Apple pourrait un jour facturer certaines de ses fonctionnalités iPhone basées sur l’IA.

De nombreux consommateurs ne sont pas convaincus. Près de la moitié des propriétaires de smartphones déclarent qu’ils ne sont pas prêts à payer plus pour accéder à l’IA sur leur téléphone. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné à quel point la lassitude des abonnements pèse déjà sur les gens. Une autre étude de CNET réalisée en avril a révélé que les adultes américains dépensent en moyenne 91 dollars par mois en services d’abonnement. Les deux tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’au moins un de leurs abonnements était devenu plus cher au cours de l’année écoulée. Par conséquent, ajouter encore des frais mensuels n’est peut-être pas si attrayant.

Pourtant, certains sont impatients d’exploiter l’IA sur leurs téléphones, la génération Z et la génération Y étant les plus enthousiastes : 20 % des personnes interrogées de chaque génération se disent enthousiasmées par les capacités de l’IA et les trouvent utiles. De plus, 15 % des membres de la génération Z et 16 % des millennials utilisent l’IA sur leur téléphone pour des tâches telles que la retouche photo, la création d’images et la synthèse ou la rédaction de texte. De plus, 20 % de la génération Z et 19 % des Millennials utilisent régulièrement un outil d’IA comme ChatGPT ou Google Gemini sur leurs smartphones.

La confidentialité reste une préoccupation majeure en matière d’IA, avec un tiers (34 %) des propriétaires de smartphones signalant leur malaise à ce sujet. Les géants de la technologie ont mis de plus en plus l’accent sur les considérations de confidentialité lors de leurs discours axés sur l’IA. Lors de sa conférence mondiale des développeurs en juin, par exemple, Apple a souligné que bon nombre de ses modèles d’IA fonctionnaient sur l’appareil, ce qui est généralement considéré comme plus privé, puisque les informations n’ont pas besoin de voyager sur Internet. Lorsqu’une tâche nécessite plus de puissance de calcul, les données pertinentes seront envoyées aux serveurs Apple Silicon, et ces données ne sera pas stocké ou rendu accessible à Apple, indique la société.

Les principales raisons de mettre à niveau un téléphone

L’IA étant l’une des dernières raisons pour lesquelles les consommateurs souhaitent mettre à niveau leurs smartphones, d’autres considérations telles qu’une durée de vie plus longue de la batterie, plus de stockage et de meilleures fonctionnalités de l’appareil photo dominent toujours. D’autres facteurs de motivation incluent l’affichage du téléphone et la taille de l’écran (32 %) ; conserver le même écosystème, comme iOS ou Android (24%) ; et couleur du téléphone (10 %).

Compte tenu du coût élevé des appareils (de nombreux téléphones phares vous coûteront entre 800 $ et 1 200 $), les consommateurs ne voudront peut-être pas mettre à niveau leurs appareils aussi fréquemment. Selon notre enquête, 44 % déclarent qu’ils ne reçoivent un nouvel appareil que lorsque leur téléphone actuel tombe en panne ou doit être remplacé. De plus, 30 % conservent leurs appareils pendant trois ans ou plus, tandis que 18 % les mettent à niveau tous les deux ans et seulement 8 % obtiennent un nouveau téléphone chaque année.

Heureusement pour les consommateurs, Apple n’a pas mis en œuvre de hausse de prix avec l’iPhone 16. Pourtant, les utilisateurs d’iPhone conservent leurs appareils plus longtemps que les autres propriétaires de smartphones ; un tiers attendra trois ans ou plus pour une mise à niveau.

Le battage médiatique des téléphones pliables n’est tout simplement pas encore là

Des entreprises comme Google et Samsung ont continué à déployer des téléphones pliables, les derniers en date étant respectivement le Pixel 9 Pro Fold et les Galaxy Z Flip et Fold 6. Mais les consommateurs sont encore tièdes quant au concept d’appareil portable pliable. Un peu plus de la moitié (52 %) des propriétaires de smartphones déclarent qu’ils ne sont pas intéressés par l’achat d’un téléphone pliable, tandis que 13 % déclarent qu’ils le seraient au cours des deux prochaines années.

Cela donne à Apple, qui n’a pas encore pénétré le secteur des téléphones pliables, l’opportunité d’exploiter cet intérêt. Les experts spéculent depuis longtemps qu’un iPhone pliable pourrait être ce qu’il faut pour stimuler une adoption plus large des smartphones pliables. Mais il faudra peut-être plusieurs années avant que cela se produise, si jamais cela se produit.

Méthodologie

Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Plc. La taille totale de l’échantillon était de 2 484 adultes, dont 2 387 propriétaires de smartphones. Le travail sur le terrain a été entrepris du 28 au 30 août 2024. L’enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes américains (âgés de 18 ans et plus).