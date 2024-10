Avec Alarmo de Nintendo, nous pouvons tous nous réveiller comme Mario

Salut les amis ! Bienvenue à Installateur N°56, votre guide des meilleurs et Bord-le truc le plus au monde. (Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, tellement excité que vous nous avez trouvés, et vous pouvez également lire toutes les anciennes éditions sur le Installateur page d’accueil.)

J’ai aussi pour vous le réveil le plus cool dont je me souvienne, un nouveau documentaire sensationnel sur Bitcoin, un nouveau jeu d’apprivoisement de monstres que les gens adorent, une mise à jour minuscule mais étonnante de Google Docs, et bien plus encore. Ce n’est pas la semaine la plus chargée et la plus excitante de tous les temps, si je suis honnête, mais il y a quand même beaucoup de choses amusantes à faire. Faisons-le.

La goutte

Alarme . Laissez à Nintendo le soin de créer le réveil le plus charmant de tous les temps. Non, ce n’est pas le nouveau gadget high-tech que certains espéraient. Mais une horloge de suivi du sommeil super configurable qui utilise les bruits de Mario et les animations rétro pour vous sortir du lit ? Je suis évidemment vendu.

Partage d’écran

Parmi tous les gens à Le bordpersonne n’est meilleur pour me présenter de nouvelles choses et m’apprendre à les utiliser que Barbara Krasnoff. Elle est rédactrice de critiques ici chez Le bord et fait également une tonne de travail sur les procédures et les résumés et aide à informer tout le monde sur les meilleures technologies partout dans le monde. (Elle m’a récemment renvoyé sur Note vers le hautpour n’en nommer qu’un – et elle a raison, c’est délicieux.)

Alors Barbara essaie tout, mais qu’utilise-t-elle réellement ? Je lui ai demandé de partager son écran d’accueil pour le savoir. La voici, ainsi que quelques informations sur les applications qu’elle utilise et pourquoi :

Le téléphone : C’est un Pixel 6. Je sais que cela peut aller à l’encontre de la philosophie des passionnés de technologie du « dernier et du meilleur », mais j’ai tendance à garder mes téléphones tant qu’ils fonctionnent (ou tombent en panne – on sait que j’en laisse tomber un ou deux). Je pense qu’Android 15 sera sa dernière mise à jour du système d’exploitation, je devrai donc probablement mordre la balle et acheter un nouveau téléphone l’année prochaine lorsque Android 16 apparaîtra.

Le fond d’écran : C’est une photo que j’ai prise l’année dernière à Owego, New York, où un ami très proche a grandi. C’est la rivière Susquehanna au coucher du soleil.

Les applications : Cartes, contacts, Google Voice, Slack, Chrome, Google Home, Google Photos, Google Drive, fichiers, Google Play Store, téléphone, messages, Gmail, appareil photo, Assistant.

L’icône intitulée « LISTEN » renvoie vers une page Web contenant un enregistrement de Bob Fosse dirigeant Liza Minnelli dans la production originale de Broadway de Chicagoce qui vous donne une idée du genre de passionné de théâtre que je suis.

Le deuxième écran contient toutes les autres applications que j’utilise au quotidien, divisées en groupes. (Ou j’en utilisais — il y en a quelques-uns que je n’ai pas ouverts depuis longtemps et que je dois vraiment supprimer.) L’application Tody était censée me motiver à nettoyer ma maison, mais malheureusement, elle n’a pas aussi bien fonctionné. comme je l’espérais. Smart Tools est un ensemble d’applications pratiques (comme un miroir, une règle et un calculateur de distance) dans un seul package soigné.

J’ai un autre écran contenant des applications que j’expérimente actuellement, mais cela peut changer au quotidien, donc je ne pense pas que cela compte.

J’ai également demandé à Barbara de partager quelques choses qui l’intéressent en ce moment. Voici ce qu’elle a renvoyé :

Les obsessions médiatiques actuelles incluent Agatha tout au long , La grande pâtisserie britannique et revoir Docteur Who . Nous venons tout juste de terminer l’ère Peter Capaldi et nous n’avons pas encore décidé s’il faut passer à l’ère Jodie Whittaker ou revenir à l’un des anciens Whos, comme Tom Baker. J’ai vraiment hâte de voir la dernière saison de Chevaux lents . J’ai lu le livre sur lequel il était basé il y a quelques mois, mais nous ne sommes pas abonnés à Apple TV Plus pour le moment, je vais donc devoir attendre.

Crowdsourcing

Voici ce que Installateur la communauté est active cette semaine. Je veux aussi savoir ce que tu fais en ce moment ! E-mail [email protected] ou envoyez-moi un message sur Signal — @davidpierce.11 ​​— avec vos recommandations pour tout et n’importe quoi, et nous présenterons ici certains de nos favoris chaque semaine. Pour encore plus de recommandations intéressantes, consultez les réponses à cet article sur les discussions.

« En lisant l’ouvrage de Jason Pargin Je commence à m’inquiéter à propos de cette boîte noire du destin. Un commentaire sombre et drôle sur la culture moderne. – Matthieu

« Strudel. J’ai utilisé de nombreux langages et frameworks de codage en direct, mais jusqu’à présent, celui-ci a le mieux fonctionné pour moi. C’est une façon vraiment amusante et immédiate de faire de la musique par rapport à un DAW traditionnel. Cela n’a rien à voir avec l’IA générative, ce n’est pas seulement un moteur d’invite, c’est simplement une autre interface pour faire ce que vous feriez normalement avec Ableton ou autre. – Tom

«J’ai récemment arrêté d’utiliser TiqueTiquecar j’ai essayé de réduire mes abonnements. Je voulais essayer de vivre grâce aux rappels Apple. J’ai l’impression que j’ai parcouru 90 pour cent du chemin. Heureusement, pour les 10 % restants, je pense avoir trouvé l’application parfaite avec Bonne tâche! C’est uniquement pour les appareils Apple, mais cela renforce essentiellement les rappels en ajoutant des éléments tels que la personnalisation, une meilleure interface et un calendrier. Mieux encore, il s’agit d’un achat unique de 10 $ ! » – John

«J’ai ramassé le Affaire (Re)Classique de Native Union pour mon iPhone 16 Pro, et ce truc est sympa. -Joé

« Cartes superlocales a été très amusant et vraiment utile. Ma fonctionnalité préférée est Fog of World, qui garde une trace des endroits que vous avez et n’avez pas « découverts » dans le monde, de la même manière que la découverte de lieux dans des jeux comme Fortnite mais dans le monde réel. En dehors de cela, il dispose de fonctionnalités de recherche vraiment intéressantes de type Perplexity / ChatGPT pour trouver des endroits près de chez vous, par exemple « Quels sont les cafés à proximité qui disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite ? » ou « Quels sont les parcs acceptant les chiens que je peux visiter à Sydney ? » » – Harry

«Le nouveau Ninja Luxe 3-en-1 La machine à expresso me fait trop caféiner. Le dosage basé sur le poids garantit que vos grains sont moulus de manière constante, il évalue les shots que vous tirez pour recommander des modifications à la taille de mouture, et le mousseur automatisé facilite également l’obtention du résultat souhaité. Idéal pour quelqu’un comme moi qui se soucie de son café mais qui n’est pas trop pointilleux à ce sujet. -Scott

« Je cherchais un bon jeu inactif/incrémental pour jouer dans les moments difficiles, et Iktah inactif a tout à fait fait l’affaire. Je peux parfois apprécier un peu trop les jeux mobiles et je dois faire attention à ne pas me laisser entraîner dans des boucles de jeu addictives. Iktah est exactement dans le juste milieu d’engager mais pas de consommer, avec un charmant pixel art inspiré de PNW. -Emmett

« Les applications natives d’Apple sont devenues suffisamment performantes pour devenir votre principale pile de productivité. Notes pour toujours est un regard élégant et nouveau sur la configuration d’Apple Notes en tant que programme de notes sophistiqué. En tant qu’utilisateur heureux et de longue date d’Obsidian, je suis impressionné par le fonctionnement de cette configuration. Il est également très bien documenté et pris en charge. – Jim

«Je suis un vieux payeur Couvert utilisateur et peut confirmer que la nouvelle version de Swift fonctionne enfin correctement. -Gabriel

Se déconnecter

Je dois admettre quelque chose : je suis devenu un adepte des tableurs. J’ai évité Excel, Google Sheets et tout ce qui ressemble à des lignes et des colonnes aussi loin que je me souvienne, mais au cours de cette année, j’ai travaillé sur un nombre inhabituel de grands projets d’équipe – du genre de il faut que beaucoup de gens sachent ce qui se passe à un moment donné – et mec, il n’y a rien de mieux qu’une bonne feuille de calcul. Je ne fais qu’effleurer la surface, en termes de fonctionnalités, mais je suis accro à la facilité avec laquelle il est de créer un calendrier, un suivi de projet ou simplement un bon vieux système budgétaire dans une feuille de calcul. Qui a besoin de superbes applications optimisées ! Donnez-moi des lignes et des colonnes ! Je déteste être devenu cette personne, mais j’ai peur qu’il n’y ait pas de retour en arrière.