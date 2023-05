Avec Alex McGough jouant « à un très haut niveau », les Stallions reprennent le chemin de la victoire

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

La semaine 6 était consacrée au quart-arrière des Birmingham Stallions Alex McGough, qui a déplacé son équipe sur le terrain à plusieurs reprises lors d’une victoire 27-13 contre les Panthers du Michigan à Detroit samedi.

Profitant de l’espace fourni devant lui par la défense des Panthers, qui n’a pas été en mesure de contenir la course toute la saison, McGough s’est précipité pour 82 verges, fournissant l’étincelle à une attaque qui en avait désespérément besoin après que Birmingham en ait perdu deux. de ses trois derniers matchs.

Cela a commencé lors du premier jeu offensif de Birmingham du match, lorsque McGough a décollé pour 28 verges. Au deuxième quart, il a fait entrer les Stallions sur le territoire des Panthers avec une autre course de 24 verges. À la mi-temps, il avait 53 verges au sol. Il a ponctué la victoire en courant dans un touché de 10 verges avec 3:27 à faire mais sceller le match pour Birmingham.

« Nous avons eu beaucoup de succès avec le ballon », a déclaré McGough. « Et cela me prend tellement de pression en tant que quart-arrière. Au lieu d’avoir ces troisièmes et longs à convertir, quand vous savez que vous pouvez en obtenir cinq au premier essai et cinq au deuxième essai, vous n’arrivez même jamais à un troisième vers le bas. Mais le [offensive] la ligne ne faisait que les détruire. Et je pense juste que nous venons de rouler tout le long. »

McGough a sans aucun doute fait la différence dans le jeu pour les Stallions. Ils étaient également 3 contre 4 à l’intérieur de la zone rouge, convertissant les opportunités en points, à nouveau alimentés par McGough.

Faits saillants : les étalons résistent aux panthères

« Il a été humble parce qu’il joue à un très haut niveau », a déclaré l’entraîneur-chef de Birmingham, Skip Holtz, après le match. « Il est vraiment comme il prolonge les jeux en ce moment. Le succès que nous avons eu dans la zone rouge, je fais un appel stupide, et il fait rater quatre personnes, puis trouve un gars dans le coin de la zone des buts et le lance pour lui. Sa capacité à prolonger le jeu, à lancer le ballon avec précision et ce qu’il peut faire avec ses pieds en ce moment. Je pense qu’il fait un excellent travail en tant que quart-arrière en ce moment.

McGough a également complété 19 des 24 tentatives de passes pour 133 verges et deux touchés. Birmingham a parcouru 190 verges dans l’après-midi, dont 100 provenaient de CJ Marable lors de son premier match de 100 verges de la saison.

Le Michigan a commencé le match avec le ballon, et c’est le quart-arrière Josh Love qui a pris le départ alors que les Panthers sont toujours à la recherche d’une réponse sous le centre entre Love et Carson Strong. Ce dernier a obtenu la majeure partie du travail lors de la défaite du Michigan contre les Maulers de Pittsburgh la semaine dernière.

Les pénalités ont fait mal aux Panthers dès le premier entraînement du match. Un appel d’attente sur le garde gauche Sean Pollard a bloqué leur élan juste à l’extérieur de la zone rouge, et au début du deuxième quart-temps, la défense du Michigan a été appelée pour trop d’hommes sur le terrain, offrant aux Stallions 5 mètres supplémentaires au deuxième essai. Un touché a été rappelé au troisième quart grâce à une pénalité mains contre le visage sur le plaqueur gauche auxiliaire Josh Dunlap, qui a également commis un faux départ au quatrième quart qui a forcé le Michigan à se contenter d’un panier après ce qui aurait pu été un chiffre d’affaires crucial.

Après avoir pris un sac de 6 mètres lors du premier entraînement, Love s’est racheté avec une bombe de 28 mètres au receveur large Trey Quinn qui a déplacé les Panthers sur le territoire des Stallions. Un appel d’attente a mis le Michigan derrière les chaînes et a finalement bloqué la conduite sur le Birmingham 27, mais les Panthers ont pu virer de bord sur trois points alors qu’ils frappaient en premier avec un panier.

Il était temps pour la défense d’intensifier la poussée qui s’ensuivit. Le secondeur intérieur Noah Dawkins est revenu dans l’alignement samedi après avoir raté la semaine dernière en raison d’une blessure, et a immédiatement fait connaître sa présence en forçant un échappé sur le troisième et le 7 au Michigan 28. Les Stallions ont ensuite été contraints de se contenter d’un but sur le terrain. eux-mêmes, égalant le match 3-3 au premier quart.

Le premier touché du match n’est survenu qu’à 57 secondes de la fin de la première mi-temps lorsque McGough a frappé le porteur de ballon Zaquandre White alors qu’il s’éloignait de la pression. C’était à peine plus qu’une passe de pelle à White dans un espace ouvert, mais White a pris le reste du chemin, évitant plusieurs tacles sur un tiret de 18 mètres dans la zone des buts. Cela a mis les Stallions en avance 13-3 juste avant la mi-temps.

Quinn a été le point culminant de la journée pour les Panthers, terminant avec 108 verges sur réception en sept attrapés, en grande partie grâce à deux gros jeux en première mi-temps. Il a attrapé un 28 verges de Love lors du premier entraînement susmentionné du match, puis juste avant la fin de la première mi-temps, a transporté une passe de 35 verges pour amener les Panthers à la ligne de 22 verges des Stallions avec 21 secondes. gauche sur l’horloge.

Dans la précipitation pour piquer le ballon, il y avait de la confusion sur la ligne, et Love a plutôt tenté de jouer avec le chronomètre et sans temps mort, gaspillant les chances du Michigan de réduire l’avance 13-3 avant la mi-temps.

La défense du Michigan a réussi à arrêter les Stallions dans leur élan lors de leur première possession de la seconde mi-temps. Face au troisième et au 13, Birmingham est devenu vide avec des voyages empilés à la droite de McGough. Les récepteurs se sont tous diversifiés dans leurs différents itinéraires, mais McGough a été englouti avant même de pouvoir accéder à sa première lecture. Les Stallions ont ensuite lancé du plus profond de leur propre territoire, mais un botté de dégagement fantastique et une bonne couverture de Birmingham ont tout de même permis aux Panthers de commencer leur premier entraînement de la seconde mi-temps à leur propre 22.

Les Panthers n’avaient pas vu la zone des buts depuis leur premier match du match de la semaine dernière contre les Maulers. Sur ce jeu, Love a simulé le transfert et a choisi de tirer le ballon lui-même, délivrant une passe à l’ailier rapproché Cole Hikutini au milieu. Plus de cinq quarts plus tard et le prochain touché du Michigan est survenu samedi… sur une passe de jeu à Hikutini au milieu. Cette fois, c’était à 11 mètres. Cela a réduit l’avance des Stallions à seulement trois à mi-chemin du troisième quart.

Mais les Stallions ont répondu avec un autre touché, étendant leur avance à 20-10 au quatrième quart. Pas encore fait, les Panthers ont forcé un échappé alors que le secondeur Frank Ginda a frappé le ballon et que la sécurité Kai Nacua a récupéré le ballon.

Le Michigan a pris le relais au Birmingham 27 avec un peu plus de 11 minutes à faire dans le match en baisse de 10 points. Love n’a pas perdu de temps pour frapper à nouveau Quinn pour un gain de 16 verges, plaçant les Panthers à l’intérieur de la zone rouge. Mais c’était encore une autre opportunité de zone rouge que le Michigan n’a pas pu convertir, en faisant un pour trois dans la journée.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

