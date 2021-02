Avec Adams, Pulisic, Dest parmi les stars de la programmation, l’avenir est radieux

En 2005, DaMarcus Beasley ne se considérait pas comme un pionnier. Il ne pensait pas être le premier Américain à disputer les demi-finales de l’UEFA Champions League, ni comment cela pourrait éventuellement ouvrir la voie aux futurs joueurs américains. Il n’était qu’un milieu de terrain de 22 ans essayant de se frayer un chemin à travers sa première saison en Europe avec le PSV Eindhoven.

« Je n’en connaissais pas la signification jusqu’à présent », a-t-il déclaré à ESPN par téléphone. « J’essayais juste de gagner, en essayant de bien jouer en Europe dans un grand club. Il n’y avait pas vraiment de média autour de ma course, donc c’était assez facile de ne pas être pris dans le battage médiatique. »

Seize ans plus tard, Beasley s’émerveille du chemin parcouru à peu près tout ce qui entoure le jeu. Les joueurs sont plus rapides, l’attention plus grande, les médias sociaux sont omniprésents. Et les acteurs américains font des incursions encore plus profondes en Europe.

C’est un peu époustouflant de penser que la campagne 2004-05 était un record pour les joueurs américains à l’époque, avec six minutes en Ligue des champions cette année-là. Mais une inspection plus approfondie a révélé que ces racines n’avaient pas encore pris racine. Seuls Beasley, puis le défenseur de Rosenborg Robbie Russell, pouvaient être considérés comme des partants à plein temps avec leurs équipes.

Jermaine Jones a passé la majeure partie de cette campagne avec les réserves du Bayer Leverkusen et était encore à cinq ans de faire ses débuts internationaux aux États-Unis. Landon Donovan n’a disputé que sept matchs pour Leverkusen avant de revenir en Major League Soccer. Tim Howard n’était pas un partant à temps plein cette saison, ni son coéquipier de Manchester United, Jonathan Spector. En fait, y compris les neuf qui ont joué une minute dans la compétition cette saison, seuls 28 Américains, à commencer par Jovan Kirovski en 1996, ont déjà participé à un match de l’UCL.

Il n’y a presque aucune comparaison avec ce qui se passe actuellement. Non seulement neuf Américains ont joué en Ligue des champions cette saison, mais des joueurs comme Weston McKennie de la Juventus, Tyler Adams de RB Leipzig et Sergino Dest de Barcelone sont des contributeurs clés. Et si Christian Pulisic traverse une période difficile avec Chelsea en ce moment, il a certainement le talent pour apporter une contribution significative.

Les autres à participer à la première compétition européenne: le milieu de terrain du Borussia Dortmund Gio Reyna, le gardien de Man City Zack Steffen, le gardien du Club Brugge Ethan Horvath, l’ailier de Barcelone Konrad de la Fuente et le défenseur du Bayern Munich Chris Richards, qui a depuis été prêté à Hoffenheim. Combien de choses ont changé depuis 2004-05? En tout, les Américains se sont combinés pour jouer 3032 minutes de Ligue des champions – près de 34 matchs complets – au cours des deux dernières saisons.

« Comme vous le voyez déjà, le succès de beaucoup de joueurs actuels de l’équipe nationale amène davantage de clubs à vouloir explorer la récolte de jeunes Américains que nous avons et le talent que nous avons », a déclaré Adams à Bundesliga.com la semaine dernière. « Je pense qu’ils commencent tout juste à faire confiance et à avoir confiance en la capacité des joueurs de football américains et avec cela, vous allez voir de plus en plus de joueurs se voir offrir des opportunités dans de grands clubs. »

Beasley se souvient encore comment gagner cette confiance de ses coéquipiers, ainsi que des entraîneurs, a été la partie la plus difficile de son incursion initiale en Europe. Il peut facilement choisir les premiers matchs où il a eu du mal, mais les buts de la Ligue des champions contre l’étoile rouge de Belgrade lors du match retour du troisième tour de qualification, et plus tard dans une victoire de 1-0 en phase de groupes contre Rosenborg ont convaincu ses coéquipiers, et il est allé sur pour faire 44 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

Compte tenu des joueurs talentueux de cette équipe du PSV, ce n’était pas une mince affaire. Il y avait des gens comme Mark van Bommel et Philip Cocu. La compétition sur les ailes est venue de Jefferson Farfan et Park Ji-sung. La tâche de transformer ces individus en une unité cohérente a été laissée au légendaire manager Guus Hiddink, et l’Américain a appris très tôt à quel point les soirées de la Ligue des champions étaient importantes. Le buzz dans et autour d’Eindhoven ces jours-là était hors des charts. Si vous étiez blessé, il y avait une course folle pour vous remettre en forme; ce qui s’est passé le week-end précédent n’avait pas d’importance.

« Tout le monde s’inquiétait pour mardi ou mercredi, les soirs de Ligue des champions », a déclaré Beasley. « Tout le monde sait ce que signifient ces types de jeux, juste la sensibilisation accrue dans toute la ville. »

Beasley se souvient comment, en Ligue des champions, cette saison, le PSV a bénéficié d’une sous-estimation perpétuelle. Après avoir dépassé l’étoile rouge de Belgrade au troisième tour de qualification, le PSV a terminé deuxième derrière Arsenal dans un groupe qui comprenait également Panathinaikos et Rosenborg.

Tyler Adams, qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions l’année dernière avec le RB Leipzig, est l’un des sept Américains toujours en vie dans les 16 derniers matchs du tournoi. Photo de Julian Finney – UEFA / UEFA via Getty Images

« Nous formions une grande-petite équipe, si cela a du sens », at-il déclaré. « De toute évidence, les Pays-Bas ne font pas partie des cinq premiers pays européens [club] Football. Personne ne nous a vraiment donné une chance. Je me souviens juste d’être entré dans ces matchs, tellement confiant. Il s’agit de nous et de bloquer tout le bruit. «

Le PSV a envoyé l’AS Monaco 3-0 en deux matches, Beasley a marqué au match retour, puis a dépassé Lyon aux tirs au but pour organiser une demi-finale avec le puissant AC Milan. Cela s’est terminé par un chagrin. Après avoir chuté 2-0 au match aller à San Siro, le PSV est revenu au match retour, menant 2-0 alors que le match se dirigeait vers le temps d’arrêt, seulement pour Massimo Ambrosini de Milan pour frapper. Cocu a récupéré un but, mais Milan a avancé sur les buts à l’extérieur. Beasley a été blessé le week-end avant le match retour et a été obligé de regarder le rêve se terminer depuis les tribunes.

« Après que Cocu a marqué ce but à la 93e minute, je pensais que nous avions une chance d’en obtenir un autre, mais cela ne s’est tout simplement pas produit », a-t-il déclaré.

Il a fallu 15 ans à Adams pour devenir le deuxième Américain à atteindre les demi-finales du tournoi, après avoir marqué le but décisif la saison dernière pour le RB Leipzig en quarts de finale contre l’Atletico Madrid. Avec sept joueurs américains toujours en vie dans la compétition de cette année, cet exploit peut encore être égalé, voire dépassé. Quoi qu’il en soit, Beasley est enthousiasmé par ce qui nous attend.

« Cela a donné aux fans et même aux joueurs l’espoir et la confiance que nous pouvons être un grand pays de football », a-t-il déclaré à propos des incursions des joueurs américains. « Nous pouvons jouer du bon football, nous avons de bons joueurs, et nous pouvons le montrer sur une plus grande scène. Mais je suis extatique et je suis vraiment heureux de voir la croissance du jeu et de ces joueurs. C’est vraiment amusant de le faire. Regardez. » – Jeff Carlisle

Quelques minutes avec … Chris Richards

Le défenseur de l’USMNT Chris Richards a récemment rejoint Hoffenheim en prêt du Bayern Munich.

Tom Hamilton d’ESPN a récemment rencontré le joueur de 20 ans pour discuter de sa décision de partir en prêt, de son avenir au Bayern et de l’enthousiasme autour de l’avenir de l’USMNT.

Stock watch: évaluer les hauts et les bas des Américains à l’étranger

Tim Weah, Lille – À la hausse : Le produit de l’académie du PSG revient à son meilleur après une première saison décevante et meurtrie avec Lille. Weah, 21 ans, a inscrit six buts (cinq buts, une passe) en 26 apparitions cette saison pour le surprenant leader de la Ligue 1, marquant trois de ses quatre derniers départs et quatre de six départs au total.

La semaine dernière, Weah a marqué le seul but de Lille lors d’une défaite 2-1 en Ligue Europa contre l’Ajax et, en raison de sa forme récente, il est apparemment un verrou pour commencer le match retour jeudi à Amsterdam. « Il s’améliore rapidement et a été vraiment bon pour nous. C’est un bon gamin qui travaille dur à l’entraînement et dans les matchs et je le joue à différentes positions, ce qui est très précieux pour nous », a déclaré le manager lillois Christophe Galtier à ESPN.

Sergino Dest, Barcelone – Tendance à la baisse : Après un début de vie brillant à Barcelone, Dest a enduré une certaine adversité ces derniers temps avec le Blaugrana. Premièrement, il y a eu la blessure lancinante à la cuisse qui lui a fait perdre du temps; puis il y a eu son récent duel unilatéral avec Kylian Mbappe du PSG en Ligue des champions.

Alors que Mbappe a révélé certaines des lacunes défensives de Dest lors d’une défaite 4-1 contre le Barça – comme il l’a fait pour de nombreux défenseurs – le club croit toujours au défenseur à long terme. Des sources disent à ESPN que le Barça pense que c’était un peu un « appel au réveil » et que le début de saison chaud de Dest l’aurait peut-être rendu un peu trop confiant dans certains aspects de son jeu. Toujours à seulement 20 ans, le Barca veut l’ex -Ajax homme de continuer à travailler sur ne pas « éteindre » et ont été impressionnés par la façon dont le jeune a rebondi ce week-end lors du match nul 1-1 contre Cadiz.

Holmes a prospéré depuis son retour à Huddersfield et pourrait certainement ajouter quelque chose au milieu de terrain américain s’il reçoit un autre appel. Alex Pantling / Getty Images

Duane Holmes, Huddersfield Town – À la hausse : Le joueur de 26 ans a eu un impact significatif depuis son retour au club de jeunesse Huddersfield en janvier et vient tout juste de sortir d’une sortie de deux buts – y compris celui-ci Golazo (États-Unis uniquement) – lors d’une victoire 4-1 contre Swansea City ce week-end. Habituellement habitué à faire pression pour une promotion depuis son passage à Derby, la tâche du milieu de terrain né en Géorgie cette saison est d’aider à maintenir les Terriers.

« Pour Holmes, il était important pour lui d’avoir cette performance aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur de Huddersfield, Carlos Corberan, aux journalistes ce week-end. « Parce qu’il montre qu’il s’adapte à l’équipe. Cela prend parfois un peu de temps, surtout pour lui de jouer autant de matchs d’affilée parce qu’avant d’arriver ici, il n’avait pas assez de minutes. Parfois, le joueur a besoin d’un peu de temps. du temps pour s’adapter et performer comme il l’a fait aujourd’hui. «

Deux fois plafonné par les États-Unis, Holmes espère que son déménagement à Huddersfield l’aidera à revenir dans le giron de l’équipe nationale.

Nicholas Gioacchini, Caen – Tendance à la baisse : Le titre de Gioacchini était à un niveau record après son doublé contre le Panama en novembre, mais bon sang, les choses ont changé depuis. L’avant-centre n’a pas marqué de but en championnat pour son équipe depuis le 18 décembre et a été suspendu à la suite d’un tacle carton rouge contre Chambly à la fin du mois de janvier.

Malgré les récentes difficultés, Caen continue de jouer et compte sur l’attaquant né dans le Missouri. « Il reviendra bientôt sur la feuille de match. Nous avons confiance en lui. Il a un bel avenir devant lui. Nous nous sommes battus pour le garder au club cet été alors que les clubs le voulaient », a déclaré une source à ESPNFC.

La situation de l’attaquant de l’USMNT n’étant toujours pas résolue, Gioacchini sera impatient de trouver une forme et de gagner un autre regard lors des matches amicaux européens de l’équipe en mars.

Après avoir impressionné lors de sa première saison en MLS – huit buts en 15 départs est un bilan impressionnant pour une recrue – le joueur de 20 ans a été prêté à Barnsley le mois dernier. Avant de s’installer dans le Yorkshire, Dike a également trouvé le temps de saisir sa première casquette USMNT – son frère et sa sœur ont tous deux été coiffés par le Nigéria – avec une apparition en deuxième mi-temps contre Trinité-et-Tobago le 31 janvier.

Avec deux départs dans le championnat à son actif, Dike n’a pas encore été inscrit sur la feuille de match de son nouveau club – il s’est rapproché de Bristol City ce week-end, mais son effort rapproché a été spectaculairement éraflé – mais a fait sa marque avec une présence puissante et une volonté de «mélanger» avec les défenseurs centraux du championnat. En effet, Dike peut être décrit comme un avant-centre de retour des années 90.

D’après les preuves de sa première saison en MLS, il est également excellent pour protéger le ballon, retenir son marqueur et lancer le ballon avec des mises à pied. Il présente également une frappe vicieuse sur le ballon avec son pied droit ainsi que la capacité de diriger le ballon avec puissance et direction.

Bien que le championnat ne soit pas réputé pour être gentil avec les jeunes nouveaux arrivants de l’étranger, l’attaquant né en Oklahoma a déjà montré un impact occasionnel et, quel que soit l’endroit où il joue au football la saison prochaine, cette expérience sera inestimable pour son développement futur. – Tor-Kristian Karlsen